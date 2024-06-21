Telegraf.news
ru

Сварили слишком много пюре? Имея этот рецепт котлет, вы накормите семью дважды

Сварили слишком много пюре? Имея этот рецепт котлет, вы накормите семью дважды
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Не знаете, что делать с остатками вчерашнего картофеля или сварили слишком много? Приготовьте с ним новое блюдо! Эти котлеты на основе картофельного пюре порадуют вас не меньше мясных и наверняка вызовут желание приготовить их ещё. Обязательно сохраните себе этот вкусный и экономичный рецепт.

Картофельные котлеты имеют своих поклонников во многих странах. Нередко их готовят специально. Однако есть рецепт котлет, который может прийти на выручку в случае, если у вас осталось много картофельного пюре после ужина. Для приготовления этих котлет вам потребуется добавить всего несколько ингредиентов, а получившиеся блюда сможет запросто затмить большинство известных вам котлет. Что нужно делать?

Картофельные котлеты с сыром и зеленью

image

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 100-150 г желтого сыра
  • 1 луковица
  • пучок укропа
  • пучок петрушки
  • панировочные сухари
  • соль перец
  • масло для жарки
  • по желанию можно включить кусочки ветчины либо грибов

Приготовление:

  1. Отварите картофель и сделайте пюре.
  2. Очистите лук и мелко нарежьте. Обжарьте его на сковороде.
  3. Добавьте к картофелю тертый сыр и яйцо. Добавьте рубленую зелень. Добавьте лук. Приправить солью и перцем.
  4. Хорошо вымесите тесто. Сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях.
  5. Нагрейте масло на сковороде. Обжарьте котлеты с обеих сторон на среднем огне.
  6. Котлеты готовы! Подавайте их с любимым соусом либо сметаной.

Котлеты готовы! Вы можете сделать их ещё более пикантными и сытными, добавив кусочки мелко нарезанной ветчины либо грибов. Особенно хорошо такое блюдо будет сочетаться с соусами собственного приготовления. Вы можете приготовить их по рецептам, которые ранее публиковал Telegraf.news.

Попробуйте приготовить восхитительный грибной соус по этому рецепту.

Идеальная добавка к драникам, макаронам и мясу. Этот рецепт грибного соуса выведет в топ любое блюдо

Также вы можете приготовить простой, но очень вкусный сливочно-укропный соус.

Вы больше не захотите использовать майонез. Как приготовить идеальный соус для горячих блюд?