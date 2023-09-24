Telegraf.news
ru

Приелась шарлотка? Нашли три альтернативных рецепта яблочного пирога, с которым справится каждый

Приелась шарлотка? Нашли три альтернативных рецепта яблочного пирога, с которым справится каждый
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Самой популярной осенней выпечкой в Беларуси по праву можно назвать шарлотку – простой и быстрый в приготовлении яблочный пирог, знакомый с детства каждому. Однако, даже самые любимые блюда способны наскучить, если есть их постоянно. Нашли три неклассических рецепта яблочных пирогов, в каждом из которых есть своя изюминка.

Самым простым способом разнообразить свою осеннюю выпечку будет воспользоваться альтернативным рецептом традиционной шарлотки – «поиграть» с начинкой, изменить классическую форму и подачу пирога. Именно так предлагают поступить авторы яблочного пирога «Черепаха» с курагой и черносливом. Готовый десерт, действительно, будет напоминать панцирь черепашки – такая занятная форма, наверняка, понравится детям.

Как приготовить шарлотку за 15 минут? Нашли вкусный экспресс-рецепт

Придать изысканности простому яблочному пирогу можно, обратившись к традиционной французской кухне. Классический tarte aux pommes (в переводе с французского – яблочный пирог) готовится столь же быстро, как и обычная шарлотка, и с ним наверняка справится любая хозяйка.

Более опытным кулинарам можно попробовать рецепт кремового яблочного пирога. С ним придётся повозиться чуть дольше за счёт того, что в основе начинки, помимо яблок, лежит ещё и заварной крем. Впрочем, освоив его однажды, вы с удивлением обнаружите, что это, пожалуй, один из самых простых и быстрых в приготовлении кремов. Между тем, именно он (и ещё пару «секретных» ингредиентов способны преобразить обычный яблочный пирог и сделать его вкуснее любого торта.

image

«Черепаха» с курагой и черносливом

Ингредиенты :

  • 4 – 5 яблок,
  • 0,5 стакана орехов (грецких или арахиса),
  • 0,5 стакана чернослива и кураги,
  • 2 – 3 стакана муки,
  • 3 яйца,
  • 1 стакан сахара,
  • 0,5 ч. л. соды,
  • 1 ч. л. лимонной кислоты,
  • растительное масло.

Приготовление :

  1. Яблоки очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить сердцевину. Половинки надрезать сверху.
  2. Сухофрукты залить кипятком, дать им размягчиться. Слить воду и немного. Положить сухофрукты в каждую половинку яблока.
  3. На смазанную маслом форму налить немного теста, чтобы закрыть дно формы (приготовление теста: взбить яйца с сахаром, затем добавить соду с лимонной кислотой и муку; тесто по консистенции должно походить на густую сметану).
  4. Выложить половинки яблоки – надрезами вверх, сухофруктами вниз.
  5. Залить яблоки оставшимся тестом.
  6. Сверху обсыпать пирог орехами.
  7. Выпекать при температуре 180°C примерно 1 час.

image

Tarte aux pommes

Ингредиенты для теста :

  • 250 г муки,
  • 50 мл воды,
  • 125 г сливочного масла,
  • щепотка соли

Для начинки :

  • 2 крупных яблока,
  • абрикосовое варенье (можно заменить на варенье из жёлтых слив).

Для заливки:

  • 15 г сахара,
  • 30 г сливочного масла,
  • 2 яйца,
  • 1 ч. л. корицы.

Приготовление :

  1. Растереть сливочное масло с мукой.
  2. Сахар и соль растворить в воде и добавить к полученной массе. Выместить до эластичного состояния.
  3. Раскатать тесто и выложить в форму с рифлеными краями, формируя устойчивые бортики.
  4. На тесто выложить абрикосовое варенье тонким слоем.
  5. Яблоки очистить от кожуры, нарезать на тонкие ломтики. Уложить в форму по кругу: сначала внешний слой по большому кругу, затем следующий внутренний круг, укладывая яблоки в противоположном направлении. В центре сформировать из яблочных долек розетку.
  6. Приготовить заливку: в растопленное сливочное масло добавить сахар, яйца и корицу. Вылить поверх яблок.
  7. Выпекать при температуре 200 - 220°C в течение 1 часа.

image

Кремовый яблочный пирог

Ингредиенты для начинки:

  • 600 г очищенных яблок,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 10 г сливочного масла,
  • 2 ст. л. лимонного сока,
  • 300 г творога или творожного сыра.

Для теста:

  • 300 г муки,
  • 110 г сливочного масла,
  • 1 среднее яйцо,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 80 г сахара,
  • щепотка соли,
  • ваниль.

Для крема :

  • 1 среднее яйцо,
  • 100 г сахара,
  • 40 г муки (или крахмала),
  • 350 г молока,
  • ваниль,
  • цедра 1 лимона.

Приготовление :

  1. Яблоки очистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками.
  2. Растопить на сковороде масло и протушить яблоки на сильном огне до испарения жидкости.
  3. Приготовить заварной крем для начинки: Соединить в кастрюле 1 яйцо, 100 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара и цедру 1 лимона, 40 г муки или крахмала. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Постепенно влить 350 г молока и снова перемешать до однородности. Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно перемешивать. Когда крем начнёт густеть, уменьшить огонь и продолжать непрерывно помешивать. Когда крем начнёт закипать – проварить 1 минуту и снять с огня.
  4. Приготовить начинку: К заварному крему добавить творог и пробить блендером. Добавить 1 ст.л. любого крахмала и перемешать до однородности. Добавить яблоки, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек яблока был покрыт кремом.
  5. Приготовить тесто: Соединить 300 г муки, щепотку соли, 80 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя. Добавить 110 г сливочного масла и быстро перетереть руками до состояния крошки. Добавить яйцо и снова перетереть.
  6. Застелить дно формы с высокими бортиками пергаментом. Половину теста выложить на дно, из второй половины – сформировать бортики.
  7. Переложить в форму яблочную начинку. Верхний край бортика из теста снова раскрошить, чтобы сформировать окантовку пирога. Обсыпать край миндальными лепестками или другими орехами.
  8. Выпекать при температуре 180°C в течение 40-45 минут.
Темы: