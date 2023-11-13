Запеките курицу в этой нехитрой смеси. Она сделает мясо еще мягче и сочнее

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.11.2023 10:02 , Обновлено: 16.07.2024

Курица - один из самых популярных и полезных видов мяса, который можно приготовить различными способами. Одним из наиболее простых и вкусных — запекание в духовке. Но чтобы блюдо получилось еще вкуснее и нежнее стоит добавить два специальных (но простых) ингредиента. С помощью этой смеси вы сможете приготовить настоящий шедевр и порадовать своих близких и гостей.

На самом деле, рецепт этой курицы родом из грузинской кухни. Приготовленное таким способом мясо получится вкусным, мягким и ароматным.

Итак, чтобы блюдо по предложенному рецепту получилось идеальным, одним из самых важных ингредиентов является чеснок. Именно этот полезный продукт, помимо всего прочего, стоит за конечным результатом приготовления.

Еще одна “секретная” составляющая — это… молоко. Удивлены? Поверьте, эффект превзойдет ваши самые смелые ожидания. Что еще понадобится?

Ингредиенты:

4 куриных окорочка;

рапсовое масло;

10 зубчиков чеснока;

молоко 350 мл;

сливочное масло;

петрушка;

соль, перец.

[info_b] Кстати, рапсовое масло можно заменить подсолнечным или оливковым. А молоко — сливками. Кроме того, вместо окорочков можно попробовать запечь другие части курицы.[/info_b]

Как запечь курицу, чтобы была сочной внутри и с корочкой снаружи? Вам понадобится один ингредиент

Способ приготовления:

Сначала посыпьте мясо солью и перцем, а затем обжарьте на разогретом растительном масле с двух сторон (примерно 10 минут на одной и 5 минут на второй).

Выложите окорочка в посуду, пригодную для духовки.

Все зубчики чеснока пропустите через пресс и обжарьте на сливочном масле. Когда он подрумянится (станет золотистым), добавьте молоко и перемешайте. Доведите до кипения и получившейся жидкостью залейте курицу.

Поставьте емкость с блюдом в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте в течение 35 минут. Тем временем нарежьте петрушку.

Через 35 минут после начала запекания посыпьте курицу петрушкой , добавьте еще одну столовую ложку растительного масла и приправьте солью и перцем.

Запекайте еще несколько минут и выключите духовку. Выньте курицу из маринада и подавайте с любым блюдом. Приятного аппетита!

[info_b]В Грузии подобное блюдо — запеченную курицу в чесночно-молочном соусе — называют шкмерули. Обычно в список ингредиентов входят:

тушка курицы (оптимальный вариант — цыплёнок);

молоко (или не очень жирные сливки);

чеснок;

соль;

немного растительного масла.

Но некоторые повара предлагают более пикантный вариант, когда добавляют сливочное масло и аджику, а из сухих приправ — молотый кориандр, уцхо-сунели и сванскую соль.[/info_b]

Вот еще один вкуснейший способ приготовить настоящее шкмерули:

Как подавать запеченную курицу?

Подавать это блюдо можно с любыми гарнирами, например:

картофелем;

овощами;

рисом.

Перед подачей курицу можно украсить зеленью или фруктами.

Можно ли использовать молоко при готовке других видов мяса?

Ответ однозначный — да. Хотя если в курицу просто можно добавить молоко при жарке или запекании, свинину в этой жидкости стоит заранее вымочить (залить в и поставить в холодильник на 1-2 часа). Благодаря этому мясо станет очень нежным.

Говядину также можно тушить в молоке. Сначала ее необходимо поджарить на масле до золотистой корочки, а затем залить белой жидкостью и тушить около 50 минут.

А ранее Телеграф писал об еще одном способе смягчить мясо.

Налейте эту жидкость, когда жарите мясо. Мягкой и сочной должна стать даже говядина