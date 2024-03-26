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Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты

Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты
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Устали от избитых рецептов блюд из капусты? Предлагаем рецепт приготовления капусты, который наверняка станет одним из ваших любимых. 

Это вкусное и невероятно простое в приготовлении блюдо из капусты в духовке покорило уже многих пользователей интернета. Попробуйте приготовить его и вы.

Что нужно для его приготовления?

  • 1 кочан капусты
  • ½ стакана соевого соуса
  • 3 столовые ложки уксуса
  • сахар по вкусу
  • соль по вкусу
  • 4 яйца
  • петрушка
  • 2 столовые ложки дижонской горчицы
  • 2 столовые ложки майонеза
  • ½ стакана панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки муки
  • растительное масло

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  1. Для начала нарежьте капусту ломтиками и выложите их в блюдо. В отдельной миске смешайте соевый соус, уксус, немного сахара, щепотку соли и. Вылейте смесь на ломтики капусты и оставьте всё примерно на 20 минут.
  2. В другую ёмкость разбейте яйца, добавьте соль, горчицу, петрушку, майонез и тщательно перемешайте.
  3. На отдельной тарелке размешайте панировочные сухари и муку.
  4. Обваляйте ломтики капусты в панировке из муки и сухарей после чего окуните в яичную смесь.
  5. Выложите капусту на противень, застеленный смазанной маслом бумагой для выпечки.
  6. Накройте капусту пергаментной бумагой, смоченной водой. Это убережет его от высыхания во время выпекания. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. По истечении этого времени блюдо готово к подаче. Капуста чрезвычайно аппетитна и ароматна. Его аромат придают уникальный маринад и панировка.

Приятного аппетита!

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