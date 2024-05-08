Зачем смешивать йогурт с солью? Этот простой рецепт лакомства покорит многих

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Опубликовано: 08.05.2024 12:24 , Обновлено: 08.05.2024

Если вы находитесь в поиске быстрого и полезного перекуса, то вам стоит ознакомьтесь с этим рецептом. Смешав йогурт с солью и поставив его холодильник на на несколько дней, вы получите сыр, рецепт которого у вас спросит каждый, кто его попробует.

Это лакомство, пришедшее из Ливана, получило название сыр Лабне. Оно станет идеальным перекусом или угощением по особому случаю. Приготовление сыра займёт до 5 минут в день, однако на весь процесс потребуется 4 дня. Что нужно делать?

Как приготовить сыр Лабне?

Ингредиенты:

800 г греческого йогурта

чайная ложка соли без горки

орегано

базилик

1 метр стерильной марли

Положите в миску греческий йогурт. Добавьте чайную ложку соли, базилик и орегано. Смешайте ингредиенты и оставьте на некоторое время. Подготовьте кастрюлю и сито диаметром минимум 16 мм.

Поместите сито на сосуд и положите на него метровый кусок стерильной марли, сложенный пополам. Вылейте весь йогурт на ткань, подхватите углы, чтобы ничего не вытекло, и свободно завяжите марлю . Предполагается, что он должен напоминать мешочек с массой.

Теперь поставьте кастрюлю с марлей в холодильник примерно на 5-6 часов. За это время сыворотка начнет выпадать в осадок. По истечении этого времени достаньте емкость из холодильника и поднимите сито. Слейте сыворотку и покрепче сожмите марлевый мешочек, чтобы остатки жидкости стекли. Снова накройте кастрюлю ситечком и поставьте в холодильник на 3–4 дня.

Повторяйте операцию отжима и заливания сыворотки каждый день. Затем сформируйте из сыра шарики и положите их в банку с оливковым маслом. Благодаря этому хранить его можно до нескольких недель. Подавайте сыр Лабне с хлебом, редисом, луком, но он также будет хорош с медом и в качестве ингредиента для чизкейка.

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