Заправьте квашеную капусту этим "секретным" соусом. Что еще понадобится для идеального салата?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.12.2023 08:44 , Обновлено: 16.07.2024

Квашеная капуста — это прекрасный гарнир к обеду или ужину. Он универсален и хорошо сочетается со многими блюдами. Но, чтобы внести разнообразие в рацион, попробуйте приготовить из этого продукта салат. Всего несколько ингредиентов и "секретная" заправка усилят ее вкус в несколько раз, а приготовление займет у вас всего несколько минут.

Квашеная капуста — это очень полезный продукт. Она является источником витаминов и минералов, таких как витамины С, К и В, кальций, железо и магний.

Также она способствует:

укреплению иммунной системы;

улучшению пищеварения;

снижению уровня холестерина.

Кроме того квашеная капуста содержит пробиотики, которые благотворно влияют на состояние кишечника и общее здоровье организма.

Отметим, что такая закуска не только полезная, но еще и очень вкусная. Она отлично подойдет как гарнир к мясным или рыбным блюдам, картофелю, блюдами из теста и не только.

Эти овощи помогут белорусам пережить декабрь без авитаминоза. Почему стоит отказаться от помидоров?

Как приготовить салат из квашеной капусты?

Фото: TikTok/oddaszfartucha

Все, что вам нужно сделать, - это добавить красный лук, яблоко и петрушку, а также заправить капусту домашним салатным соусом.

Ингредиенты для салата:

400 г квашеной капусты;

1 яблоко;

1 морковка

1 красная луковица;

петрушка (по желанию).

[info_b]Если ваша квашеная капуста уже с морковкой, то возьмите чуть больше продукта — около 500 грамм.[/info_b]

Ингредиенты для заправки:

растительное масло;

чайная ложка меда;

2 чайные ложки французской горчицы (крупной);

щепотка свежемолотого черного перца;

щепотка соли;

немного яблочного уксуса (по желанию).

Способ приготовления:

С квашеной капусты слейте лишний сок. Лук очистите и нарежьте перьями. Морковку натрите ее на крупной терке и добавьте в салат. Яблоко нарежьте полосками, вырезав сердцевину. Аккуратно перемешайте все вместе.

В небольшой миске соедините ингредиенты для соуса. Влейте немного оливкового, подсолнечного или рапсового масла, затем добавьте мед, горчицу, свежемолотый перец и соль по вкусу. Кроме того, можно влить немного яблочного уксуса, но это необязательный шаг. Все тщательно перемешайте и вылейте в салат.

Фото: TikTok/oddaszfartucha

В завершение нарежьте горсть свежей петрушки и добавьте в миску с гарниром. Осталось только перемешать, и ваш вкусный салат из квашеной капусты готов к употреблению.

Он отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами. Приятного аппетита!

Ранее Телеграф публиковал благоприятные дни для квашения капусты в декабре 2023 года.

Когда белорусам квасить капусту в декабре 2023 года? Идеальные даты