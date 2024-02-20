Большинство людей неправильно хранят муку и сахар? Вот что нужно сделать сразу после покупки

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Опубликовано: 20.02.2024 08:57 , Обновлено: 15.11.2024

Не все понимают, что правильное хранение сыпучих продуктов продлевает срок их годности. Многие люди, возвращаясь из магазина, оставляют муку, сахар или рис в оригинальной упаковке, и это большая ошибка. Почему лучше пересыпать их в контейнеры?

В каких емкостях хранить муку?

Чаще всего многие люди покупают килограмм муки и оставляют ее в бумажной упаковке. Это ошибка: придя из магазина, мы должны пересыпать продукт в другую емкость, иначе он может испортиться, или в нем поселится моль.

Лучше всего хранить этот сыпучий продукт в плотно закрытой стеклянной банке, металлической банке или пластиковом контейнере, который можно поставить в сухое место. Ведь мука быстро набирает влагу, а это короткий путь к порче.

Лучше не ставить е в шкаф над раковиной или рядом с кухней, где она будет подвергаться воздействию кухонных испарений.

Также не стоит хранить муку на холоде или в сильную жару, так как при экстремальных температурах она также быстрее испортится.

Как долго можно хранить муку?

Все зависит от вида:

открытая пшеничная мука типов 450, 500, 550 и 750 хранится до 5 месяцев;

типов 1400, 1850 и 2000 — до 3 месяцев;

ржаная мука — до 4 месяцев.

Однако иногда, несмотря на правильное хранение, она может испортиться. Самым важным фактором, который покажет, что мука испорчена, будет затхлый и кислый запах.

Еще один признак - цвет. Местами мука может обесцветиться или приобрести желтый оттенок.

Если вы решили купить большое количество муки, стоит помнить, что для ее хранения необходимо подходящее место. В идеале оно должно находиться в кладовой или в кладовке. Мука не должна стоять открытой, а если вы храните ее в мешках, то они должны быть завязаны.

В каком месте лучше всего хранить другие сыпучие продукты?

Стоит помнить, что все сыпучие продукты должны храниться правильно. Лучше всего подойдут сухие и темные места с комнатной температурой. Чтобы они не испортились, следует соблюдать несколько простых правил.

Как и в случае с мукой, все сыпучие продукты необходимо пересыпать в стеклянные или металлические емкости. Если у вас их несколько, нелишним будет подготовить этикетки с датой их открытия.

Почему сыпучие продукты не следует хранить в оригинальной упаковке? Первый фактор - влага, которая не должна попадать в кашу, сахар или рис, потому что это приводит к их порче.

Вторая причина - защита от вредителей. Пластиковые или бумажные пакеты не защищают от моли, которая легко прогрызает упаковку и проникает внутрь.

Как долго сыпучие продукты сохраняют свежесть?

Сахар, как и соль, — продукт с бесконечным сроком годности. При правильном хранении они не портятся.

Рис может храниться максимум шесть месяцев после открытия.

Срок хранения круп — до 10 месяцев. Самый большой срок годности у гречневой крупы (10 месяцев), самый маленький - у пшенной (3 месяца).

Панировочные сухари могут храниться до 6 месяцев.

Специи сохраняют свою свежесть до 3 лет.

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