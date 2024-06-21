Сварили слишком много пюре? Имея этот рецепт котлет, вы накормите семью дважды

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Опубликовано: 21.06.2024 09:08 , Обновлено: 21.06.2024

Не знаете, что делать с остатками вчерашнего картофеля или сварили слишком много? Приготовьте с ним новое блюдо! Эти котлеты на основе картофельного пюре порадуют вас не меньше мясных и наверняка вызовут желание приготовить их ещё. Обязательно сохраните себе этот вкусный и экономичный рецепт.

Картофельные котлеты имеют своих поклонников во многих странах. Нередко их готовят специально. Однако есть рецепт котлет, который может прийти на выручку в случае, если у вас осталось много картофельного пюре после ужина. Для приготовления этих котлет вам потребуется добавить всего несколько ингредиентов, а получившиеся блюда сможет запросто затмить большинство известных вам котлет. Что нужно делать?

Картофельные котлеты с сыром и зеленью

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 яйцо

100-150 г желтого сыра

1 луковица

пучок укропа

пучок петрушки

панировочные сухари

соль перец

масло для жарки

по желанию можно включить кусочки ветчины либо грибов

Приготовление:

Отварите картофель и сделайте пюре. Очистите лук и мелко нарежьте. Обжарьте его на сковороде. Добавьте к картофелю тертый сыр и яйцо. Добавьте рубленую зелень. Добавьте лук. Приправить солью и перцем. Хорошо вымесите тесто. Сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях. Нагрейте масло на сковороде. Обжарьте котлеты с обеих сторон на среднем огне. Котлеты готовы! Подавайте их с любимым соусом либо сметаной.

Котлеты готовы! Вы можете сделать их ещё более пикантными и сытными, добавив кусочки мелко нарезанной ветчины либо грибов. Особенно хорошо такое блюдо будет сочетаться с соусами собственного приготовления. Вы можете приготовить их по рецептам, которые ранее публиковал Telegraf.news.

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