Вырежьте из капусты середину и влейте яйца. Этот неожиданный рецепт покорит многих

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Опубликовано: 02.11.2023 13:22 , Обновлено: 02.11.2023

Знаете ли вы, что будет, если вырезать из целого кочана капусты середину и добавить в него несколько простых продуктов, а затем поставить в духовку? Невероятно вкусное блюдо! Кроме того, что выглядит такой обед или ужин довольно эффектно, он порадует почти любого, кто его попробует.

Наверняка понравится это рецепт тем, кто любит голубцы. Ведь это блюдо состоит в основном из капусты, мясного фарша и яиц.

Все это можно приправить специями и улучшить вкус томатным соусом.

Как приготовить капусту с фаршем?

Ингредиенты:

1 кочан капусты;

800 г мясного фарша;

красный или желтый перец;

2 луковицы;

4 яйца;

150 г риса;

150 мл томатного соуса;

400 мл воды;

соль, перец, тимьян и сладкая паприка по вкусу.

Срежьте верхнюю часть кочана и вырежьте середину.

Выложите фарш в миску, добавьте специи и тщательно перемешайте. Выложите мясную смесь в капуст капусту.

Теперь мелко нарежьте перец и лук.

В капусту уложите слой перца, затем слой лука. В середине перемешайте ингредиенты и засыпьте рис. Теперь влейте томатный соус и тщательно перемешайте все внутри капусты.

Подготовьте большую кастрюлю с водой. Положите в нее кочан и сверху разбейте яйца.

Накройте кастрюлю крышкой и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на один час. По истечении этого времени наше блюдо будет готово.

Вы можете подать его с хлебом, картофелем, но его также можно съесть и без всяких дополнений.

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