Выбрасываете ботву редиски? Это самая полезная часть овоща! Вот какие закуски из неё можно приготовить

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Опубликовано: 25.06.2023 12:50 , Обновлено: 25.06.2023

Если вы выбрасываете ботву редиски и используете только сам корнеплод, значит не только отказываетесь от вкуснейших пикантных блюд, но и лишаете свой организм огромного количества полезных веществ. Вот что можно приготовить из зелени редиса, которую большинство белорусов отправляет прямиком в урну.

В чём польза ботвы редиски?

Молодые ростки редиса кулинары часто используют в качестве микрозелени. В них содержится большое количество витамина С, минеральные элементы (железо, йод, фтор, натрий, магний, калий, кальций, фосфор), тиамин, рибофлавин и эфирные масла, причём их концентрация в 10 раз выше, чем во взрослой ботве.

Тем не менее, даже зелень уже вызревшей редиски по своему химическому составу богаче корнеплода, поэтому её рекомендуют добавлять даже в детский рацион питания. Впрочем, есть люди, которым она противопоказана , а именно:

при язве желудка

при гастрите

в период обострения желчнокаменной болезни

при язве двенадцатиперстной кишки

людям с повышенной кислотности желудка

Если вы не относитесь к этим категориям, стоит присмотреться к простым рецептам, которые позволят обогатить витаминами ваш летний стол без лишних экономических затрат.

Салат с ботвой редиса и овощами

Ингредиенты:

пучок свежей зелени (петрушки, укропа)

пучок зеленого лука

4 редиски с ботвой

1 огурец

100 грамм рукколы или листового салата

Соль по вкусу

Оливковое масло для заправки

Хорошо промытые листья редиса рвут руками, зелень мелко крошат ножом, корнеплод редиса и свежий огурец нарезают брусочками. Солят по вкусу и заправляют оливковым маслом. Аккуратно перемешивают и сразу подают на стол.

Соус песто по-украински

Ингредиенты

4 редиски с ботвой

60 г соленого сала

0,5 стакана семечек подсолнуха (или любых орехов)

3-4 ст. ложки оливкового масла (или растительного без запаха)

2-3 зубчика чеснока

соль, перец или прованские травы по вкусу

Листья редиса нужно вымыть и высушить. Семечки (или орехи) поджарить. Сало (без шкурки) нарезать кубиками.

В блендере перебить листья с салом и чесноком, добавить семечки с оливковым маслом и ещё раз перебить.

Добавить корнеплоды редиса, соль, перец по вкусу и вновь перебить до образования однородной массы.

Такую пасту можно использовать в качестве намазки для бутербродов. Несколько дней её можно смело хранить в холодильнике в стеклянной банке. Более того, если летом сделать заготовку, заморозив ботву редиски, готовить такую пасту можно даже зимой.

Редиска по-корейски

Ингредиенты:

500 г молодого редиса с ботвой

пучок кинзы

пучок зеленого лука

0,5 шт. репчатого лука

2 зуб. чеснока

0,5 шт. лимона (сок)

2 ст. л. кунжута

3 ст. л. растительного масла

30-50 мл соевого соуса

1 ч. л. кунжутного масла

1 ч. л. винного или рисового уксуса

черный и красный острый перец по вкусу

Редис, не срезая ботву, хорошо промывают. Мелкую редиску оставляют на ботве, среднюю (опять же – не срезая ботвы) разрезают на две частию. Крупные корнеплоды с ботвы срезают, оставляя на небольшую часть, сам корнеплод разрезают на более мелкие части.

Складывают редис с ботвой в глубокую кастрюлю и заливают кипятком. Оставляют на 3-4 минуты, после чего сливают через дуршлаг и перекладывают в салатник. Поливают лимонным соком и перемешивают.

Репчатый лук нарезают полукольцами, выкладывают поверх редиски. Выдавливают чеснок, перчат и добавляют кунжутное масло.

Обжаривают на сковороде в растительном масле кунжут и добавляют его вместе с горячим маслом в салатник, поверх лука. Перемешивают. Добавляют соевый соус, по желанию – уксус и зелень и снова всё перемешивают. Салат можно сразу же тёплым подавать на стол, однако, можно оставить его в холодильнике на 1-2 часа, чтобы он настоялся, и подавать холодным.