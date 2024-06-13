Идеальная добавка к драникам, макаронам и мясу. Этот рецепт грибного соуса выведет в топ любое блюдо

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.06.2024 15:46 , Обновлено: 16.07.2024

Грибной соус – прекрасное дополнение ко многим блюдам. С ним идеально сочетается как мясо и драники, так и различные виды гарниров. Этот рецепт грибного соуса прост, вкусен и универсален. Он придаст изысканный вкус самым обыденным блюдам и наверняка станет одним из самых любимых. Что нужно для его приготовления?

Грибной соус — отличная идея для ужина, когда нет времени готовить или просто когда хочется съесть что-нибудь вкусненькое, но готовить совсем не хочется. Грибной соус прекрасно сочетается с тостами, макаронами или в качестве дополнения к жареному мясу или пельменям. На самом деле приготовить идеальный грибной соус совсем несложно. Ва понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.

Рецепт нежного сливочно-грибного соуса

Ингредиенты:

около 300-400 г грибов,

1 средняя луковица,

2 зубчика чеснока,

масло,

1/3 стакана сливок 30%.

соль, перец, петрушка.

Приготовление:

Грибы очистите и нарежьте ломтиками. Нарежьте очищенный лук, а чеснок продавите через пресс. На сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла и обжарьте лук. Когда лук станет полупрозрачным, добавьте чеснок и ещё немного обжарьте. Затем добавьте в сковороду грибы и жарьте около 7 минут или пока вода из грибов не выпарится. Приправьте грибы солью и перцем. Добавьте половину столовой ложки сливочного масла и немного обжарьте. Затем добавьте измельченную петрушку и влейте сливки. Соус тщательно перемешайте и тушите на слабом огне 5 минут. При необходимости приправьте солью и перцем по вкусу. Готовый соус подавайте с макаронами, приготовленными аль денте или с картофелем. Также вы можете попробовать сочетать этот соус со своими любимыми мясными блюдами либо гарнирами.

Приятного аппетита!

Ранее telegraf.news писал о том, что грибы — один из самых популярных продуктов в мире. Их используют на кухне по-разному: для супов, соусов, начинок, запеканок, салатов и даже вторых блюд. Хотя может показаться, что приготовить грибы легко, многие допускают ошибки, из-за которых они становятся темными, водянистыми и теряют вкус. Как избежать ошибок в их приготовлении и сделать грибы максимально вкусными?

Как подрумянить грибы, чтобы они не пустили воду? Многие допускают эту ошибку при жарке