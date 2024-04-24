Зачем класть муку в морозильник сразу после покупки? Так вы избежите катастрофы на кухне

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.04.2024 14:00 , Обновлено: 24.04.2024

Большинство людей хранят муку в бумажной упаковке, в которой ее купили, или пересыпают ее в банку или жестянку. Но мало кто кладет ее в морозильную камеру, а зря. Это забытая хитрость, которая значительно облегчает жизнь и экономит кучу нервов и денег. Вот почему ее стоит знать и применять.

Мука - один из основных продуктов - наверняка найдется на каждой кухне. Она является основой многих блюд, таких как пельмени или блины. Ее используют во всевозможной сладкой и соленой выпечке, а также в качестве загустителя в супах и соусах.

Возможно, вы задаетесь вопросом, зачем класть муку в морозилку? Так вот, таким образом можно значительно продлить срок ее хранения. Конечно, этот продукт при правильном хранении сам по себе прослужит очень долго. Но не тогда, когда в муке заводятся жучки.

Мука является прекрасной средой для размножения всевозможных насекомых. Самые распространенные из них - мучной жучок, хлебный точильщик, рыжий мукоед, пищевая моль и чешуйница. Поселившись на нашей кухне, они один за другим загрязняют остальные продукты — и происходит настоящая катастрофа.

Кому из белорусов нельзя цельнозерновую муку, а кому использовать обязательно? Вот что вкусного можно из нее приготовить

Заметить яйца насекомых невозможно, так как они очень маленькие. Они вылупляются только через некоторое время, обычно уже на кухне.

Это можно предотвратить, положив муку в морозильную камеру на 48 часов. Это убьет все яйца червей, которые могли попасть внутрь.

[info_b]Также полезно пересыпать сыпучие продукты в плотно закрывающиеся контейнеры. Важно, чтобы они были тщательно вымыты и полностью высушены. А если вы покупаете большую партию, то лучше разделить ее на порции. Если вы не будете часто открывать контейнер, мука дольше сохранит свои качества.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, как правильно и как долго можно хранить муку и другие сыпучие продукты.

Большинство людей неправильно хранят муку и сахар? Вот что нужно сделать сразу после покупки