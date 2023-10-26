Что будет, если добавить в картошку фри колу перед жаркой? Этот неожиданный рецепт удивит многих
Что произойдет, если мы положим нарезанный картофель в банку и нальем колу? Получится вкусная закуска. Во всяком случае для кого-то. Те, кто попробовал настаивают, что вкус этого блюда не дает устоять перед ним.
Как приготовить картофель фри с колой?
Ингредиенты:
- 700 г картофеля,
- 1 ½ литра колы,
- 10 г крахмала.
Соус:
- лук,
- 1 зубчик чеснока,
- 20 г кетчупа,
- 10 г соевого соуса,
- 50 мл колы,
- 5 мл уксуса,
- перец.
Очистите, нарежьте картофель соломкой и положите в большую банку. Залейте колой и оставьте на 10 минут. Вылейте содержимое банки через сито в миску. Выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы отошла лишняя влага.
Затем положите его в миску и добавьте крахмал. Все перемешиваем.
Нагрейте масло в кастрюле и обжарьте картофель фри.
А вот и видеоинструкция:
https://telegraf.news/lifehacks/zachem-kipyatit-kolu-sdelajte-kak-sovetuem-i-posmotrite-chto-budet/
Теперь готовим соус. Нарезаем лук и чеснок. Обжариваем на сковороде, добавляем кетчуп, соевый соус и специи.
Наконец, залейте туда и колу. Все перемешать и оставить на некоторое время.
Подавайте жареный картофель с приготовленным соусом. Закуска имеет действительно отличный вкус. А добавление популярного напитка делает картофель фри вкусным и тающим во рту.
Ранее Телеграф писал, что многим кажется, что картофель фри не для разогревания, а «результат» получится резиновым, пресным и лишенным специфического хрустящего вкуса. Разобрались так ли это.