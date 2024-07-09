Без муки, сахара и масла. Нашли рецепт вкусного печенья из 4 ингредиентов, которое не навредит здоровью

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.07.2024 13:23 , Обновлено: 09.07.2024

В последние годы тренд на сладости без добавление сахара в Беларуси только набирает обороты. Приготовить такое угощение вы можете и дома, причём для этого порой не нужно много времени и большого количества ингредиентов. Нашли рецепт простого печенья, которое порадует сладкоежек, избегающих употребления сахара и муки.

Почему стоит отказаться от муки?

Мука высшего сорта практически не имеет никакой питательной ценности, но содержит много калорий. Все дело в том, что она, хоть и изготовлена из пшеничных зерен (в которых много полезных веществ, таких как клетчатка, витамины, железо, магний, фосфор, марганец и селен), в процессе ее изготовления они все удаляются.

Исследования показали, что рафинированная (глубокой переработки) мука богата аллоксаном, соединением, вызывающим диабет. Она имеет высокий гликемический индекс, который повышает уровень сахара в крови и способствует повышению уровня инсулина. Регулярное употребление муки может вызвать диабет 2 типа.

Однако отказать себе в мучных и сладких лакомствах бывает не так-то просто. В последние годы белорусские производители всё чаще радуют новинками полезных сладостей. Тем не менее, вы вполне можете приготовить что-то безвредное и сладкое и в домашних условиях.

Этот рецепт кокосового печенья требует совсем немного ингредиентов и не содержит муки, масла и сахара, что делает его отличным десертом для тех, кто следит за фигурой и избегает употребления трансжиров, глютена и сахара.

Один из ингредиентов на замену сахару - мальтит . Если вы из тех, кто категорически не приемлет сахар, то наверняка уже приобретали этот сахарозаменитель. Это безопасная альтернатива при заболеваниях сахарным диабетом и не только. Он не разлагается при высокой температуре и подходит для сладкой выпечки. Тем не менее стоит соблюдать норму в его употреблении. Она составляет не более 90 граммов в сутки. Избыток же мальтита может вызывать метеоризм и диарею.

[info_b]Мальтит — это многоатомный спирт из класса альдитов, который получают из крахмала и используют в качестве сахарозаменителя и подсластителя. Благодаря своей сахарозоподобной структуре мальтит прост в производстве и коммерчески доступен в виде кристаллизованного, порошкообразного продукта и сиропа. Также он известен как пищевая добавка Е965.[/info_b]

Альтернативой мальтита может стать ещё один безопасный сахарозаменитель эритрит . Если же у вас нет противопоказаний по употреблению мёда, например, аллергии, то можете заменить сахорозаменители ним. Стоит понимать, что это природный сахар. Лучше выбирать мед с низким гликемическим индексом. Подойдёт мед акации, манука, эвкалипта, или со средним гликемическим индексом — липовый, вересковый, каштановый.

Также этот рецепт предполагает использование шоколада . Конечно, для чистоты рецепта нужно отдать предпочтение тёмному шоколаду без сахара. Такой, например, с недавних пор выпускает белорусская фабрика “Спартак.”

В Гомеле выпустили шоколад против старения с «секретным» ингредиентом. Что в составе?

Горький шоколад содержит много антиоксидантов, и здоровому человеку рекомендуется съедать до 4 кубиков в день. В этом рецепте он наряду с яйцом, призван придать печенью хорошую консистенцию и вкус.

Ещё один ингредиент - кокосовая стружка . Обратите внимание на информацию на упаковке. Важно, чтобы она не была с сахарной пропиткой. Ну и, конечно же, яйцо . Здесь можно использовать любые. Едва ли стоит спорить о пользе этого продукта. Яйца богаты витаминами группы В, железом и содержат витамин D, который помогает усваивать другие полезные вещества и способствует укреплению костей.

Может показаться, что для этого рецепта слишком много условий, но, имея всё необходимое, вы приготовите печенье очень быстро, а его приятный вкус наверняка сделает этот десерт постойным лакомством.

Рецепт полезного печенья без сахара и муки

Ингредиенты:

140 г кокосовой стружки

2 яйца

70 г мальтата/эритрита либо несколько ложек мёда (желательно более густого)

40 г темного шоколада

Способ приготовления:

Для начала приготовьте массу для печенья. Порубите шоколад. Отделите яичные белки от желтков и взбейте их до устойчивых пиков. Желтки разотрите с сахарозаменителем либо мёдом. Соедините с кокосовой стружкой и измельченным шоколадом. Добавьте пену из яичного белка и тщательно перемешайте. Выложите смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки, формируя небольшие круглые лепешки. Оставляйте промежутки между ними. Выпекайте печенье при температуре 180 градусов Цельсия 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, как приготовить одно из самых простых и вкусных лакомств, которым можно побаловать себя и членов семьи - сдобное печенье. Подобное угощение совсем необязательно покупать в магазине, ведь его запросто можно приготовить дома всего из трёх основных ингредиентов. Этот рецепт сдобного печенья определённо станет вашим фаворитом, ведь вы сможете приготовить вкуснейший десерт, потратив минимум времени и продуктов. Что нужно делать?

Как приготовить сдобное печенье из 3 ингредиентов? Этот простой рецепт спасёт перед приходом гостей