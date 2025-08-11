Отличная альтернатива оливкам и каперсам? Узнали, как замариновать на зиму... виноград

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Опубликовано: 11.08.2025 14:06 , Обновлено: 11.08.2025

Маринованный виноград - это не самая популярная у белорусов закатка. Однако слегка недозрелые плоды в маринаде приобретают особый аромат и становятся идеальным дополнением ко многим блюдам. По словам поваров, они приобретают нотки оливок и маринованных каперсов, сохраняя при этом свою нежную фруктовость. Как приготовить?

Как приготовить маринованный виноград?

Чтобы приготовить литровую банку маринованного винограда, вам понадобятся следующие ингредиенты:

½ чайной ложки семян горчицы;

1 лавровый лист;

1 столовая ложка каменной соли;

2 веточки укропа с зонтиком;

2 зубчика чеснока;

2 зерна душистого перца;

500 г белого твердого винограда без косточек;

500 мл кипяченой теплой воды.

По желанию можно добавить ломтик хрена.

Способ приготовления:

Вымойте виноград, удалите все поврежденные ягоды и обсушите его.

Плотно уложите виноград в стерилизованную банку, периодически посыпая чесноком, укропом, лавровым листом, душистым перцем и (по желанию) горчицей или хреном.

В отдельной емкости растворите соль в теплой кипяченой воде и залейте ею содержимое банки, полностью покрыв ягоды.

Плотно закройте банку или накройте марлей и оставьте на 4-5 дней при комнатной температуре. Когда вода помутнеет и начнет слегка шипеть, переставьте банку в холодильник.

Виноград будет готов через неделю, хотя лучше всего его употреблять через 10-12 дней.

[inf]Банки также можно закатать как обычно, перевернуть дном вверх и отложить на зиму.[/inf]

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Виноград “как оливки” - еще один рецепт

Немного другим рецептом поделился и кулинарный блогер Артем Валентинов, автор книги «Территория сладостей».

“А вы знали, что если замариновать виноград, то получится отличная альтернатива оливкам?” — сказал он в своем видео на Youtube.

Согласно его рецепту, на 7 банок объемом 350 мл вам понадобятся:

виноград белый - 670 гр;

виноград красный - 530 гр;

виноград темный - 470 гр;

лавровый лист - 1 шт. на банку 350 мл;

перец черный горошек - 4 горошины на банку 350 мл;

перец душистый - 2 горошины на банку 350 мл;

гвоздика - 1 бутон на банку 350 мл;

розмарин - 2 гр;

чеснок - 1/2 зубчика на банку 350 мл.

Для маринада на 1 л:

соль - 6 ч.л. (30 гр);

сахар - 10 ст.л. (150 гр);

вода - 1 л;

уксус яблочный - 9 ст.л. (135 гр).

Способ приготовления:

Положите в стерилизованные банки лавровый лист, черный перец горошек, душистый перец, гвоздику, розмарин и чеснок, нарезанный слайсами. Заполните банки виноградом Залейте крутым кипятком, закройте стерилизованными крышками. Остудите до комнатной температуры. Для маринада слейте воду из банок в мерный стакан. Долейте воды до литра. Вылейте маринад в кастрюлю, добавьте 6 ч.л. соли и 10 ст.л. сахара. Поставьте на плиту, помешивая доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте уксус и перемешайте. Разлейте маринад по банкам, закройте стерилизованными крышками. Переверните и укройте пледом до полного остывания.

По словам автора рецепта, пробовать этот виноград можно уже через 3 дня.

Этот рецепт набрал более 1,4 млн просмотров и более сотни комментариев.

“Вкусно. И яблоки, и сливу, вишню по этому рецепту [готовлю], к мясу супер. А арбузы соленые из бочки - это бомба”, — поделилась одна из пользовательниц под видео.

“Очень даже вкусно получается, к шашлыку самое то”, — написал второй.

“Всё, буду так делать”, — пообещал третий.

А кто-то отметил, что это “не оливки”, конечно, но вкусно”.

С чем есть маринованный виноград?

Маринованный виноград идеально сочетается с голубыми и твердыми сырами, такими как чеддер, а также с жареным мясом, особенно с курицей, уткой или свиной шейкой.

Он может заменить огурец в сэндвиче с яйцом или хумусом, стать отличной закуской к сухому белому вину и придать неповторимый вкус салатам с рукколой, орехами и фета.

В сочетании с оливковым маслом и чесноком он станет отличным маринадом для мяса или тофу, придавая блюдам неповторимый вкус.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — “по-фински”. Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его “неправильным” и задал множество каверзных вопросов.

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