Эту хитрость со сметаной знают не все. Что с ней сделать, чтобы борщ стал еще вкуснее?

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Опубликовано: 14.11.2023 10:05 , Обновлено: 16.07.2024

Есть множество различных секретов, которые помогают сделать блюда еще более аппетитными. Один из таких заключается в нетривиальном способе добавления сметаны в борщ. Не все знают, как правильно сочетать этот продукт с супом, чтобы добиться максимального вкуса и насладиться насыщенным и вкусным блюдом в полной мере.

Зачем вообще добавлять сметану в борщ? Это сочетание — классика, которая удивляет вкусовые рецепторы даже самых великих гурманов. Ведь молочный продукт придает кисловатому супу более нежный и кремовый вкус, создавая идеальный баланс. Она также добавляет блюду нотки свежести и делает борщ более густым.

Кроме того, сметана обладает полезными свойствами. Она содержит кальций, белки и жиры, которые помогают укрепить кости и мышцы. Она также богата пробиотиками, которые полезны для пищеварительной системы.

Обычно мы привыкли действовать по такой схеме:

наливаем в тарелку ароматный борщ; добавляем столовую ложку любимой сметаны; перемешиваем до однородности.

Однако немногие знают про хитрость, которая не просто улучшит вкус супа, но и придаст ему совершенно новые оттенки. В чем же заключается секрет? Дело в том, что сметану сначала тоже нужно приготовить. Для этого вам понадобится только плита, сковорода и некоторые добавки по желанию.

Так, выложите несколько ложек сметаны на сковороду (без масла!), а затем прогрейте (прожарьте?) ее на среднем огне несколько минут. Вы также можете добавить немного измельченного чеснока — получится еще вкуснее.

Изображение иллюстрационное/ Создано с помощью ИИ Bing

После такой подготовки можно добавлять сметану в суп. Лучше всего это сделать за 10 минут до его готовности.

Комбинация сметаны и борща также можно улучшить, добавив свежие зеленые травы, такие как укроп или петрушка, которые придадут блюду еще больше аромата и вкуса. А яблоки сделают суп более сладким.

Чем заменить сметану в борще?

Если вы по каким-то причинам не едите сметану, но хотите разнообразить свой любимый суп, попробуйте добавить в него другой молочный продукт. Например, прогретые жирные сливки.

Также можете попробовать заменить сметану греческим йогуртом (но жарить его не нужно). К слову, его калорийность на 100 грамм составляет всего 60-100 кКал. Тогда как в сметане — 150-200 кКал на 100 г. (в зависимости от жирности).

А еще некоторые повара советуют добавлять в борщ небольшой кусочек сливочного масла. Тогда суп заиграет абсолютно новыми красками.

Как правильно приготовить борщ?

Кстати, а вы знали, что ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список нематериального мирового культурного наследия. Но как правильно его приготовить?

Как ранее писал Телеграф, на самом деле, рецептов борщей, наверное больше, чем городов в Украине. У многих семей есть свои секреты и тайные ингредиенты. Одни варят на говяжьей кости, другие со свининой. Кто-то советует использовать корень петрушки и сельдерея.

Тот рецепт, что нашли мы, потому и классический, что лежит в основе большинства других. Его нужно и можно освоить, чтобы потом экспериментировать и привносить что-то своё.

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