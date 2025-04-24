"Выходит обалденно" — Шеф-повар из Гродно раскрыл "главный секрет" сочности шашлыка

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Опубликовано: 24.04.2025 13:51 , Обновлено: 02.06.2025

Как вкусно и без труда поджарить мясо на огне? Оказывается, можно не вымачивать его часами. Шеф-повар из Гродно Владислав Дорошко предложил "самый элементарный маринад на скорую руку". Как раз на тот случай, когда кусок нужно максимально быстро подготовить, а гости уже стучат вилками от голода по столу. А в чем, по его мнению, "главный секрет сочности"?

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Владислав Дорошко - белорусский шеф-повар, работал во многих ресторанах Минска, Гродно, Бреста, Витебска, Могилева и за рубежом. Стажировался у иностранных шеф-поваров. Участник шоу и фестивалей. Проводит детские и взрослые мастер-классы, готовит к кулинарным соревнованиям. Сейчас творит в Гродно. Открыл самый большой фудтрак Беларуси Savor_streetfood и Пиццу на дровах. Блюда от шефа Дорошко можно попробовать в Ивент-пространстве 707 в Гродно.

Пропагандирует нестандартный подход к кулинарии. Создал узнаваемый авторский стиль. Любит необычные сочетания продуктов, текстур и техник. Работает в стиле фьюжн с молекулярным уклоном.

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Рецепт экспресс-маринада для свиного шашлыка от Владислава Дорошко

Обильно посолить мясо; Посыпать его смесью перцев; Нарезать лук не сильно тонкой соломкой; Все перемешать и давить мясо, чтобы специи впитались, а лук пустил сок; Можно добавить зелень (шеф-повар предпочитает кинзу).

Фото Владислава Дорошко

“Оставляете буквально на 5-10 минут и нанизываете куски на шампур. В шашлыке важно жарить их плотно друг к другу - в этом и есть главный секрет сочности”, - поделился практичным советом гродненский повар.

При этом шеф сделал оговорку, что огонь не должен быть сильным - мангал нужно предварительно распалить и дать ему прогореть.

Фото Владислава Дорошко

Кроме того, есть еще один тайный ингредиент.

” Посыпать угли солью - она не даст мясу гореть. Немного прибиваете куски и жарите равномерно со всех сторон”, - конкретизировал гродненский повар.

А в чем замариновать куриные бедрышки?

Что касается заправки для курицы, Владислав Дорошко считает, что она должна быть легкой. Поэтому порекомендовал замариновать бедрышки в обычном греческом йогурте без сахара.

Рецепт шашлычного маринада для курицы в греческом йогурте:

Смешайте йогурт с небольшим количеством майонеза, лучше домашнего; Добавьте чеснок, пропущенный через пресс или мелкую терку; Еще немного соли, сахара, специй, цедры лимона, обязательно куркумы, соевого соуса и паприки; Смешайте все, а лучше взбейте в блендере до однородной консистенции; Отдельно возьмите мякоть бедра (если с костью, то удалите) и слегка промаринуйте предварительно в соли, перце и растительном масле; Натрите на мясо цедру апельсина; Поместите заготовленное бедро в основной маринад.

“Жарить лучше на решетке-гриль . А подавать - с зеленью и долькой опаленного апельсина. Выходит обалденно!” - пообещал шеф-повар.

Фото Владислава Дорошко

Ранее Telegraf.news напоминал о том, что сейчас самое время для отдыха на природе, костров и, конечно, шашлыков. Вряд ли найдется тот, кому не хотелось бы, чтобы блюдо на гриле получилось вкусным и сочным. Наша журналистка cпросила у профессионального шеф-повара, какое мясо лучше подойдет для жарки на огне, на что обратить внимание при его покупке и о чем обязательно попросить продавца. Владислав Дорошко из Гродно выложил все свои главные секреты.

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