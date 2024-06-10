Как легко приготовить сыр моцарелла в домашних условиях? Понадобится всего три ингредиента

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Опубликовано: 10.06.2024 08:25 , Обновлено: 09.06.2024

Сыр моцарелла - неотъемлемая часть итальянской кухни. Его нежный вкус, мягкая текстура и сливочный аромат вызывают желание приготовить из нее самые разнообразные блюда. Моцареллу можно есть как в горячем, так и в холодном виде, например, добавляя в салаты. Но знаете ли вы, что такой сыр можно приготовить самостоятельно? Это проще, чем вы могли бы подумать.

Что такое сыр моцарелла?

Моцарелла - это итальянский сычужный сыр, который традиционно изготавливают из молока буйволиц. Он является неотъемлемым ингредиентом многих итальянских блюд. Причем этот неприметный белый шарик - настоящий кладезь кальция, витаминов группы В и белка. А самое главное - он просто вкусный!

А откуда берется моцарелла? Слово «mozzare» в переводе с итальянского означает «резать вручную». И это не просто так. Процесс изготовления этого итальянского сыра начинается с добавления сычужного фермента в молоко, после чего полученный творог разрезают на кусочки и сливают сыворотку. Затем сырную массу разминают и растягивают, пока не образуется характерная волокнистая структура с видимыми нитями. От нее отрезают кусочки и скатывают в шарики разного размера.

Звучит довольно сложно, но, к счастью, домашняя моцарелла не требует стольких технологических изысков. Во-первых, вы можете приготовить ее из коровьего молока, а вместо сычужного фермента в качестве коагулянта добавить в молоко уксус. Приготовьте этот итальянский деликатес в домашних условиях - и, возможно, вы станете началом увлекательного сыродельного приключения. А возможно, вы просто создадите продукт, который будет отличаться от тех, что предлагают крупные производители. В любом случае, попробовать стоит.

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Рецепт домашней моцареллы

Ингредиенты:

2 л молока жирностью не менее 3,2%;

120 мл винного уксуса (можно заменить столовым (9%) или яблочным);

5 г не йодированной соли.

Приготовление:

Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном и нагрейте на среднем огне до 46 градусов. Уменьшите нагрев и добавьте уксус. Перемешайте и снимите кастрюлю с огня. Под воздействием уксуса молоко должно начать сворачиваться. Помешивайте до тех пор, пока не образуются комочки и сыворотка. Затем накройте кастрюлю и отставьте в сторону на полчаса.

В ситечко слейте сыр с сыворотки (последнюю не выливайте). Деревянной ложкой выдавите лишнюю жидкость, а затем сформируйте шар, избавляясь от лишней воды. Подогрейте слитую сыворотку до 70 градусов и добавьте в нее соль.

Вылейте жидкость на шарик моцареллы и подержите его в ней некоторое время. Затем достаньте его и слейте лишнюю воду. Положите шарик сыра в миску с холодной водой еще на минуту — и моцарелла готова.

Ранее Telegraf.news писал, как сделать самый вкусный сыр в домашних условиях? Вам понадобится всего лишь три продукта и немного терпения. Такого способа приготовления сыра вы, наверное, еще не видели.

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