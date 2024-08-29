Вы больше не будете покупать курабье. Нашли рецепт бабушкиного печенья, с которым справится даже школьник
Иногда пойти и купить печенье в магазине кажется самым простым решением, когда нужно что-то подать к чаю. Однако едва ли такие угощения могут сравниться с домашними лакомствами. Для многих нежелание что-то печь самостоятельно обусловлено сложностью процесса и отсутствием времени. Однако существуют простые рецепты домашней выпечки, которые не потребуют много времени и окажутся под силу даже детям. Рассказываем, как приготовить простое песочное печенье по бабушкиному рецепту.
Песочное печенье - замечательная идея для полдника. Это простое и вкусное лакомство, отличное дополнение к чаю, кофе и даже молоку. Нежная структура и хруст печенья, приготовленного собственными руками, не идёт ни в какое сравнение с магазинным песочным печеньем типа курабье. Можно посыпать его сахаром, чтобы добавить сладости и очарования. Кроме того, вы можете придать ему любую форму, воспользовавшись, например, специальными фигурными формочками. Приготовление такого простого печенья - занимательный процесс, к которому можно привлечь даже малышей.
Рецепт песочного печенья с сахаром
Ингредиенты:
- 200 г пшеничной муки,
- 100 г холодного сливочного масла,
- 50 г сахарной пудры,
- желток,
- ложка холодной воды,
- сахарный песок для посыпки.
Приготовление:
- В большой миске смешайте муку и сахарную пудру. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и яичный желток. Быстро замесите тесто, при необходимости добавляя столовую ложку холодной воды для объединения ингредиентов.
- Скатайте тесто в шар, заверните в пищевую плёнку и положите в холодильник на 30 минут. После остывания раскатайте тесто до толщины примерно 3-4 мм и любыми формочками вырежьте печенье.
- Посыпьте печенье сахаром, слегка надавив, чтобы оно прилипло. Можете сделать узор вилкой, как на фото. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 12-15 минут до легкой золотистости. После выпечки дайте остыть в духовке. Песочное печенье готово.
Приятного аппетита!
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