"Вкуснее белого" - Белоруска нашла редкий "гриб-василёк". Что за вид?

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Опубликовано: 26.07.2024 16:52 , Обновлено: 26.07.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео с находкой гриба, который некоторые называют "лесным васильком". Что это за вид и в чём его особенность?

Гиропорус синеющий до 2005 года находился в Красной книге Беларуси. Однако и сегодня подобный гриб нечасто встречается на просторах лесов.

В России и Украине синеющий гиропор по-прежнему находится под охраной.

“Лесным васильком” этот вид гриба прозвали за характерную особенность. На месте среза и повреждений плодовое тело начинает приобретать ярко выраженную синюю окраску. Именно поэтому ещё одним названием гриба является синяк.

“Гриб съедобен и обладает привкусом лесного ореха. Очень вкусен в жареном и сушеном виде”, - рассказала автор видеоролика.

Многие пользователи согласились с автором и отметили, что по вкусу “лесной василёк” превосходит белые грибы.

“У нас его называют синяк. Он вкуснее белого гриба, жаль, но их в наших лесах мало…”, - написала одна из пользовательниц.

“У нас синявка! После варки становится белым-белым и вкуснее, чем настоящий белый гриб!”, - оставила свой комментарий ещё одна белоруска.

“Этот гриб у нас на Полесье в Беларуси называют белый полевой. Чаще всего встречал на песчанике”, - поделился наблюдением один комментатор.

“Мой отец их называл синюшками”, - написал ещё кто-то.

Некоторые пользователи TikTok не смогли отличить находку от польских белых грибов, которые тоже слегка синеют при нажатии, а некоторые спутали с моховиком.

Гиропорус синеющий.

Гиропорус синеющий растёт в лесах и степях с июля по сентябрь. Он относится ко второй категории и пригоден в пищу после термической обработки. Хорош в варенном, жаренном и маринованном виде. Гриб богат пигментным веществом болетолом, которое применяется в медицине как антибиотик.

Он очень полезен для вегетарианцев и людей, соблюдающих пост, поскольку содержит большое количество белка.

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