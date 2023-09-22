Как приготовить шарлотку за 15 минут? Нашли вкусный экспресс-рецепт

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Опубликовано: 22.09.2023 07:22 , Обновлено: 22.09.2023

Шарлотка, как правило, ассоциируется у нас с традиционным яблочным пирогом. Приготовить ее несложно, но это занимает около 40-50 минут, включая подготовку ингредиентов и выпекание. Однако мало кто знает, что можно приготовить "ленивую" шарлотку — всего за 15 минут — которая по вкусу ничем не уступает классической.

По-другому это блюдо называют “сладким омлетом с яблоком”. Его можно есть на завтрак или ужин, а также когда хочется какого-нибудь необычного десерта.

В отличие от яблочных блинчиков или оладий, омлет-шарлотка гораздо пышнее и в сочетании с другими фруктами может стать еще более аппетитным блюдом.

Но самым главным преимуществом этого блюда является то, что его можно пожарить всего за несколько минут.

Как приготовить омлет-шарлотку?

Ингредиенты:

2 яйца среднего размера;

1 яблоко;

30 г муки;

корица;

щепотка соли;

½ чайной ложки разрыхлителя;

10 г сахара или 15 г эритрита (можно меньше или вообще не добавлять);

растительное масло.

Способ приготовления:

Яблоки тщательно вымойте, очистите от кожицы и нарежьте ломтиками или небольшими кубиками. Посыпьте корицей и отложить на 2 минуты.

Отделите яичные белки от желтков, затем взбейте яичные белки до густоты (можно добавить щепотку соли).

Добавьте к яблокам муку, разрыхлитель и яичные желтки. Все тщательно перемешайте. Затем добавьте яичные белки и аккуратно соедините ингредиенты.

Разогрейте масло на сковороде. Выложите полученную смесь на сковороду. Жарьте по нескольку минут с обеих сторон до золотистого цвета.

Рецепт традиционной шарлотки

Но если вы вдруг захотели приготовить классическую шарлотку, то вам понадобятся следующие ингредиенты:

4 яйца;

200 г сахара;

200 г муки;

1 ч.л. разрыхлителя;

5-6 яблок;

сахарная пудра и корица для украшения.;

Способ приготовления:

Разделите яйца на белки и желтки. Взбейте желтки с сахаром до образования пышной массы. Добавьте муку и разрыхлитель в желтковую массу и перемешайте. Взбейте белки до образования пиков и аккуратно добавьте их в тесто. Очистите яблоки от кожуры и нарежьте их на тонкие ломтики. Смажьте форму для выпечки маслом и выложите на дно половину яблок. Налейте половину теста на яблоки, затем выложите оставшиеся яблоки сверху и залейте оставшимся тестом. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут до золотистого цвета. Дайте шарлотке остыть и посыпьте ее сахарной пудрой и корицей перед подачей.

Почему шарлотка так называется?

Есть несколько версий происхождения названия блюда. Согласно одной из них, этот рецепт предложила королевой Шарлоттой, жена короля Великобритании Георга III.

По другой версии, название десерта происходит от др.-англ. “charlyt”, что в переводе означает блюдо, приготовленное из взбитых яиц, сахара и молока.

В XV веке в Англии было также популярно мясное блюдо с аналогичным названием. Существует романтичная история о безнадежно влюбленном поваре, посвятившем придуманный им десерт даме своего сердца Шарлотте.

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