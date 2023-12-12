Заправьте квашеную капусту этим "секретным" соусом. Что еще понадобится для идеального салата?
Квашеная капуста — это прекрасный гарнир к обеду или ужину. Он универсален и хорошо сочетается со многими блюдами. Но, чтобы внести разнообразие в рацион, попробуйте приготовить из этого продукта салат. Всего несколько ингредиентов и "секретная" заправка усилят ее вкус в несколько раз, а приготовление займет у вас всего несколько минут.
Квашеная капуста — это очень полезный продукт. Она является источником витаминов и минералов, таких как витамины С, К и В, кальций, железо и магний.
Также она способствует:
- укреплению иммунной системы;
- улучшению пищеварения;
- снижению уровня холестерина.
Кроме того квашеная капуста содержит пробиотики, которые благотворно влияют на состояние кишечника и общее здоровье организма.
Отметим, что такая закуска не только полезная, но еще и очень вкусная. Она отлично подойдет как гарнир к мясным или рыбным блюдам, картофелю, блюдами из теста и не только.
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Как приготовить салат из квашеной капусты?
Все, что вам нужно сделать, - это добавить красный лук, яблоко и петрушку, а также заправить капусту домашним салатным соусом.
Ингредиенты для салата:
- 400 г квашеной капусты;
- 1 яблоко;
- 1 морковка
- 1 красная луковица;
- петрушка (по желанию).
[info_b]Если ваша квашеная капуста уже с морковкой, то возьмите чуть больше продукта — около 500 грамм.[/info_b]
Ингредиенты для заправки:
- растительное масло;
- чайная ложка меда;
- 2 чайные ложки французской горчицы (крупной);
- щепотка свежемолотого черного перца;
- щепотка соли;
- немного яблочного уксуса (по желанию).
Способ приготовления:
С квашеной капусты слейте лишний сок. Лук очистите и нарежьте перьями. Морковку натрите ее на крупной терке и добавьте в салат. Яблоко нарежьте полосками, вырезав сердцевину. Аккуратно перемешайте все вместе.
В небольшой миске соедините ингредиенты для соуса. Влейте немного оливкового, подсолнечного или рапсового масла, затем добавьте мед, горчицу, свежемолотый перец и соль по вкусу. Кроме того, можно влить немного яблочного уксуса, но это необязательный шаг. Все тщательно перемешайте и вылейте в салат.
В завершение нарежьте горсть свежей петрушки и добавьте в миску с гарниром. Осталось только перемешать, и ваш вкусный салат из квашеной капусты готов к употреблению.
Он отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами. Приятного аппетита!
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