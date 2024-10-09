Telegraf.news
ru

Зачем мариновать хризантемы? Эта необычная закатка на зиму подойдет не только любителям экспериментов

Зачем мариновать хризантемы? Эта необычная закатка на зиму подойдет не только любителям экспериментов
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Осенью обычно мы маринуем огурцы, капусту или свеклу. Но мало кто знает, что на зиму можно закатать и популярные цветы. Для этого идеально подойдут яркие и ароматные хризантемы, которые легко превратить во вкуснейшее лакомство. Попробуйте простой рецепт и откройте для себя новый мир кулинарных возможностей.

Эта оригинальная заготовка вовсе не выдумка искусственного интеллекта и не очередная хайповая тема. Необычным рецептом поделилась в польской кулинарной программе “Вопрос на завтрак” эксперт по растительной кухне Катаржина Губала.

image

«Вся Азия ест эти хризантемы. У них очень много питательных свойств. Прежде всего, в них много витамина С, А. Они действуют на кожу, волосы, ногти, снижают уровень холестерина. Они также обладают успокаивающим эффектом», - заявила она.

При этом подчеркнула, что есть можно не все виды цветов. Так, избегайте тех, что растут в горшках, так как их химически обрабатывают. По словам Губала, лучше использовать хризантемы, которые растут на вашем участке.

Как легко закатать грибы на зиму? Этот рецепт маринования от шеф-повара подойдёт для всех видов

Как замариновать хризантемы?

Для того, чтобы закатать литровую банку уникальной закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 600 г моркови, нарезанной полосками;
  • небольшой кусочек хрена;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ч.л. соли;
  • 1 горсть пшеничных хлопьев;
  • 1 горсть лепестков хризантемы;
  • 1 веточка мелиссы.

Способ приготовления необычайно прост. Положите в банку все ингредиенты, залей водой с солью (1 ч. л. соли на литр воды) и герметично закупорьте банку.

image

Маринад будет готов к употреблению через две недели.

«Хризантемы обладают прежде всего успокаивающим эффектом. Они оказывают расслабляющее действие на наш организм. Такая хризантема особенно рекомендуется людям, страдающим периодическими головными болями. Положите в банку лепестки и цветы. Но не листья», - утверждает эксперт по растительной кухне.

Она также посоветовала добавлять листья хризантемы в салаты, которые стоит поливать медом. По словам Губала, хризантемы также отлично подходят для фасолевых и овощных супов.

Ранее Telegraf.news публиковал еще один необычный рецепт заготовки на зиму: маринованные помидоры… с бархатцами. Да, этот цветок, имеющийся практически на каждой клумбе, может послужить лучшей специей. Такая необычная на вид и изысканная на вкус закатка уже успела покорить TikТok. Рассказываем, как приготовить “бархатные” томаты и почему этот цветок стоит добавить в консервацию.

Зачем добавлять бархатцы при мариновании помидоров? Эта закатка на зиму стала хитом в TikTok

Темы: