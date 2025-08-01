Белоруска показала "проверенный десятилетиями" рецепт малосольных огурцов: "Как семечки съедаются"
Популярный белорусский кулинарный блогер опубликовала в TikTok способ приготовления малосольных огурцов. По ее словам, этот рецепт "проверен десятилетиями" - так огурчики готовила еще ее бабушка, а также мама.
Как приготовить малосольные огурцы по рецепту белоруски?
По словам автора, она всегда делает такие огурцы в трёхлитровой банке.
“В литровой сделаю, так это ж на один зуб. Они как семечки съедаются”, — заявила она.
Ингредиенты (на трехлитровую банку):
- огурцы — чуть больше 1 кг;
- листья хрена — 2 шт.
- зонтики укропа — 2 шт.
- чеснок - 5 зубчиков;
- лавровый лист — 2 шт.
- перец горошком — примерно 1 чайная ложка;
- соль — 3 столовые ложки;
- вода — 3 литра;
- пучок листьев смородины, малины и вишни (по желанию).
Способ приготовления:
- Положите в банку листья хрен, смородины, малины, вишни и зонтики укропа. Также добавьте чеснок, лавровый лист и перец.
- Затем уложите огурцы и засыпьте их солью.
- Залейте в банку обычную воду, не кипяченую. Закройте банку крышкой и хорошо всё перемешайте, переворачивая банку то вниз, то вверх.
- Оставьте огурцы на 3 дня при комнатной температуре. Периодически взбалтывайте.
- Через 3 дня, по заверению кулинарного блогера, они будут готовы. Их стоит хранить в холодильнике.
“Очень вкусные”
В комментариях под видео многие зрители восхитились рецептом и захотели попробовать так приготовить.
“Супер”, — написал один из пользователей.
“Я тоже так делаю, очень вкусные”, — поделился другой.
“Попробую по вашему рецепту обязательно”, — пообещал третий.
А кто-то посоветовал использовать меньше соли.
“Я [кладу] 2 ложки соли на трехлитровую банку”, — отметила комментатор.
“На 1,5 литра воды 50 гр соли - вот это малосольные, форматные, очень вкусно”, — рассказала еще одна.
А вы бы попробовали приготовить такие малосольные огурчики?
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Ранее Telegaf.news писал, что в соцсетях набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — “по-фински”. Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его “неправильным” и задал множество каверзных вопросов.
«Зачем столько?» — Рецепт огурцов «по-фински» набрал 5,7 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря