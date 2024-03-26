Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты

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Опубликовано: 26.03.2024 19:20 , Обновлено: 16.07.2024

Устали от избитых рецептов блюд из капусты? Предлагаем рецепт приготовления капусты, который наверняка станет одним из ваших любимых.

Это вкусное и невероятно простое в приготовлении блюдо из капусты в духовке покорило уже многих пользователей интернета. Попробуйте приготовить его и вы.

Что нужно для его приготовления?

1 кочан капусты

½ стакана соевого соуса

3 столовые ложки уксуса

сахар по вкусу

соль по вкусу

4 яйца

петрушка

2 столовые ложки дижонской горчицы

2 столовые ложки майонеза

½ стакана панировочных сухарей

2 столовые ложки муки

растительное масло

Для начала нарежьте капусту ломтиками и выложите их в блюдо. В отдельной миске смешайте соевый соус, уксус, немного сахара, щепотку соли и. Вылейте смесь на ломтики капусты и оставьте всё примерно на 20 минут. В другую ёмкость разбейте яйца, добавьте соль, горчицу, петрушку, майонез и тщательно перемешайте. На отдельной тарелке размешайте панировочные сухари и муку. Обваляйте ломтики капусты в панировке из муки и сухарей после чего окуните в яичную смесь. Выложите капусту на противень, застеленный смазанной маслом бумагой для выпечки. Накройте капусту пергаментной бумагой, смоченной водой. Это убережет его от высыхания во время выпекания. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 30 минут. По истечении этого времени блюдо готово к подаче. Капуста чрезвычайно аппетитна и ароматна. Его аромат придают уникальный маринад и панировка.

Приятного аппетита!

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