Шеф-повар из Гродно поделился "советским рецептом" маринада для шашлыка. А как "прикольно" замочить в пиве?

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Опубликовано: 25.04.2025 09:01 , Обновлено: 02.06.2025

Как разобраться в огромном многообразии маринадов для шашлыка, которые предлагает интернет? Ведь хочется, чтобы наверняка и сразу: и продукт не испортить, и себя порадовать. Журналистка Telegraf.news обратилась к профессиональному шеф-повару Владиславу Дорошко с просьбой дать самые проверенные рецепты.

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Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Savor_streetfood и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

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Владислав Дорошко рассказал про два беспроигрышных варианта . Единственный нюанс, эти способы подойдут мясоедам, которые располагают некоторым временем.

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Вот первая формула маринада для тех, кто готов подготовиться к празднику живота заранее.

Рецепт шашлыка в минералке

Взять 2 литра сильногазированной минеральной воды; Добавить туда 70 гр соли и столько же сахара; Влить 26 гр обычного спиртового уксуса - не яблочного и не винного; Отправить туда 600 гр репчатого лука; Полить 70 мл растительного масла; Внести 20 гр тонконарезанного слайсами чеснока; Дополнить 14 гр приправы для гриля; Хорошо перемешать содержимое руками, доставая до самого дна.

“Лук надо прямо пожать в минеральной воде, чтобы он пустил сок. Затем берете шею, режете крупными кусочками , помещаете в этот маринад, тщательно перемешиваете и ставите в холодильник минимум на 6 часов , а лучше на ночь ”, - дополнил профессионал.

Фото Владислава Дорошко

И также уточнил: “Прежде чем отправить мясо на шампур, его нужно предварительно отжать ”.

“Получается вкусно за счет минеральной воды. Она проникает в волокна, мясо разбухает и становится очень сочным. Это советский рецепт шашлыка - люди в СССР раньше так и мариновали: брали газировку из аппаратов, добавляли соль, сахар, уксус, специи и жарили”, - вспомнил Владислав Дорошко.

Такой маринад может спокойно простоять в холодильнике около 3 суток , заверил шеф.

Как замариновать мясо в пиве?

Кулинарный сенсей дал еще один “прикольный”, на его взгляд, маринад для шашлыка с пивом. Но важно, чтобы оно было не темным.

“Можно поддержать британскую традицию и взять светлый эль”, - предложил Дорошко.

Фото Владислава Дорошко

Рецепт маринада шашлыка в пиве:

Точно так же добавляете в пиво соль, специи и растительное масло; Шеф-повар обязательно кладет туда еще лавровый лист, немного кориандра, сока и цедры апельсина - они сочетаются с пивом; Все хорошо перемешиваете; Отдельно нарезаете мясо, обильно солите, перчите и отжимаете, чтобы специи лучше впитались; Уже промаринованные кусочки опускаете в маринад с апельсином; Отправляете в холодильник — всегда минимум на 6 часов или на ночь.

Фото Владислава Дорошко

Но если нужно бежать жарить шашлык скорее, вот рецепт экспресс-маринада от Владислава Дорошко, о котором редакция Telegraf.news узнала ранее. Оказывается, можно не вымачивать его часами. Шеф-повар из Гродно предложил “самый элементарный маринад на скорую руку”. Как раз на тот случай, когда кусок нужно максимально быстро подготовить, а гости уже стучат вилками от голода по столу.

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