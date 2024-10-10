Почему белорусам стоит приготовить томатные драники? Этот божественный рецепт удивит семью и гостей

Опубликовано: 10.10.2024 11:39 , Обновлено: 10.10.2024

Картошка, кабачок или тыква - практически из любого овоща можно приготовить вкусные драники. Нужно только дать волю воображению, хотя иногда это бывает нелегко. Если у вас нет идеи для ужина, но хочется удивить семью и гостей, попробуйте приготовить томатные оладьи. А огуречно-творожный соус как нельзя лучше подойдет к такому оригинальному блюду.

Этот рецепт стоит попробовать всем белорусам, которые любят драники. Вкус томатного варианта настолько уникален, что его не сравнить и с чем. Свежая зелень, сочные помидоры, ярко выраженный привкус чеснока и немного специй — достаточно, чтобы создать кулинарный шедевр.

Для приготовления томатных драников лучше всего подойдут крупные помидоры, которые нужно просто нарезать кубиками. Помидоры черри будет сложнее нарезать и извлечь мякоть.

Конечно, помидоры можно предварительно очистить от кожуры, но это не обязательно.

[info_b]Быстро избавиться от кожицы с помидоров можно с помощью овощечистки. Также можно надрезать их крест-накрест у плодоножки и с противоположной стороны, а затем опустить в кипящую воду на 20-30 секунд. По истечении этого времени переложите помидоры в миску с прохладной водой и аккуратно снимите кожицу.[/info_b]

Как приготовить тыквенные драники? Этот сезонный рецепт оладий затмит картофельный вариант

Ингредиенты:

2-3 ст. л. муки;

3 помидора;

2 яйца;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

10 листьев мяты (по желанию);

щепотка мускатного ореха (по желанию);

чабер, соль, перец по вкусу;

масло для жарки, например, подсолнечное.

Для соуса:

1 огурец;

200 г нежирного творога;

1 зубчик чеснока;

сок половины лимона;

180 г 12 %-ной сметаны;

соль, перец по вкусу.

Приготовление соуса

Вымойте огурец, но не очищайте его от кожуры, и натрите на крупной терке. Слейте лишнюю воду.

Нарежьте или выдавите чеснок.

Соедините чеснок с огурцом, добавьте творог, сметану и сок половины лимона. Перемешайте все вместе и добавьте соль, перец и другие специи по вкусу.

Приготовление томатных драников

Помидоры нарежьте кубиками, выбрасывая семена. Можно предварительно очистить их от кожуры, но это не обязательно.

Если удобно, томаты можно натереть и на терке.

Нарежьте лук, чеснок и мяту. Смешайте помидоры, лук, чеснок и мяту, добавьте яйца. Затем постепенно добавьте муку, чтобы получилось густое, но слегка текучее тесто. Приправьте мускатным орехом, солью, перцем и чабером по вкусу.

Обжарьте томатные драники на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте с огуречно-творожным соусом.

Томатные драники с кабачком и перцем

Есть еще один вариант необычного блюда. Вам понадобятся:

500 г помидоров;

1 перец;

1 кабачок;

2 маленькие луковицы;

горсть свежей зелени: базилик и мята;

1 чайная ложка сушеного орегано;

4 яйца;

400 г пшеничной муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

оливковое или растительное масло для жарки;

соль, черный перец.

Помидоры, перец, кабачки и лук натрите на крупной терке. Добавьте нарезанную свежую зелень, базилик, мяту и сушеный орегано.

Добавьте 4 яйца, пшеничную муку, смешанную с разрыхлителем, приправьте солью (примерно 2 ч.л.) и перцем. Так как из данных количеств получается большое количество теста (около 20 блинов). Все перемешайте до получения однородной консистенции.

Чтобы придать блюду неповторимый вкус, добавьте на сковороду несколько зубчиков чеснока, но это не обязательно. Пожарьте драники партиями, выложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Подавайте с чесночным соусом.

Ранее Telegraf.news писал, что знаменитый польский повар Роберт Маклович поделился уникальным рецептом, который позволит вам раскрыть новые грани драников. Оказывается, многие белорусы упускают один важный ингредиент, который кардинально меняет вкус этого традиционного блюда.

Белорусы зря не добавляют этот ингредиент в драники? Польский повар поделился рецептом, который раскроет блюдо по-новому