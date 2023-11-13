Запеките курицу в этой нехитрой смеси. Она сделает мясо еще мягче и сочнее
Курица - один из самых популярных и полезных видов мяса, который можно приготовить различными способами. Одним из наиболее простых и вкусных — запекание в духовке. Но чтобы блюдо получилось еще вкуснее и нежнее стоит добавить два специальных (но простых) ингредиента. С помощью этой смеси вы сможете приготовить настоящий шедевр и порадовать своих близких и гостей.
На самом деле, рецепт этой курицы родом из грузинской кухни. Приготовленное таким способом мясо получится вкусным, мягким и ароматным.
Итак, чтобы блюдо по предложенному рецепту получилось идеальным, одним из самых важных ингредиентов является чеснок. Именно этот полезный продукт, помимо всего прочего, стоит за конечным результатом приготовления.
Еще одна “секретная” составляющая — это… молоко. Удивлены? Поверьте, эффект превзойдет ваши самые смелые ожидания. Что еще понадобится?
Ингредиенты:
- 4 куриных окорочка;
- рапсовое масло;
- 10 зубчиков чеснока;
- молоко 350 мл;
- сливочное масло;
- петрушка;
- соль, перец.
[info_b] Кстати, рапсовое масло можно заменить подсолнечным или оливковым. А молоко — сливками. Кроме того, вместо окорочков можно попробовать запечь другие части курицы.[/info_b]
Как запечь курицу, чтобы была сочной внутри и с корочкой снаружи? Вам понадобится один ингредиент
Способ приготовления:
Сначала посыпьте мясо солью и перцем, а затем обжарьте на разогретом растительном масле с двух сторон (примерно 10 минут на одной и 5 минут на второй).
Выложите окорочка в посуду, пригодную для духовки.
Все зубчики чеснока пропустите через пресс и обжарьте на сливочном масле. Когда он подрумянится (станет золотистым), добавьте молоко и перемешайте. Доведите до кипения и получившейся жидкостью залейте курицу.
Поставьте емкость с блюдом в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте в течение 35 минут. Тем временем нарежьте петрушку.
Через 35 минут после начала запекания посыпьте курицу петрушкой , добавьте еще одну столовую ложку растительного масла и приправьте солью и перцем.
Запекайте еще несколько минут и выключите духовку. Выньте курицу из маринада и подавайте с любым блюдом. Приятного аппетита!
[info_b]В Грузии подобное блюдо — запеченную курицу в чесночно-молочном соусе — называют шкмерули. Обычно в список ингредиентов входят:
- тушка курицы (оптимальный вариант — цыплёнок);
- молоко (или не очень жирные сливки);
- чеснок;
- соль;
- немного растительного масла.
Но некоторые повара предлагают более пикантный вариант, когда добавляют сливочное масло и аджику, а из сухих приправ — молотый кориандр, уцхо-сунели и сванскую соль.[/info_b]
Вот еще один вкуснейший способ приготовить настоящее шкмерули:
Как подавать запеченную курицу?
Подавать это блюдо можно с любыми гарнирами, например:
- картофелем;
- овощами;
- рисом.
Перед подачей курицу можно украсить зеленью или фруктами.
Можно ли использовать молоко при готовке других видов мяса?
Ответ однозначный — да. Хотя если в курицу просто можно добавить молоко при жарке или запекании, свинину в этой жидкости стоит заранее вымочить (залить в и поставить в холодильник на 1-2 часа). Благодаря этому мясо станет очень нежным.
Говядину также можно тушить в молоке. Сначала ее необходимо поджарить на масле до золотистой корочки, а затем залить белой жидкостью и тушить около 50 минут.
А ранее Телеграф писал об еще одном способе смягчить мясо.
Налейте эту жидкость, когда жарите мясо. Мягкой и сочной должна стать даже говядина