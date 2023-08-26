Добавьте в яичницу это — и не пожалеете. Она станет пышной как облако

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Опубликовано: 26.08.2023 11:59 , Обновлено: 06.09.2023

Утренний завтрак – это важный ритуал, который помогает нам начать день с правильным настроением и энергией. И если вы любите яичницу, то мы знаем, как сделать ее еще более вкусной и пышной. Добавьте в нее всего лишь один ингредиент, и вы получите настоящее кулинарное чудо.

Пожалуй, нет более простого блюда, чем яичница. Приготовить ее можно по-разному, как с добавками, так и без.

Есть два вида яичницы — глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым, и болтунья, в которой яйца перемешиваются. Речь в этом материале пойдет про последнюю.

Делаем яичницу пышной

Для того чтобы яичница получилась безумно пышной, достаточно добавить лимонный сок. Хватит всего несколько капель. Вкус его незаметен, но блюдо приобретает невероятную легкость. Как это работает?

Дело в том, что кислый сок немного задерживает сворачивание яиц, и вы выигрываете время при перемешивании. Несмотря на то, что эта хитрость банальна, результат потрясающий.

Однако для того, чтобы яичница получилась идеальной, также стоит соблюдать несколько правил.

Как приготовить идеальную яичницу?

Во-первых всегда сначала разбивайте яйца в миску или какую-нибудь емкость и, прежде чем вылить их на сковороду, взбивайте вилкой. Никогда не взбивайте яйца прямо на сковороде.

Во-вторых, используйте трюк с желтком: на каждые два целых яйца добавьте еще один желток. Вам понравится этот трюк. Вкус будет лучше, а текстура получится более кремовой.

В-третьих, не торопитесь. Выливайте яйца на холодную, а не на горячую сковороду. Это настоящий секрет поваров. Когда яйца начнут нагреваться, снимите сковороду с конфорки и начинайте помешивать. Добавьте, например, сливочное масло, вместе с остальными ингредиентами.

Если яичница-болтунья начинает слишком быстро сворачиваться, снимите сковороду с конфорки и перемешайте. Проделайте ту же процедуру в самом конце приготовления. Сковорода будет достаточно горячей для того, чтобы яйца продолжали сворачиваться, но вы избежите образования слипшихся комочков, а также высушивания.

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