Что будет, если добавить в картошку фри колу перед жаркой? Этот неожиданный рецепт удивит многих

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Опубликовано: 26.10.2023 08:07 , Обновлено: 26.10.2023

Что произойдет, если мы положим нарезанный картофель в банку и нальем колу? Получится вкусная закуска. Во всяком случае для кого-то. Те, кто попробовал настаивают, что вкус этого блюда не дает устоять перед ним.

Как приготовить картофель фри с колой?

Ингредиенты:

700 г картофеля,

1 ½ литра колы,

10 г крахмала.

Соус:

лук,

1 зубчик чеснока,

20 г кетчупа,

10 г соевого соуса,

50 мл колы,

5 мл уксуса,

перец.

Очистите, нарежьте картофель соломкой и положите в большую банку. Залейте колой и оставьте на 10 минут. Вылейте содержимое банки через сито в миску. Выложите картофель на бумажное полотенце, чтобы отошла лишняя влага.

Затем положите его в миску и добавьте крахмал. Все перемешиваем.

Нагрейте масло в кастрюле и обжарьте картофель фри.

А вот и видеоинструкция:

https://telegraf.news/lifehacks/zachem-kipyatit-kolu-sdelajte-kak-sovetuem-i-posmotrite-chto-budet/

Теперь готовим соус. Нарезаем лук и чеснок. Обжариваем на сковороде, добавляем кетчуп, соевый соус и специи.

Наконец, залейте туда и колу. Все перемешать и оставить на некоторое время.

Подавайте жареный картофель с приготовленным соусом. Закуска имеет действительно отличный вкус. А добавление популярного напитка делает картофель фри вкусным и тающим во рту.

Ранее Телеграф писал, что многим кажется, что картофель фри не для разогревания, а «результат» получится резиновым, пресным и лишенным специфического хрустящего вкуса. Разобрались так ли это.

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