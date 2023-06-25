Telegraf.news
ru

Выбрасываете ботву редиски? Это самая полезная часть овоща! Вот какие закуски из неё можно приготовить

Выбрасываете ботву редиски? Это самая полезная часть овоща! Вот какие закуски из неё можно приготовить
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Если вы выбрасываете ботву редиски и используете только сам корнеплод, значит не только отказываетесь от вкуснейших пикантных блюд, но и лишаете свой организм огромного количества полезных веществ. Вот что можно приготовить из зелени редиса, которую большинство белорусов отправляет прямиком в урну.

В чём польза ботвы редиски?

Молодые ростки редиса кулинары часто используют в качестве микрозелени. В них содержится большое количество витамина С, минеральные элементы (железо, йод, фтор, натрий, магний, калий, кальций, фосфор), тиамин, рибофлавин и эфирные масла, причём их концентрация в 10 раз выше, чем во взрослой ботве.

Тем не менее, даже зелень уже вызревшей редиски по своему химическому составу богаче корнеплода, поэтому её рекомендуют добавлять даже в детский рацион питания. Впрочем, есть люди, которым она противопоказана , а именно:

  •  при язве желудка
  • при гастрите
  • в период обострения желчнокаменной болезни
  • при язве двенадцатиперстной кишки
  • людям с повышенной кислотности желудка

Если вы не относитесь к этим категориям, стоит присмотреться к простым рецептам, которые позволят обогатить витаминами ваш летний стол без лишних экономических затрат.

Салат с ботвой редиса и овощами

image

Ингредиенты:

  • пучок свежей зелени (петрушки, укропа)
  • пучок зеленого лука
  • 4 редиски с ботвой
  • 1 огурец
  • 100 грамм рукколы или листового салата
  • Соль по вкусу
  • Оливковое масло для заправки

Хорошо промытые листья редиса рвут руками, зелень мелко крошат ножом, корнеплод редиса и свежий огурец нарезают брусочками. Солят по вкусу и заправляют оливковым маслом. Аккуратно перемешивают и сразу подают на стол.

Соус песто по-украински

image

Ингредиенты

  • 4 редиски с ботвой
  • 60 г соленого сала
  • 0,5 стакана семечек подсолнуха (или любых орехов)
  • 3-4 ст. ложки оливкового масла (или растительного без запаха)
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, перец или прованские травы по вкусу

Листья редиса нужно вымыть и высушить. Семечки (или орехи) поджарить. Сало (без шкурки) нарезать кубиками.

В блендере перебить листья с салом и чесноком, добавить семечки с оливковым маслом и ещё раз перебить.

Добавить корнеплоды редиса, соль, перец по вкусу и вновь перебить до образования однородной массы.

Такую пасту можно использовать в качестве намазки для бутербродов. Несколько дней её можно смело хранить в холодильнике в стеклянной банке. Более того, если летом сделать заготовку, заморозив ботву редиски, готовить такую пасту можно даже зимой.

Редиска по-корейски

image

Ингредиенты:

  • 500 г молодого редиса с ботвой
  • пучок кинзы
  • пучок зеленого лука
  • 0,5 шт. репчатого лука
  • 2 зуб. чеснока
  • 0,5 шт. лимона (сок)
  • 2 ст. л. кунжута
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 30-50 мл соевого соуса
  • 1 ч. л. кунжутного масла
  • 1 ч. л. винного или рисового уксуса
  • черный и красный острый перец по вкусу

Редис, не срезая ботву, хорошо промывают. Мелкую редиску оставляют на ботве, среднюю (опять же – не срезая ботвы) разрезают на две частию. Крупные корнеплоды с ботвы срезают, оставляя на небольшую часть, сам корнеплод разрезают на более мелкие части.

Складывают редис с ботвой в глубокую кастрюлю и заливают кипятком. Оставляют на 3-4 минуты, после чего сливают через дуршлаг и перекладывают в салатник. Поливают лимонным соком и перемешивают.

Репчатый лук нарезают полукольцами, выкладывают поверх редиски. Выдавливают чеснок, перчат и добавляют кунжутное масло.

Обжаривают на сковороде в растительном масле кунжут и добавляют его вместе с горячим маслом в салатник, поверх лука. Перемешивают. Добавляют соевый соус, по желанию – уксус и зелень и снова всё перемешивают. Салат можно сразу же тёплым подавать на стол, однако, можно оставить его в холодильнике на 1-2 часа, чтобы он настоялся, и подавать холодным.