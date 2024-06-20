Как приготовить сдобное печенье из 3 ингредиентов? Этот простой рецепт спасёт перед приходом гостей

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Опубликовано: 20.06.2024 10:12 , Обновлено: 20.06.2024

Сдобное печенье - одно из самых простых и вкусных лакомств, которым можно побаловать себя и членов семьи. Подобное угощение совсем необязательно покупать в магазине, ведь его запросто можно приготовить дома всего из трёх основных ингредиентов. Этот рецепт сдобного печенья определённо станет вашим фаворитом, ведь вы сможете приготовить вкуснейший десерт, потратив минимум времени и продуктов. Что нужно делать?

Сдобное печенье – классика среди хлебобулочных изделий. Однако в шотландской кухне они занимают особое место, поскольку считаются традиционным десертом этой страны.

Основное правило приготовления этого шотландского сдобного печенья – готовить его из трех частей муки, двух частей сливочного масла и одной части сахара. Некоторые добавляют немного соли и/или ванильный ароматизатор. Однако это не обязательные ингредиенты, без которых печенья также получаются очень вкусными.

Как приготовить сдобное печенье?

Ингредиенты:

340 г пшеничной муки,

230 г мягкого сливочного масла,

100 г мелкого сахара,

щепотка соли

Приготовление:

Сначала взбейте (миксером или вручную) масло и сахар. Масло должно быть мягким, комнатной температуры. Когда ингредиенты смешаются, добавьте муку и соль (если используете). Перемешивайте вручную, пока тесто не начнет слипаться и напоминать тесто, которое вы готовите, например, как основу для пирога.

Сформируйте из теста шар и раскатайте на столе или доске для выпечки, присыпанной мукой (можно использовать силиконовый коврик). Тесто по этому рецепту не требует охлаждения и вы можете сразу же приступить к раскатыванию. Важно не сделать его слишком тонким, ведь традиционное шотландское сдобное печенье имеет толщину около 2 см. Раскатывайте тесто преимущественно для получения нужной формы.

Раскатайте тесто в квадрат, сделала в нем характерные наколки вилкой, а затем разрежьте на прямоугольники.

Переложите их на обычный плоский противень, застеленный бумагой, и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекайте сдобное печенье 20 минут. Песочное печенье не должно пропечься слишком сильно. Тесто должно оставаться светлым, оно может лишь слегка подрумяниться по краям. Вы также можете вырезать из теста другие фигурки. Ему очень легко придать форму. После выпечки печенья можно посыпать сахаром.

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