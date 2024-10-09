Зачем мариновать хризантемы? Эта необычная закатка на зиму подойдет не только любителям экспериментов

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Опубликовано: 09.10.2024 12:18 , Обновлено: 09.10.2024

Осенью обычно мы маринуем огурцы, капусту или свеклу. Но мало кто знает, что на зиму можно закатать и популярные цветы. Для этого идеально подойдут яркие и ароматные хризантемы, которые легко превратить во вкуснейшее лакомство. Попробуйте простой рецепт и откройте для себя новый мир кулинарных возможностей.

Эта оригинальная заготовка вовсе не выдумка искусственного интеллекта и не очередная хайповая тема. Необычным рецептом поделилась в польской кулинарной программе “Вопрос на завтрак” эксперт по растительной кухне Катаржина Губала.

«Вся Азия ест эти хризантемы. У них очень много питательных свойств. Прежде всего, в них много витамина С, А. Они действуют на кожу, волосы, ногти, снижают уровень холестерина. Они также обладают успокаивающим эффектом», - заявила она.

При этом подчеркнула, что есть можно не все виды цветов. Так, избегайте тех, что растут в горшках, так как их химически обрабатывают. По словам Губала, лучше использовать хризантемы, которые растут на вашем участке.

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Как замариновать хризантемы?

Для того, чтобы закатать литровую банку уникальной закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:

600 г моркови, нарезанной полосками;

небольшой кусочек хрена;

1 зубчик чеснока;

1 ч.л. соли;

1 горсть пшеничных хлопьев;

1 горсть лепестков хризантемы;

1 веточка мелиссы.

Способ приготовления необычайно прост. Положите в банку все ингредиенты, залей водой с солью (1 ч. л. соли на литр воды) и герметично закупорьте банку.

Маринад будет готов к употреблению через две недели.

«Хризантемы обладают прежде всего успокаивающим эффектом. Они оказывают расслабляющее действие на наш организм. Такая хризантема особенно рекомендуется людям, страдающим периодическими головными болями. Положите в банку лепестки и цветы. Но не листья», - утверждает эксперт по растительной кухне.

Она также посоветовала добавлять листья хризантемы в салаты, которые стоит поливать медом. По словам Губала, хризантемы также отлично подходят для фасолевых и овощных супов.

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