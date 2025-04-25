Шеф-повар из Гродно поделился "советским рецептом" маринада для шашлыка. А как "прикольно" замочить в пиве?
Как разобраться в огромном многообразии маринадов для шашлыка, которые предлагает интернет? Ведь хочется, чтобы наверняка и сразу: и продукт не испортить, и себя порадовать. Журналистка Telegraf.news обратилась к профессиональному шеф-повару Владиславу Дорошко с просьбой дать самые проверенные рецепты.
[info_b]
Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Savor_streetfood и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.
Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.
[/info_b]
Владислав Дорошко рассказал про два беспроигрышных варианта . Единственный нюанс, эти способы подойдут мясоедам, которые располагают некоторым временем.
«Точно будет нежным» — Шеф-повар из Гродно назвал 5 признаков хорошего мяса для шашлыка
Вот первая формула маринада для тех, кто готов подготовиться к празднику живота заранее.
Рецепт шашлыка в минералке
- Взять 2 литра сильногазированной минеральной воды;
- Добавить туда 70 гр соли и столько же сахара;
- Влить 26 гр обычного спиртового уксуса - не яблочного и не винного;
- Отправить туда 600 гр репчатого лука;
- Полить 70 мл растительного масла;
- Внести 20 гр тонконарезанного слайсами чеснока;
- Дополнить 14 гр приправы для гриля;
- Хорошо перемешать содержимое руками, доставая до самого дна.
“Лук надо прямо пожать в минеральной воде, чтобы он пустил сок. Затем берете шею, режете крупными кусочками , помещаете в этот маринад, тщательно перемешиваете и ставите в холодильник минимум на 6 часов , а лучше на ночь ”, - дополнил профессионал.
И также уточнил: “Прежде чем отправить мясо на шампур, его нужно предварительно отжать ”.
“Получается вкусно за счет минеральной воды. Она проникает в волокна, мясо разбухает и становится очень сочным. Это советский рецепт шашлыка - люди в СССР раньше так и мариновали: брали газировку из аппаратов, добавляли соль, сахар, уксус, специи и жарили”, - вспомнил Владислав Дорошко.
Такой маринад может спокойно простоять в холодильнике около 3 суток , заверил шеф.
Как замариновать мясо в пиве?
Кулинарный сенсей дал еще один “прикольный”, на его взгляд, маринад для шашлыка с пивом. Но важно, чтобы оно было не темным.
“Можно поддержать британскую традицию и взять светлый эль”, - предложил Дорошко.
Рецепт маринада шашлыка в пиве:
- Точно так же добавляете в пиво соль, специи и растительное масло;
- Шеф-повар обязательно кладет туда еще лавровый лист, немного кориандра, сока и цедры апельсина - они сочетаются с пивом;
- Все хорошо перемешиваете;
- Отдельно нарезаете мясо, обильно солите, перчите и отжимаете, чтобы специи лучше впитались;
- Уже промаринованные кусочки опускаете в маринад с апельсином;
- Отправляете в холодильник — всегда минимум на 6 часов или на ночь.
Но если нужно бежать жарить шашлык скорее, вот рецепт экспресс-маринада от Владислава Дорошко, о котором редакция Telegraf.news узнала ранее. Оказывается, можно не вымачивать его часами. Шеф-повар из Гродно предложил “самый элементарный маринад на скорую руку”. Как раз на тот случай, когда кусок нужно максимально быстро подготовить, а гости уже стучат вилками от голода по столу.
«Выходит обалденно» — Шеф-повар из Гродно раскрыл «главный секрет» сочности шашлыка