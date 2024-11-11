Смешайте йогурт с солью и оставьте на несколько часов. Эта закуска никого не оставит равнодушным

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.11.2024 13:27 , Обновлено: 11.11.2024

Если вы ищете оригинальную закуску, которая удивит ваших гостей, обратите внимание на простое, но эффектное сочетание йогурта и соли. Этот необычный рецепт требует минимальных усилий, но результат превзойдет все ожидания. Оставив йогурт со специей на несколько часов, вы получите насыщенный и пикантный вкус, который станет отличным дополнением к любому столу. Речь идет о приготовлении лабне в домашних условиях. Как это сделать?

Приготовление лабне - это простая операция, в результате которой йогурт превращается в сыр. Этот превосходный продукт обладает нежным вкусом и входит во многие блюда. Приготовить его очень просто.

Что такое лабне и как его есть?

Лабне (лабане) - это традиционный крем-сыр из йогурта, который можно сделать дома и подавать с разными ингредиентами.

Такой сыр получается путем процеживания йогурта. В результате получается кремообразная, плотная текстура с насыщенным вкусом.

Лабне богат белком и имеет более низкий гликемический индекс, чем йогурты. Тем не менее, это отличный источник пробиотиков, которые улучшают иммунитет и пищеварительные процессы в нашем организме.

Крем-сыр можно намазывать на хлеб или лаваш. Он отлично сочетается с оливковым маслом, специями и свежими травами. Также его можно добавлять в салаты, придавая им кремовую текстуру и легкую кислинку.

Часто лабне подают как закуску вместе с овощами, чипсами или лепешками. Сыр подходит и как гарнир к супам или рагу.

А иногда лабне используют в десертах, смешивая его с медом и фруктами.

Лабне — универсальный продукт, который можно использовать в самых разных блюдах!

Как сделать вкуснейший домашний сыр? Понадобятся молоко и лимон

Как приготовить лабне дома?

Приготовить такой сыр очень просто на домашней кухне. Все, что вам понадобится, это:

йогурт — 1-2 шт.;

соль — 1 ч.л.

Просто приправьте 1-2 больших упаковки натурального йогурта, приправьте солью и перемешайте. Положите массу в марлю или очень мелкое сито и оставьте жидкую сыворотку стекать в дуршлаг или кастрюлю. А сверху прижмите чем-нибудь тяжёлым.

За ночь в холодильнике сыр застынет. Утром можно дополнительно отжать и слить лишнюю воду, хотя в этом уже не должно быть необходимости.

Сыр приобретет красивую форму, и его можно будет подавать на глубокой тарелке, полив оливковым маслом и посыпав зеленью и чили.

https://youtu.be/YG3-t56Ux1I

Ранее Telegraf.news публиковал еще один рецепт для тех, кто любит подобные деликатесы. Смешайте молоко и свекольный сок, и вы не скроете свое удивление. То, что из этого получится, настолько вкусное блюдо, что, вероятно, вы будете готовить его гораздо чаще. Читайте дальше, и вы узнаете, о чем именно идет речь.

Вскипятите молоко и влейте свекольный сок. Вы не поверите, какой деликатес получится