Приелась шарлотка? Нашли три альтернативных рецепта яблочного пирога, с которым справится каждый

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Опубликовано: 24.09.2023 14:22 , Обновлено: 24.09.2023

Самой популярной осенней выпечкой в Беларуси по праву можно назвать шарлотку – простой и быстрый в приготовлении яблочный пирог, знакомый с детства каждому. Однако, даже самые любимые блюда способны наскучить, если есть их постоянно. Нашли три неклассических рецепта яблочных пирогов, в каждом из которых есть своя изюминка.

Самым простым способом разнообразить свою осеннюю выпечку будет воспользоваться альтернативным рецептом традиционной шарлотки – «поиграть» с начинкой, изменить классическую форму и подачу пирога. Именно так предлагают поступить авторы яблочного пирога «Черепаха» с курагой и черносливом. Готовый десерт, действительно, будет напоминать панцирь черепашки – такая занятная форма, наверняка, понравится детям.

Как приготовить шарлотку за 15 минут? Нашли вкусный экспресс-рецепт

Придать изысканности простому яблочному пирогу можно, обратившись к традиционной французской кухне. Классический tarte aux pommes (в переводе с французского – яблочный пирог) готовится столь же быстро, как и обычная шарлотка, и с ним наверняка справится любая хозяйка.

Более опытным кулинарам можно попробовать рецепт кремового яблочного пирога. С ним придётся повозиться чуть дольше за счёт того, что в основе начинки, помимо яблок, лежит ещё и заварной крем. Впрочем, освоив его однажды, вы с удивлением обнаружите, что это, пожалуй, один из самых простых и быстрых в приготовлении кремов. Между тем, именно он (и ещё пару «секретных» ингредиентов способны преобразить обычный яблочный пирог и сделать его вкуснее любого торта.

«Черепаха» с курагой и черносливом

Ингредиенты :

4 – 5 яблок,

0,5 стакана орехов (грецких или арахиса),

0,5 стакана чернослива и кураги,

2 – 3 стакана муки,

3 яйца,

1 стакан сахара,

0,5 ч. л. соды,

1 ч. л. лимонной кислоты,

растительное масло.

Приготовление :

Яблоки очистить от кожуры, разрезать пополам и удалить сердцевину. Половинки надрезать сверху. Сухофрукты залить кипятком, дать им размягчиться. Слить воду и немного. Положить сухофрукты в каждую половинку яблока. На смазанную маслом форму налить немного теста, чтобы закрыть дно формы (приготовление теста: взбить яйца с сахаром, затем добавить соду с лимонной кислотой и муку; тесто по консистенции должно походить на густую сметану). Выложить половинки яблоки – надрезами вверх, сухофруктами вниз. Залить яблоки оставшимся тестом. Сверху обсыпать пирог орехами. Выпекать при температуре 180°C примерно 1 час.

Tarte aux pommes

Ингредиенты для теста :

250 г муки,

50 мл воды,

125 г сливочного масла,

щепотка соли

Для начинки :

2 крупных яблока,

абрикосовое варенье (можно заменить на варенье из жёлтых слив).

Для заливки:

15 г сахара,

30 г сливочного масла,

2 яйца,

1 ч. л. корицы.

Приготовление :

Растереть сливочное масло с мукой. Сахар и соль растворить в воде и добавить к полученной массе. Выместить до эластичного состояния. Раскатать тесто и выложить в форму с рифлеными краями, формируя устойчивые бортики. На тесто выложить абрикосовое варенье тонким слоем. Яблоки очистить от кожуры, нарезать на тонкие ломтики. Уложить в форму по кругу: сначала внешний слой по большому кругу, затем следующий внутренний круг, укладывая яблоки в противоположном направлении. В центре сформировать из яблочных долек розетку. Приготовить заливку: в растопленное сливочное масло добавить сахар, яйца и корицу. Вылить поверх яблок. Выпекать при температуре 200 - 220°C в течение 1 часа.

Кремовый яблочный пирог

Ингредиенты для начинки:

600 г очищенных яблок,

2 ст. л. сахара,

10 г сливочного масла,

2 ст. л. лимонного сока,

300 г творога или творожного сыра.

Для теста:

300 г муки,

110 г сливочного масла,

1 среднее яйцо,

1 ч. л. разрыхлителя,

80 г сахара,

щепотка соли,

ваниль.

Для крема :

1 среднее яйцо,

100 г сахара,

40 г муки (или крахмала),

350 г молока,

ваниль,

цедра 1 лимона.

Приготовление :