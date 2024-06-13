Идеальная добавка к драникам, макаронам и мясу. Этот рецепт грибного соуса выведет в топ любое блюдо
Грибной соус – прекрасное дополнение ко многим блюдам. С ним идеально сочетается как мясо и драники, так и различные виды гарниров. Этот рецепт грибного соуса прост, вкусен и универсален. Он придаст изысканный вкус самым обыденным блюдам и наверняка станет одним из самых любимых. Что нужно для его приготовления?
Грибной соус — отличная идея для ужина, когда нет времени готовить или просто когда хочется съесть что-нибудь вкусненькое, но готовить совсем не хочется. Грибной соус прекрасно сочетается с тостами, макаронами или в качестве дополнения к жареному мясу или пельменям. На самом деле приготовить идеальный грибной соус совсем несложно. Ва понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.
Рецепт нежного сливочно-грибного соуса
Ингредиенты:
- около 300-400 г грибов,
- 1 средняя луковица,
- 2 зубчика чеснока,
- масло,
- 1/3 стакана сливок 30%.
- соль, перец, петрушка.
Приготовление:
- Грибы очистите и нарежьте ломтиками. Нарежьте очищенный лук, а чеснок продавите через пресс.
- На сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла и обжарьте лук. Когда лук станет полупрозрачным, добавьте чеснок и ещё немного обжарьте. Затем добавьте в сковороду грибы и жарьте около 7 минут или пока вода из грибов не выпарится.
- Приправьте грибы солью и перцем. Добавьте половину столовой ложки сливочного масла и немного обжарьте.
- Затем добавьте измельченную петрушку и влейте сливки. Соус тщательно перемешайте и тушите на слабом огне 5 минут. При необходимости приправьте солью и перцем по вкусу.
- Готовый соус подавайте с макаронами, приготовленными аль денте или с картофелем. Также вы можете попробовать сочетать этот соус со своими любимыми мясными блюдами либо гарнирами.
Приятного аппетита!
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