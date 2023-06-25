Выбрасываете ботву редиски? Это самая полезная часть овоща! Вот какие закуски из неё можно приготовить
Если вы выбрасываете ботву редиски и используете только сам корнеплод, значит не только отказываетесь от вкуснейших пикантных блюд, но и лишаете свой организм огромного количества полезных веществ. Вот что можно приготовить из зелени редиса, которую большинство белорусов отправляет прямиком в урну.
В чём польза ботвы редиски?
Молодые ростки редиса кулинары часто используют в качестве микрозелени. В них содержится большое количество витамина С, минеральные элементы (железо, йод, фтор, натрий, магний, калий, кальций, фосфор), тиамин, рибофлавин и эфирные масла, причём их концентрация в 10 раз выше, чем во взрослой ботве.
Тем не менее, даже зелень уже вызревшей редиски по своему химическому составу богаче корнеплода, поэтому её рекомендуют добавлять даже в детский рацион питания. Впрочем, есть люди, которым она противопоказана , а именно:
- при язве желудка
- при гастрите
- в период обострения желчнокаменной болезни
- при язве двенадцатиперстной кишки
- людям с повышенной кислотности желудка
Если вы не относитесь к этим категориям, стоит присмотреться к простым рецептам, которые позволят обогатить витаминами ваш летний стол без лишних экономических затрат.
Салат с ботвой редиса и овощами
Ингредиенты:
- пучок свежей зелени (петрушки, укропа)
- пучок зеленого лука
- 4 редиски с ботвой
- 1 огурец
- 100 грамм рукколы или листового салата
- Соль по вкусу
- Оливковое масло для заправки
Хорошо промытые листья редиса рвут руками, зелень мелко крошат ножом, корнеплод редиса и свежий огурец нарезают брусочками. Солят по вкусу и заправляют оливковым маслом. Аккуратно перемешивают и сразу подают на стол.
Соус песто по-украински
Ингредиенты
- 4 редиски с ботвой
- 60 г соленого сала
- 0,5 стакана семечек подсолнуха (или любых орехов)
- 3-4 ст. ложки оливкового масла (или растительного без запаха)
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, перец или прованские травы по вкусу
Листья редиса нужно вымыть и высушить. Семечки (или орехи) поджарить. Сало (без шкурки) нарезать кубиками.
В блендере перебить листья с салом и чесноком, добавить семечки с оливковым маслом и ещё раз перебить.
Добавить корнеплоды редиса, соль, перец по вкусу и вновь перебить до образования однородной массы.
Такую пасту можно использовать в качестве намазки для бутербродов. Несколько дней её можно смело хранить в холодильнике в стеклянной банке. Более того, если летом сделать заготовку, заморозив ботву редиски, готовить такую пасту можно даже зимой.
Редиска по-корейски
Ингредиенты:
- 500 г молодого редиса с ботвой
- пучок кинзы
- пучок зеленого лука
- 0,5 шт. репчатого лука
- 2 зуб. чеснока
- 0,5 шт. лимона (сок)
- 2 ст. л. кунжута
- 3 ст. л. растительного масла
- 30-50 мл соевого соуса
- 1 ч. л. кунжутного масла
- 1 ч. л. винного или рисового уксуса
- черный и красный острый перец по вкусу
Редис, не срезая ботву, хорошо промывают. Мелкую редиску оставляют на ботве, среднюю (опять же – не срезая ботвы) разрезают на две частию. Крупные корнеплоды с ботвы срезают, оставляя на небольшую часть, сам корнеплод разрезают на более мелкие части.
Складывают редис с ботвой в глубокую кастрюлю и заливают кипятком. Оставляют на 3-4 минуты, после чего сливают через дуршлаг и перекладывают в салатник. Поливают лимонным соком и перемешивают.
Репчатый лук нарезают полукольцами, выкладывают поверх редиски. Выдавливают чеснок, перчат и добавляют кунжутное масло.
Обжаривают на сковороде в растительном масле кунжут и добавляют его вместе с горячим маслом в салатник, поверх лука. Перемешивают. Добавляют соевый соус, по желанию – уксус и зелень и снова всё перемешивают. Салат можно сразу же тёплым подавать на стол, однако, можно оставить его в холодильнике на 1-2 часа, чтобы он настоялся, и подавать холодным.