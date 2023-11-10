Залейте белый хлеб этой смесью и поставьте в духовку. Нашли простой рецепт вкусного десерта

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Опубликовано: 10.11.2023 13:07 , Обновлено: 10.11.2023

Многие просто обожают сладости — вкусные булочки, пирожные, конфеты... Но для некоторых людей лучший десерт — тот, что приготовлен своими руками. Однако не всегда у нас есть время и возможность испечь торт или печенье. Кроме того, в основе некоторых из них лежат ингредиенты, которые можно найти не в каждом магазине. К счастью, существуют более простые рецепты. Например, можно приготовить что-нибудь к кофе или чаю из... обычного белого хлеба для бутербродов.

Для приготовления этого необычного десерта потребуется несколько ингредиентов, которые можно найти в любом магазине. А затем дело за малым. Залейте хлеб смесью из яиц, сахара и ароматных добавок, поставьте запекаться на 30-40 минут — и вот уже у вас на столе будет настоящий шедевр, который порадует как вас, так и ваших близких.

К слову, это сладкое блюда подойдет не только как десерт, но и в качестве теплого блюда на завтрак. Главное, “готовить с любовью”, утверждает автор рецепта.

Что понадобится для выпечки?

Нужны следующие ингредиенты:

6-7 ломтиков белого хлеба для бутербродов;

2 яйца;

200 мл молока;

200 мл густых сливок.

1 чайная ложка ванильного сахара;

50 г сахара;

1/4 чайной ложки корицы (по желанию).

Кроме перечисленных выше ингредиентов, понадобится круглая форма для торта диаметром 24 см. Смажьте ее сливочным маслом или застелите бумагой для выпечки. После этого можно приступать к приготовлению десерта.

Как приготовить хлебный десерт?

Начните со взбивания яиц с сахаром и ванильным сахаром. Постоянно перемешивая смесь (лучше всего миксером) добавьте по очереди корицу, молоко и сливки.

Хлеб сложите стопкой и разрежьте поперек — так, чтобы получилось 4 башни из квадратных кусочков хлеба.

Выложите их в заранее подготовленную форму и залейте приготовленной смесью.

Выпекайте хлебный десерт при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут. Нарежьте его сразу после извлечения из духовки.

После можно посыпать сладость порцией просеянного сахара и небольшим количеством корицы. Вкусно будет также с яблочным муссом, карамелью или сливами из пряного компота.

Как сохранить хлеб свежим намного дольше?

Кстати, хлеб может быстро испортится (зачерстветь или заплесневеть) по разным причинам: воздействие влаги, температурные изменения, контакт с воздухом и т.д. Однако, существует несколько простых трюков, которые помогут сохранить хлеб свежим подольше.

Так, лучшим местом для хранения хлеба будет прохладное и сухое помещение. Лучше всего в хлебнице или в шкафу подальше от плиты. Эксперты также советуют завернуть буханку в бумажный пакет или хлопчатобумажную ткань.

А вот что касается холодильника, то, по мнению профессионалов, такое хранение хоть и может «задержать появление плесени», но только «ускорит процесс черствения».

Этот секрет поможет сохранить хлеб свежим намного дольше. А как на 3 месяца?

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