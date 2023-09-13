Яйца трескаются при варке? Просто добавьте в воду это

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Опубликовано: 13.09.2023 10:50 , Обновлено: 13.09.2023

Наверняка вы сталкивались с ситуацией, что во время варки яйца его скорлупа неожиданно треснула, а белок вылился наружу. Оказывается, есть простой способ это предотвратить, просто добавив в воду один продукт.

Но, прежде чем прибегнуть к этому нехитрому трюку, стоит запомнить одну важную вещь: не подвергайте яйцо резкому изменению температуры. В этот момент скорлупа, скорее всего, и треснет.

Поэтому никогда не кладите яйцо прямо из холодильника в кипящую воду. Лучше всего, если вы достанете его из холодильника за полчаса до приготовления, затем поместите в кастрюлю с прохладной водой и только потом приступите к варке.

Эту ошибку при хранении яиц совершают многие. Сделайте всего одно движение, чтобы ее исправить

Что сделать, чтобы яйцо не треснуло во время приготовления?

Чтобы скорлупа не треснула во время варки, воспользуйтесь простым приемом. Добавьте в воду, в которой варите яйца, столовую ложку лимонного сока или такое же количество уксуса. Это эффективно защитит яйца.

Добавление чайной ложки соли в воду также должно помочь предотвратить растрескивание скорлупы.

Кроме того, некоторые хозяйки знают еще один способ — проткнуть яйцо иголкой с плоской стороны. Таким образом, давление, возникающее во время варки, найдет выход и предотвратит растрескивание скорлупы.

[info_b] А еще в Сети советуют не бросать в одну кастрюлю слишком много яиц — из-за этого вероятность того, что они треснут, тоже велика. В идеале, чтобы они не прижимались друг к другу. [/info_b]

Напомним, что яйца не только вкусны, но и полезны. Они являются источником полноценного белка и аминокислот, которые необходимы нашему организму. Кроме того, яйца содержат насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, которые чрезвычайно важны для нашего здоровья.

Как разбить яйцо, чтобы в него не попала скорлупа, а желток остался целым? Только не о миску и не ножом