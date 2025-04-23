"Точно будет нежным" — Шеф-повар из Гродно назвал 5 признаков хорошего мяса для шашлыка

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Опубликовано: 23.04.2025 14:41 , Обновлено: 02.06.2025

Сейчас самое время для отдыха на природе, костров и, конечно, шашлыков. Вряд ли найдется тот, кому не хотелось бы, чтобы блюдо на гриле получилось вкусным и сочным. Журналистка Telegraf.news cпросила у профессионального шеф-повара, какое мясо лучше подойдет для жарки на огне, на что обратить внимание при его покупке и о чем обязательно попросить продавца. Владислав Дорошко из Гродно выложил все свои главные секреты.

[info_b]Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Savor_streetfood и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

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Какой вид мяса идеален для барбекю?

Шеф-повар отметил, что у всех вкусы на шашлык разные и кто-то, например, любит баранину. Однако, по его мнению, для белорусов больше всего подходит птица, в частности, курица, а также свинина .

“В свинине важно брать только шею: с прожилкой она будет более сочная. Окорок и корейку тоже можно использовать для гриля, но они суховаты. По поводу диетмяса я предпочитаю и рекомендую именно курицу, тогда шашлык точно будет нежным и вкусным”, - поделился первыми советами Владислав Дорошко.

Свиная шея, фото иллюстрационное

Какую свиную шею взять на шашлык?

Владислав Дорошко посоветовал обращать внимание на 5 главных признаков:

цвет; текстура; запах; убой; форма.

Фото Владислава Дорошко

Цвет, текстура и запах

Первым делом шеф-повар рассказал, что эта часть свинины должна быть розовая, без слизи и запаха.

Что еще важно, “свежему мясу не положено быть темным”. Если это так, оно либо заветренное, либо взрослого животного, утверждает кухмистер. А значит, автоматически жестковатое.

“Самое главное во всей этой шашлычной романтике: выбирая мясо на рынке, обязательно попросите продавца немного надрезать кусок. Его цвет снаружи и внутри должен быть одинаковым , а текстура плотная и влажная - не рыхлая” , - научил маэстро кухни.

Убой

Кроме того, по словам эксперта, мясо ни в коем случае не должно быть первого убоя.

“Если животное завалили и сразу пустили на шашлык - оно будет жесткое”, - констатировал Дорошко.

Форма

Следующий момент, на котором акцентировал повар: “Когда нажимаете на мясо, оно должно возвращать свою форму , причем сразу же. Это значит, что кусок свежий”.

“Кусок в ваших руках непременно должен быть нежным с прослойкой жира кремового цвета. Это очень важный аспект, как и выбор продуктов в целом”, - заключил гастро-гуру.

Фото Владислава Дорошко

Как подготовить мясо к жарке?

Владислав Дорошко также озвучил “решающий принцип шашлыка”:

” Кусочки не должны быть маленькими. Нарезайте их толщиной примерно 1 см”.

Фото Владислава Дорошко

Ранее Telegraf.news писал о том, что заблуждений и предрассудков вокруг кулинарных тем всегда много. Один из них касается стейков с “кровью”. Однако красная жидкость в готовом блюде — вовсе не то, о чем многие думают. Профессиональный шеф-повар Владислав Дорошко из Гродно объяснил, что же это такое на самом деле.

«Звучит страшно» — Шеф-повар из Гродно призвал не говорить «стейк с кровью». Что это на самом деле?