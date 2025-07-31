"Зачем столько?" — Рецепт огурцов "по-фински" набрал 5,7 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря

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Опубликовано: 31.07.2025 15:48 , Обновлено: 31.07.2025

В TikTok набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — "по-фински". Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его "неправильным" и задал множество каверзных вопросов.

Как приготовить огурцы “по-фински” из TikTok?

Рецепт, по заявлению автора, простой, с которым “справятся даже новички”.

Ингредиенты:

огурцы - 2 кг;

вода - 2 литра;

сахар - 200 гр;

соль - 4 ст.л.;

лавровый лист - 2 шт.;

семена горчицы — 2 ч.л.;

уксус 9% — 240 мл.

Способ приготовления:

Нарежьте все огурцы на большие кусочки по 3-4 см толщиной. Налейте в кастрюлю объемом 5 литров воду. Добавьте сахар, соль, лавровый лист, горчицу, уксус — и отправьте на огонь. Когда маринад закипел, добавьте в него огурцы. Помешивайте их до повторного закипания воды. После закипания поварите огурцы еще 1 минуту. [info_b]Не забудьте простерилизовать банки и крышки.[/info_b] Наполните тару огурцами, закатайте и переверните крышкой вниз. Готово!

Нужно ли замачивать огурцы перед закатыванием? Вот когда это даже противопоказано

“Вкусно получилось” или “очень много сахара и уксуса”?

Одним зрителям точно понравился такой нестандартный для многих рецепт. Многие за него поблагодарили.

“Очень вкусные. Ставлю третий год. И теперь консервирую только по этому рецепту”, — поделился один из пользователей под видео.

“Я каждый год делаю такие огурцы. Быстро съедают ? Только беру 3 кг, это ровно 4 литровых банки! Быстро, легко и очень вкусно”, — рассказал другой.

“Тоже в этом году попробовала сделать. Зимой узнаем, вкусно или нет?” — отметила третья.

Но некоторые рецепт не оценили.

“Огурцы без чеснока и укропа не огурцы” — выразил мнение комментатор.

“Рассол неправильный, с ним можно только испортить огурцы”, — убежден кто-то.

“Это же не варенье, а огурцы))) Зачем так много сахара? Его должно быть меньше,чем соли”, — заявил еще один зритель.

“Зачем столько уксуса?” — также возмутились в комментариях.

А вы бы попробовали такие маринованные огурчики?

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Ранее Telegaf.news писал, что советовать белорусам, как закатать огурцы, может показаться неблагодарным делом. У каждого из нас есть свой проверенный годами рецепт. Но все же иногда хочется немного отойти от классики и поэкспериментировать. Мы предлагаем вам добавить в баночки «короля специй». Что это за трава?

Добавьте в банку с огурцами эту траву. Они будут хрустящими и не испортятся