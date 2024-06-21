Сварили слишком много пюре? Имея этот рецепт котлет, вы накормите семью дважды
Не знаете, что делать с остатками вчерашнего картофеля или сварили слишком много? Приготовьте с ним новое блюдо! Эти котлеты на основе картофельного пюре порадуют вас не меньше мясных и наверняка вызовут желание приготовить их ещё. Обязательно сохраните себе этот вкусный и экономичный рецепт.
Картофельные котлеты имеют своих поклонников во многих странах. Нередко их готовят специально. Однако есть рецепт котлет, который может прийти на выручку в случае, если у вас осталось много картофельного пюре после ужина. Для приготовления этих котлет вам потребуется добавить всего несколько ингредиентов, а получившиеся блюда сможет запросто затмить большинство известных вам котлет. Что нужно делать?
Картофельные котлеты с сыром и зеленью
Ингредиенты:
- 500 г картофеля
- 1 яйцо
- 100-150 г желтого сыра
- 1 луковица
- пучок укропа
- пучок петрушки
- панировочные сухари
- соль перец
- масло для жарки
- по желанию можно включить кусочки ветчины либо грибов
Приготовление:
- Отварите картофель и сделайте пюре.
- Очистите лук и мелко нарежьте. Обжарьте его на сковороде.
- Добавьте к картофелю тертый сыр и яйцо. Добавьте рубленую зелень. Добавьте лук. Приправить солью и перцем.
- Хорошо вымесите тесто. Сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях.
- Нагрейте масло на сковороде. Обжарьте котлеты с обеих сторон на среднем огне.
- Котлеты готовы! Подавайте их с любимым соусом либо сметаной.
Котлеты готовы! Вы можете сделать их ещё более пикантными и сытными, добавив кусочки мелко нарезанной ветчины либо грибов. Особенно хорошо такое блюдо будет сочетаться с соусами собственного приготовления. Вы можете приготовить их по рецептам, которые ранее публиковал Telegraf.news.
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