Выбрасываете хвостики от клубники? Зря! Вот как приготовить из них уксус и лакомства

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Опубликовано: 29.05.2024 13:21 , Обновлено: 29.05.2024

Большинство людей, купив клубнику, очищают ее от хвостиков. Однако мало кто знает, что они могут стать самостоятельной закуской или основой для смузи и тортов. Оказывается, в мусорное ведро попадает очень хорошая порция витамина С. Что можно приготовить их хвостиков клубники?

Чем полезны плодоножки клубники?

Темно-зеленые хвостики с листиками - кладезь витамина С и витаминов группы В. Они обеспечивают организм кальцием и железом, а также пищевыми волокнами, кофейной кислотой, хлорофиллом и антиоксидантами.

Употребляя в пищу - уже не случайно, а осознанно - клубнику с плодоножками, мы защищаем организм от разрушительного воздействия свободных радикалов и окислительного стресса. Антиоксиданты замедляют процесс старения, снимают воспаление и снижают риск развития серьезных заболеваний, например, рака или диабета.

Кальций укрепляет опорно-двигательный аппарат, а железо улучшает кровообращение и предотвращает анемию. Кофейная кислота обладает мочегонными свойствами, что приводит к выведению лишней воды из организма и уменьшению отеков. Диетическая клетчатка благотворно влияет на пищеварительную систему, снимает боли в животе и вздутие, а также мобилизует кишечник для правильной работы.

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Что приготовить из хвостиков клубники?

Хотя стебли клубники съедобны, они не очень вкусны. Кроме того, листики имеют грубую текстуру, поэтому не каждый сможет есть их просто так, вместе со свежими плодами. Так как же употреблять плодоножки клубники, чтобы получить пользу от их свойств и одновременно улучшить вкус?

Лучше всего смешивать хвостики с самими плодами - из них можно приготовить вкусный смузи, фруктовый коктейль или овсяный мусс.

Клубничный напиток

Чтобы приготовить ароматный напиток, бросьте их целиком в воду. Просто положите ягоды в кувшин с крышкой, залейте водой и отставьте в сторону, накрыв крышкой, на несколько часов. Жидкость приобретет невероятный вкус и аромат.

Чай из хвостиков

Аналогичным образом можно приготовить клубничный чай: столовую ложку свежих хвостиков залить стаканом кипятка и дать настояться в течение 10 минут.

Уксус

А чтобы приготовить вкусный клубничный уксус, нужно замочить плодоножки в винном или бальзамическом уксусе. Через неделю им можно заправлять салат или добавлять в крем-сум.

Соус

Хотите съесть свежую клубнику, но не можете проглотить плодоножки? Ничего не потеряно, соберите очищенные кончики и бросьте их в блендер.

Смешанные с оливковым маслом, лимонным соком и солью, они послужат вкусным соусом для пасты, сэндвичей или салатов.

Ранее Telegrag.news писал, что неповторимый аромат и сладкий, насыщенный вкус клубники однозначно ассоциируется с началом лета. Чтобы наслаждаться ягодами, важно знать, в какое время суток ее покупать и как выбрать. Сезон этих лакомств длится недолго, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы унести домой самые вкусные экземпляры.

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