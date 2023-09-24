Приелась шарлотка? Нашли три альтернативных рецепта яблочного пирога, с которым справится каждый
Самой популярной осенней выпечкой в Беларуси по праву можно назвать шарлотку – простой и быстрый в приготовлении яблочный пирог, знакомый с детства каждому. Однако, даже самые любимые блюда способны наскучить, если есть их постоянно. Нашли три неклассических рецепта яблочных пирогов, в каждом из которых есть своя изюминка.
Самым простым способом разнообразить свою осеннюю выпечку будет воспользоваться альтернативным рецептом традиционной шарлотки – «поиграть» с начинкой, изменить классическую форму и подачу пирога. Именно так предлагают поступить авторы яблочного пирога «Черепаха» с курагой и черносливом. Готовый десерт, действительно, будет напоминать панцирь черепашки – такая занятная форма, наверняка, понравится детям.
Как приготовить шарлотку за 15 минут? Нашли вкусный экспресс-рецепт
Придать изысканности простому яблочному пирогу можно, обратившись к традиционной французской кухне. Классический tarte aux pommes (в переводе с французского – яблочный пирог) готовится столь же быстро, как и обычная шарлотка, и с ним наверняка справится любая хозяйка.
Более опытным кулинарам можно попробовать рецепт кремового яблочного пирога. С ним придётся повозиться чуть дольше за счёт того, что в основе начинки, помимо яблок, лежит ещё и заварной крем. Впрочем, освоив его однажды, вы с удивлением обнаружите, что это, пожалуй, один из самых простых и быстрых в приготовлении кремов. Между тем, именно он (и ещё пару «секретных» ингредиентов способны преобразить обычный яблочный пирог и сделать его вкуснее любого торта.
«Черепаха» с курагой и черносливом
Ингредиенты :
- 4 – 5 яблок,
- 0,5 стакана орехов (грецких или арахиса),
- 0,5 стакана чернослива и кураги,
- 2 – 3 стакана муки,
- 3 яйца,
- 1 стакан сахара,
- 0,5 ч. л. соды,
- 1 ч. л. лимонной кислоты,
- растительное масло.
Приготовление :
- Яблоки очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить сердцевину. Половинки надрезать сверху.
- Сухофрукты залить кипятком, дать им размягчиться. Слить воду и немного. Положить сухофрукты в каждую половинку яблока.
- На смазанную маслом форму налить немного теста, чтобы закрыть дно формы (приготовление теста: взбить яйца с сахаром, затем добавить соду с лимонной кислотой и муку; тесто по консистенции должно походить на густую сметану).
- Выложить половинки яблоки – надрезами вверх, сухофруктами вниз.
- Залить яблоки оставшимся тестом.
- Сверху обсыпать пирог орехами.
- Выпекать при температуре 180°C примерно 1 час.
Tarte aux pommes
Ингредиенты для теста :
- 250 г муки,
- 50 мл воды,
- 125 г сливочного масла,
- щепотка соли
Для начинки :
- 2 крупных яблока,
- абрикосовое варенье (можно заменить на варенье из жёлтых слив).
Для заливки:
- 15 г сахара,
- 30 г сливочного масла,
- 2 яйца,
- 1 ч. л. корицы.
Приготовление :
- Растереть сливочное масло с мукой.
- Сахар и соль растворить в воде и добавить к полученной массе. Выместить до эластичного состояния.
- Раскатать тесто и выложить в форму с рифлеными краями, формируя устойчивые бортики.
- На тесто выложить абрикосовое варенье тонким слоем.
- Яблоки очистить от кожуры, нарезать на тонкие ломтики. Уложить в форму по кругу: сначала внешний слой по большому кругу, затем следующий внутренний круг, укладывая яблоки в противоположном направлении. В центре сформировать из яблочных долек розетку.
- Приготовить заливку: в растопленное сливочное масло добавить сахар, яйца и корицу. Вылить поверх яблок.
- Выпекать при температуре 200 - 220°C в течение 1 часа.
Кремовый яблочный пирог
Ингредиенты для начинки:
- 600 г очищенных яблок,
- 2 ст. л. сахара,
- 10 г сливочного масла,
- 2 ст. л. лимонного сока,
- 300 г творога или творожного сыра.
Для теста:
- 300 г муки,
- 110 г сливочного масла,
- 1 среднее яйцо,
- 1 ч. л. разрыхлителя,
- 80 г сахара,
- щепотка соли,
- ваниль.
Для крема :
- 1 среднее яйцо,
- 100 г сахара,
- 40 г муки (или крахмала),
- 350 г молока,
- ваниль,
- цедра 1 лимона.
Приготовление :
- Яблоки очистить от кожуры, нарезать небольшими кубиками.
- Растопить на сковороде масло и протушить яблоки на сильном огне до испарения жидкости.
- Приготовить заварной крем для начинки: Соединить в кастрюле 1 яйцо, 100 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара и цедру 1 лимона, 40 г муки или крахмала. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Постепенно влить 350 г молока и снова перемешать до однородности. Поставить кастрюлю на средний огонь и постоянно перемешивать. Когда крем начнёт густеть, уменьшить огонь и продолжать непрерывно помешивать. Когда крем начнёт закипать – проварить 1 минуту и снять с огня.
- Приготовить начинку: К заварному крему добавить творог и пробить блендером. Добавить 1 ст.л. любого крахмала и перемешать до однородности. Добавить яблоки, тщательно перемешивая, чтобы каждый кусочек яблока был покрыт кремом.
- Приготовить тесто: Соединить 300 г муки, щепотку соли, 80 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя. Добавить 110 г сливочного масла и быстро перетереть руками до состояния крошки. Добавить яйцо и снова перетереть.
- Застелить дно формы с высокими бортиками пергаментом. Половину теста выложить на дно, из второй половины – сформировать бортики.
- Переложить в форму яблочную начинку. Верхний край бортика из теста снова раскрошить, чтобы сформировать окантовку пирога. Обсыпать край миндальными лепестками или другими орехами.
- Выпекать при температуре 180°C в течение 40-45 минут.