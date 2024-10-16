В белорусском магазине нашли закуску со свиной шерстью. Это как?

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Опубликовано: 16.10.2024 20:44 , Обновлено: 25.04.2025

В белорусском магазине нашли закуску со свиной шерстью. Если быть точнее, то это чичаррон со вкусом хамона, который делают в Минске. Эту закуску как раз производят из жареной свиной шкурки.

Фото находки поделился портал Blizko.by. “Отчетливо видны волоски до сантиметра длиной. Партия изготовлена 2 октября 2024 года в 9:00”, - сообщил источник.

Фото: Blizko.by

Производитель - фермерское хозяйство “Вясковыя прысмакі”, цех по изготовлению расположен в Минске. Это обычный жилой дом возле МКАД. В цеху рассказали Blizko.by, что снеки делают ручным способом, и заверили, что на стадии подготовки сотрудники отбирают свиные шкурки без волос, а с ними отправляют в брак.

Фото: blizko.by

«Видимо, сказался человеческий фактор», — ответил производитель, пообещав принять меры, чтобы шерсть больше не встретилась на продукте.

Фото: Blizko.by

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал шоколад кондитерской фабрики «Коммунарка» с личинками пищевой моли. Почему они там появились, конечно, точно неизвестно. Многие комментаторы указали на несоблюдение условий хранения продукта.

«Шевелится!» — В TikTok показали личинки моли в шоколаде белорусского производителя. Комментаторы оценили