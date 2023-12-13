Зачем белорусам каждый декабрь замораживать хурму? Вот как правильно это сделать

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Опубликовано: 13.12.2023 09:21 , Обновлено: 13.12.2023

Сезон хурмы в Беларуси достаточно короток. Первые ее экземпляры появляются в продаже в октябре-ноябре, последние, если повезет, можно найти в феврале. А самый пик популярности приходится на декабрь. Можно ли в стране, где хурма не растет, есть эту ягоду круглый год? Нашли один хитрый способ.

Плюсы и минусы заморозки

Оказывается, если заморозить хурму в каком-либо виде и держать ее в собственном морозильнике при температуре от -18°С до -25°С, то она там может находиться без ущерба для качества до 12 месяцев.

Так что это хорошая новость для любителей замороженных ягод и фруктов. Если мы на зиму замораживаем клубнику, черную смородину, вишню, черешню и другие ягоды, то почему бы не заморозить и хурму?

По словам диетолога, фитотерапевта, нутрициолога Анжелики Дюваль, если такую ягоду разморозить, она действительно проявит все свои полезные свойства. Но при условии, что хурма была заморожена только 1 раз.

Что происходит с этой ягодой во время заморозки? Из минусов: она меняет свою текстуру, форму, будет уже не плотной, а желеобразной. Если для кого-то это принципиально, то грызть, как яблоко, замороженную хурму не получится.

Из плюсов: вкус останется прежним. Впрочем, как и полезные свойства. Должны сохраниться в замороженной хурме витамины и минералы: А, В5, С, Н, кальций, железо, хром, йод, медь и другие.

Выбираем ягоду

Какие сорта лучше всего подходят для длительной заморозки? Специалисты советуют обратить внимание на хурму, которая имеет плотную кожуру. Лучше, чтобы она была слегка недозрелая.

Если вам принципиально важно, чтобы хурма была сладкая, выбирайте «Шарон», «Каки» и «Королек». Последний, к тому же, сохраняет свою структуру после разморозки лучше, чем все остальные.

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В каком виде замораживать

Замораживать хурму можно в разных видах – целиком, кусочками, как пюре и даже… в виде льда.

Целиком

По возможности выбирайте на рынке или в магазине красивые экземпляры.

При отборе дома внимательно посмотрите, чтобы хурма не была поврежденной, подгнившей.

Вымойте отобранную ягоду, особенно тщательно возле плодоножки. Обрезать ее не надо, иначе хурма получит повреждения и не будет долго храниться.

Осторожно вытрите отобранные и вымытые экземпляры бумажным полотенцем. Предварительно можно на некоторое время разложить на нем хурму.

Заверните каждую ягоду по отдельности в пищевую пленку, стараясь, чтобы там не остался воздух. Подойдут и специальные пакетики для заморозки. Особенно удобны те, у которых есть замочек.

Обязательно приклейте стикер с указанием даты заморозки.

Очень желательно не хранить хурму в морозильнике рядом с мясом, рыбой или грибами.

Пюре

Выбирайте хурму, как описано выше. Но лучше спелые, мягкие экземпляры.

Тщательно промойте, разрежьте на части.

Достаньте косточки.

Мякоть достаньте ложкой.

Кожуру выбрасывайте – она использоваться не будет.

Добавьте 2 ст. сахара (можно и не добавлять).

Перебейте в блендере.

Разложите по пластиковым стаканчикам либо другим удобным порционным емкостям.

Накройте пищевой пленкой, зафиксируйте.

Храните в морозильнике. Доставать нужно за 12 часов до использования.

Размораживать лучше в холодильнике.

Кусочками

После описанной выше предварительной подготовки хурму разрежьте на 4-12 долек, достаньте косточки.

Контейнеры застелите фольгой или пищевой пленкой, выложите кусочки одним слоем.

Накройте сверху фольгой, чтобы хурма не впитала посторонние запахи, заморозьте на протяжении 12 часов.

По истечении этого времени замороженные кусочки переложите в герметичный контейнер для длительной заморозки.

В виде льда

Этот необычный способ заморозки можно использовать потом при приготовлении коктейлей.

Ингредиенты:

вода – 50 мл;

хурма – 500 г;

сахар – 2 ст.л.;

лимонная кислота – 3 г.

Как приготовить

Вымойте хурму, разрежьте на несколько частей, удалите косточки. Добавьте сахар и лимонную кислоту, смешайте в блендере. Добавьте указанное количество воды, перемешайте. Разлейте полученную жидкость в формочки для льда, заморозьте. Этот лед тоже может храниться в морозильнике до года.

Как правильно размораживать

Заморозить хурму и сохранить ее – это полдела. Еще ягоду нужно правильно разморозить, чтобы она максимально сохранила свои полезные свойства.

В холодильнике

Для всех перечисленных видов заморозки самый лучший способ размораживания – в холодильнике. Процесс будет идти постепенно, и хурма не превратится сразу в кисель. Правда, это займет довольно много времени. По минимуму, всю ночь. Зато хурма станет еще более сочной и сладкой.

В микроволновке

Это более быстрый способ, но есть риск, что хурма немного подпечется. Вот почему нужно постоянно контролировать процесс. На дно емкости для микроволновки налейте немного воды и положите туда хурму. Микроволновку включите на самую низкую мощность. Включайте на немного, проверяя процесс разморозки.

В естественных условиях

Преимущество этого способа в том, что так наиболее полно сохраняются все полезные свойства ягоды. Просто положите ее на тарелочку и оставьте при комнатной температуре или на не очень горячей батарее.

С помощью воды

Это сравнительно быстрый способ разморозки. Налейте в миску теплой (не горячей!) воды. Положите замороженную хурму в герметичный пакет, опустите в миску.

После оттаивания обязательно положите ягоду на тарелочку, потому что она станет желеобразной.

Где использовать замороженную хурму

Ее можно просто съесть при помощи ложечки. А можно (точно так же, как из свежей) приготовить прослойку для торта, десерт с йогуртом, пудинг, мусс и даже фруктовое мороженое.

Кроме того, хурму советуют добавлять в другие блюда. Она очень хорошо сочетается с:

авокадо;

грецкими орехами или фундуком;

шоколадом;

запеченной тыквой или свеклой;

козьим сыром или творогом;

мясом.

Салат “Оливье” с замороженной хурмой

Кстати, с замороженной хурмой можно приготовить даже салат «Оливье»! Впрочем, от него тут осталось разве что название, да еще зеленый горошек. Но вкус обещают оригинальный.

Ингредиенты:

хурма замороженная – 1 шт.;

свежий огурец – 1 шт.;

соленый огурец – 1 шт.;

мясо краба – 400 г;

зеленый горошек – 300 г;

куриные яйца – 6 шт. (можно меньше);

майонез или соус для заправки.

Как приготовить

Хурму разморозьте любым удобным способом. Очистите от кожицы, удалите косточки, порежьте на кусочки.

Порежьте кубиками свежий и соленый огурцы. Измельчите мясо краба.

Отварные яйца натрите на терке или мелко порежьте.

Все смешайте, добавьте зеленый горошек, перемешайте еще раз. Посолите, заправьте майонезом либо соусом.

Подержите около часа в холодильнике (можно и больше) и подайте к столу.

Кому такая хурма противопоказана

Точно так же, как и свежую, замороженную хурму не рекомендуется употреблять при некоторых заболеваниях. А при других – с осторожностью.

По словам нутрициолога, тренера-диетолога Натальи Прохоровой, очень небольшое количество этой ягоды нужно употреблять диабетикам, ведь хурма обычно очень сладкая. Норма – не больше 1 штуки в сутки. Иначе она может вызвать большой выброс инсулина в кровь.

Также, как заметила нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич, нельзя есть эту ягоду ни в каком виде людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также не рекомендуется употреблять хурму тем, у кого камни в почках либо проблемы с поджелудочной железой.

Не нужно давать хурму детям до трех лет. И еще стоит учитывать возможные аллергические реакции и индивидуальную непереносимость.

Норма для здоровых людей – 1-3 штуки хурмы в день (в зависимости от размера). Но и тут следует помнить о некоторых ограничениях. Например, эту ягоду не стоит есть на пустой желудок, вместе с рыбой, запивать водой или молоком.

Как понять, что хурма не “вяжет”, прямо в магазине?

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси уже начался сезон хурмы — эту вкусную и полезную ягоду (да-да, не фрукт), которую еще называют “божественной грушей”, уже можно найти на прилавках многих магазинов. Но у нее есть одна беда: можно случайно купить хурму, которая, как говорят, “вяжет” язык — то есть, имеет терпкий вкус. Чтобы избежать разочарования и получить настоящее удовольствие, важно знать, как распознать хороший сладкий экземпляр.

Как понять, что хурма не “вяжет”, прямо в магазине? Посмотрите на эти 3 признака