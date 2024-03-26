Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты
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Устали от избитых рецептов блюд из капусты? Предлагаем рецепт приготовления капусты, который наверняка станет одним из ваших любимых.
Это вкусное и невероятно простое в приготовлении блюдо из капусты в духовке покорило уже многих пользователей интернета. Попробуйте приготовить его и вы.
Что нужно для его приготовления?
- 1 кочан капусты
- ½ стакана соевого соуса
- 3 столовые ложки уксуса
- сахар по вкусу
- соль по вкусу
- 4 яйца
- петрушка
- 2 столовые ложки дижонской горчицы
- 2 столовые ложки майонеза
- ½ стакана панировочных сухарей
- 2 столовые ложки муки
- растительное масло
- Для начала нарежьте капусту ломтиками и выложите их в блюдо. В отдельной миске смешайте соевый соус, уксус, немного сахара, щепотку соли и. Вылейте смесь на ломтики капусты и оставьте всё примерно на 20 минут.
- В другую ёмкость разбейте яйца, добавьте соль, горчицу, петрушку, майонез и тщательно перемешайте.
- На отдельной тарелке размешайте панировочные сухари и муку.
- Обваляйте ломтики капусты в панировке из муки и сухарей после чего окуните в яичную смесь.
- Выложите капусту на противень, застеленный смазанной маслом бумагой для выпечки.
- Накройте капусту пергаментной бумагой, смоченной водой. Это убережет его от высыхания во время выпекания. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. По истечении этого времени блюдо готово к подаче. Капуста чрезвычайно аппетитна и ароматна. Его аромат придают уникальный маринад и панировка.
Приятного аппетита!
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