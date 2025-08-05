Рецепт кислых огурцов "как из бочки" покорил тысячи пользователей TikTok. Как приготовить?

🎥 Видео

Опубликовано: 05.08.2025 14:07 , Обновлено: 05.08.2025

В TikTok набрало популярность видео с рецептом кислых огурчиков "как из бочки", которые, по словам автора "можно хранить в квартире, без подвала". Ролик всего за пару дней посмотрели почти полмиллиона пользователей, и такой способ приготовления понравился 7,4 тыс. зрителей. Кроме того, в комментариях опытные хозяйки поделились своим опытом, а также немного доработали рецепт, чтобы получилось еще вкуснее.

Как приготовить огурцы “как из бочки” по рецепту из TikTok?

Согласно словам автора кулинарного блога “Вкусные моменты”, готовы огурцы будут уже через 3 дня. Затем их можно закатать и хранить дома долгое время, причем, “без подвала”.

Ингредиенты (на 1 литровую банку):

огурцы - зависит от размера, сколько влезут в банку;

соль — 1 ст.л.;

укроп - 1 зонтик;

чеснок - 1-2 зубчика;

черный перец - несколько горошин.

Способ приготовления:

Замочите огурцы в холодной воде на несколько часов. В чистую банку положите уроп, чеснок, перец. Плотно наполните банку огурцами. Добавьте соль. Наполните банку холодной водой, закройте крышкой и встряхивайте банку, пока соль не растворится. Поставьте банку на тарелку, откройте крышку и оставьте огурцы на 3 дня. В это время они будут кваситься при комнатной температуре. Через два дня у огурцов появится пенка, ее нужно убрать.

А через три дня, по словам автора рецепта, огурцы уже должны быть готовы. Затем их нужно закатать.

«Зачем столько?» — Рецепт огурцов «по-фински» набрал 5,7 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря

Как правильно закатать огурцы “как из бочки”

Слейте рассол в кастрюлю и поставьте на огонь.

После закипания варите пару минут.

Сами огурцы промойте в холодной воде.

Залейте их горячим рассолом.

Закатайте, переверните банку вверх дном и оставьте до полного остывания.

[inf]К слову, автор отметила, что в процессе брожения у нее в банке (на 1,5 литра) огурцы “просели” и появилось свободное место. Поэтому она всегда оставляет квасить одну запасную литровую банку, чтобы потом из нее доложить огурцы. [/inf]

“Банки ничем не укутываю. Такие огурцы отлично хранятся, как и любые заготовки на зиму при комнатной температуре”, — отметила автор рецепта.

“Хороший рецепт” или “трое суток - ни о чем”?

В комментариях под видео многие пользователи оценили такой способ приготвления. А кто-то даже дал свои подсказки, как сделать лучше и вкуснее.

“Хороший рецепт, всегда его делаю, но не промываю огурцы перед заливкой рассолом. Крышка может вздуться, на дне есть белый налёт и это нормально!!!!” — поделилась одна зрительница.

“Точно так же и я готовлю. Прекрасный проверенный рецепт???” — оценила вторая.

“Я забыла, что нужно через три дня их помыть, сделала только через неделю. Ни пены, ни мыла их, прокипятила и закрыла пластмассовой крышка, потом в холодильник. Муж обьедался, такие вкусные были. Ещё буду делать, только закатывать”, — рассказала третья.

“Добавляю ещё порошок горчицы”, — раскрыла свой секрет еще одна.

А еще одна зрительница заявила, что “трое суток - это ни о чём” и для готовности огурцов нужно “как минимум - пять”.

“Они должны хорошо прокиснуть за это время. А потом этот рассол слить, закипятить и снова залить огурцы. Очень вкусные получаются”, — поделилась она.

Ранее Telegraf.news писал, что популярный белорусский кулинарный блогер опубликовала в TikTok способ приготовления малосольных огурцов. По ее словам, этот рецепт “проверен десятилетиями” — так огурчики готовила еще ее бабушка, а также мама.

Белоруска показала «проверенный десятилетиями» рецепт малосольных огурцов: «Как семечки съедаются»