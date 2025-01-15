Вкуснее, чем белорусские? Узнали рецепт чешских "драников" не из картошки
Драники — традиционное белорусское блюдо из картошки, которое безусловно завоевало сердца гурманов не только в нашей стране, но и за ее пределами. Однако, как выяснили журналисты Telegraf.news, в Чехии существует похожий, но все же уникальный вариант оладий, который удивит многих своим главным ингредиентом. Вероятно, он сможет стать достойной альтернативой привычным белорусским драникам и завоевать место и в кулинарной книге каждого из нас.
Если вы готовы открыть для себя новые вкусы и вдохновиться кулинарными экспериментами, то этот рецепт точно для вас.
Заверяем, что ничего сложного в приготовлении нет. Это практически те же белорусские драники (а именно вариант с мукой и яйцом), но вместо картошки чехи используют… квашеную капусту. Как же приготовить этот удивительный кулинарный шедевр на обед или ужин? Это займет не более 30 минут.
[info_b]Несмотря на то, что кому-то такие оладьи могут показаться вкуснее, чем классические белорусские драники, сравнивать их все же не стоит из-за разных основных ингредиентов. Впрочем, оба рецепта могут занять особое место в вашем сердце.[/info_b]
Рецепт чешских “драников” из квашеной капусты
Ингредиенты (на 4 порции):
- 500 г квашеной капусты;
- мука - по мере необходимости;
- 3-5 зубчиков чеснока;
- 3 шт. яиц;
- 500 мл молока;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- масло - для смазывания сковороды;
- соль;
- молотый тмин;
- молотый черный перец.
Способ приготовления
- Слейте воду с капусты и мелко нарежьте ее. Очистите чеснок и натрите его.
- Налейте молоко в миску, взбейте яйца, добавьте соль, перец и тмин.
- Вылейте смесь в капусту и добавьте столько муки и разрыхлителя, чтобы получилось более жидкое тесто, как для классических оладий.
- Приправьте тесто натертым чесноком.
- Выпекайте “драники” на сковороде, смазанной небольшим количеством масла, до золотистого цвета с обеих сторон.
Капустные оладьи подают горячими или холодными.
А вот простой рецепт похожих драников с квашенной капустой для тех, где также нужна и картошка.
https://telegraf.news/eda/vkusnyye-i-prostye-recepty/pochemu-belorusam-stoit-prigotovit-tomatnye-draniki-etot-bozhestvennyj-recept-udivit-semju-i-gostej/
Чешские капустные оладьи
Журналисты Telegraf.news нашли еще один старый, но малоизвестный рецепт капустных оладий из чешской шахтерской кулинарной книги (Hornická kucharřka z Ostravska, Matice slezská v Opava, 2009). В отличие от предыдущих рецептов, здесь понадобится свежая капуста.
Ингредиенты (на 4-6 порций):
- 1/2 кубика дрожжей;
- 1 столовая ложка сахара;
- 200 мл молока;
- 50 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 250 г простой муки;
- 2 чашки нарезанной свежей капусты;
- 30 г сливочного масла;
- щепотка перца;
- еще немного сахара;
- соль;
- сливочное масло для поджаривания.
Способ приготовления
Разомните дрожжи с сахаром, добавьте теплое молоко, в котором растворили масло, яйца, муку, замесите полужидкое (блинное) тесто и дайте ему подняться.
Пока оно поднимается, подготовьте капусту.
Мелко нарежьте капусту и обжарьте ее на сливочном масле, приправьте молотым перцем, щепоткой сахара и солью. Прокипятите немного и оставьте остывать.
Вмешайте капусту в поднявшееся тесто и выпекайте оладьи в масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Ранее Telegraf.news также писал, как улучшить классические белорусские драники из картошки. Например, повара посоветовали добавить всего одну чайную ложку определенного продукта, который наверняка найдется дома у каждого.
Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими
[avtor]