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Многие люди неправильно едят хурму? Сделайте так перед тем, как откусить первый кусочек

Многие люди неправильно едят хурму? Сделайте так перед тем, как откусить первый кусочек
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Хурма — достаточно популярная ягода, которая появляется на полках белорусских магазинов поздней осенью. Конечно, ее вкус бывает "вяжущий" и терпкий, но если купить хороший спелый экземляр, он порадует своим сладким нежным вкусом. При этом, некоторые утверждают, что есть плоды стоит особым образом, и тогда каждый кусочек будет буквально "таять во рту".

Хурма — это не только вкусная и ароматная ягода, в ней также есть множество витаминов и минералов. Что, в свою очередь, делает ее чрезвычайно полезным перекусом.

Чаще всего эти плоды выращивают в странах Азии, но также их культивируют в Италии и Бразилии.

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Хурма богата огромным количеством витамина С и А. В ней также много бета-каротина, лютеина, ликопина, криптоксантина и зеаксантина. Кроме того, это прекрасный источник клетчатки. А еще ягода поддерживает иммунитет и является мощным антиоксидантом.

Подробнее о пользе хурмы мы писали ранее:

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Как следует есть хурму?

Но как же нужно есть хурму, чтобы как следует насладиться ее уникальными качествами? Оказывается, как уверяют некоторые люди, вкус этого фрукта лучше всего проявляется в одном варианте.

Перед подачей на стол его советуют не только вымыть, но и очистить от кожуры. Затем просто разрежьте плоды на мелкие кусочки — и они будут “таять во рту”. Также можно разрезать ягоду пополам и вычерпывать мякоть ложкой.

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Хотя это скорее совет, чем инструкция. На самом деле, многое зависит от спелости хурмы. Если плод “вяжет” рот, то, скорее всего, он еще недозрел и от кожицы нужно избавляться. Именно в ней много дубильных веществ, которые отвечают за терпкость.

Также стоит чистить плоды, если вы после их употребления заметили тошноту и задержку стула.

[info_b]Шкурку легче удалить, если опустить фрукт в горячую воду.[/info_b]

Но если ягода сладкая и у вас нет никаких проблем, то и кожицу, разумеется, можно есть.

Впрочем, без шкурки можно прочувствовать всю прелесть вкуса нежной и мягкой хурмы. Кстати, многим он напоминает сочетание персика, абрикоса и сливы. А еще в ягодах нередко ощущают нотку очень спелого манго.

Кстати, ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева сообщила, что хурма может быть опасной для здоровья. Особенно это касается маленьких детей и людей с определенной проблемой.

Врач рассказала, какая хурма опасна для здоровья

А еще вы можете почитать, как понять, что хурма не “вяжет”, прямо в магазине или на рынке. Нужно обратить внимание лишь на три основных фактора:

  • страну-производителя;
  • сорт;
  • внешний вид.

Как понять, что хурма не “вяжет”, прямо в магазине? Посмотрите на эти 3 признака