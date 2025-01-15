Вкуснее, чем белорусские? Узнали рецепт чешских "драников" не из картошки

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Опубликовано: 15.01.2025 13:41 , Обновлено: 15.01.2025

Драники — традиционное белорусское блюдо из картошки, которое безусловно завоевало сердца гурманов не только в нашей стране, но и за ее пределами. Однако, как выяснили журналисты Telegraf.news, в Чехии существует похожий, но все же уникальный вариант оладий, который удивит многих своим главным ингредиентом. Вероятно, он сможет стать достойной альтернативой привычным белорусским драникам и завоевать место и в кулинарной книге каждого из нас.

Если вы готовы открыть для себя новые вкусы и вдохновиться кулинарными экспериментами, то этот рецепт точно для вас.

Заверяем, что ничего сложного в приготовлении нет. Это практически те же белорусские драники (а именно вариант с мукой и яйцом), но вместо картошки чехи используют… квашеную капусту. Как же приготовить этот удивительный кулинарный шедевр на обед или ужин? Это займет не более 30 минут.

[info_b]Несмотря на то, что кому-то такие оладьи могут показаться вкуснее, чем классические белорусские драники, сравнивать их все же не стоит из-за разных основных ингредиентов. Впрочем, оба рецепта могут занять особое место в вашем сердце.[/info_b]

Рецепт чешских “драников” из квашеной капусты

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г квашеной капусты;

мука - по мере необходимости;

3-5 зубчиков чеснока;

3 шт. яиц;

500 мл молока;

1 пакетик разрыхлителя;

масло - для смазывания сковороды;

соль;

молотый тмин;

молотый черный перец.

Способ приготовления

Слейте воду с капусты и мелко нарежьте ее. Очистите чеснок и натрите его. Налейте молоко в миску, взбейте яйца, добавьте соль, перец и тмин. Вылейте смесь в капусту и добавьте столько муки и разрыхлителя, чтобы получилось более жидкое тесто, как для классических оладий. Приправьте тесто натертым чесноком. Выпекайте “драники” на сковороде, смазанной небольшим количеством масла, до золотистого цвета с обеих сторон.

Капустные оладьи подают горячими или холодными.

А вот простой рецепт похожих драников с квашенной капустой для тех, где также нужна и картошка.

https://telegraf.news/eda/vkusnyye-i-prostye-recepty/pochemu-belorusam-stoit-prigotovit-tomatnye-draniki-etot-bozhestvennyj-recept-udivit-semju-i-gostej/

Чешские капустные оладьи

Журналисты Telegraf.news нашли еще один старый, но малоизвестный рецепт капустных оладий из чешской шахтерской кулинарной книги (Hornická kucharřka z Ostravska, Matice slezská v Opava, 2009). В отличие от предыдущих рецептов, здесь понадобится свежая капуста.

Ингредиенты (на 4-6 порций):

1/2 кубика дрожжей;

1 столовая ложка сахара;

200 мл молока;

50 г сливочного масла;

2 яйца;

250 г простой муки;

2 чашки нарезанной свежей капусты;

30 г сливочного масла;

щепотка перца;

еще немного сахара;

соль;

сливочное масло для поджаривания.

Способ приготовления

Разомните дрожжи с сахаром, добавьте теплое молоко, в котором растворили масло, яйца, муку, замесите полужидкое (блинное) тесто и дайте ему подняться.

Пока оно поднимается, подготовьте капусту.

Мелко нарежьте капусту и обжарьте ее на сливочном масле, приправьте молотым перцем, щепоткой сахара и солью. Прокипятите немного и оставьте остывать.

Вмешайте капусту в поднявшееся тесто и выпекайте оладьи в масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Ранее Telegraf.news также писал, как улучшить классические белорусские драники из картошки. Например, повара посоветовали добавить всего одну чайную ложку определенного продукта, который наверняка найдется дома у каждого.

Одной ложки этого продукта хватит, чтобы сделать драники хрустящими

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