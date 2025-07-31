"Зачем столько?" — Рецепт огурцов "по-фински" набрал 5,7 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря
В TikTok набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — "по-фински". Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его "неправильным" и задал множество каверзных вопросов.
Как приготовить огурцы “по-фински” из TikTok?
Рецепт, по заявлению автора, простой, с которым “справятся даже новички”.
Ингредиенты:
- огурцы - 2 кг;
- вода - 2 литра;
- сахар - 200 гр;
- соль - 4 ст.л.;
- лавровый лист - 2 шт.;
- семена горчицы — 2 ч.л.;
- уксус 9% — 240 мл.
Способ приготовления:
- Нарежьте все огурцы на большие кусочки по 3-4 см толщиной.
- Налейте в кастрюлю объемом 5 литров воду. Добавьте сахар, соль, лавровый лист, горчицу, уксус — и отправьте на огонь.
- Когда маринад закипел, добавьте в него огурцы. Помешивайте их до повторного закипания воды.
- После закипания поварите огурцы еще 1 минуту.
- [info_b]Не забудьте простерилизовать банки и крышки.[/info_b]
- Наполните тару огурцами, закатайте и переверните крышкой вниз. Готово!
Нужно ли замачивать огурцы перед закатыванием? Вот когда это даже противопоказано
“Вкусно получилось” или “очень много сахара и уксуса”?
Одним зрителям точно понравился такой нестандартный для многих рецепт. Многие за него поблагодарили.
“Очень вкусные. Ставлю третий год. И теперь консервирую только по этому рецепту”, — поделился один из пользователей под видео.
“Я каждый год делаю такие огурцы. Быстро съедают ? Только беру 3 кг, это ровно 4 литровых банки! Быстро, легко и очень вкусно”, — рассказал другой.
“Тоже в этом году попробовала сделать. Зимой узнаем, вкусно или нет?” — отметила третья.
Но некоторые рецепт не оценили.
“Огурцы без чеснока и укропа не огурцы” — выразил мнение комментатор.
“Рассол неправильный, с ним можно только испортить огурцы”, — убежден кто-то.
“Это же не варенье, а огурцы))) Зачем так много сахара? Его должно быть меньше,чем соли”, — заявил еще один зритель.
“Зачем столько уксуса?” — также возмутились в комментариях.
А вы бы попробовали такие маринованные огурчики?
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Ранее Telegaf.news писал, что советовать белорусам, как закатать огурцы, может показаться неблагодарным делом. У каждого из нас есть свой проверенный годами рецепт. Но все же иногда хочется немного отойти от классики и поэкспериментировать. Мы предлагаем вам добавить в баночки «короля специй». Что это за трава?
Добавьте в банку с огурцами эту траву. Они будут хрустящими и не испортятся