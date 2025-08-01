Белоруска показала "проверенный десятилетиями" рецепт малосольных огурцов: "Как семечки съедаются"

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Опубликовано: 01.08.2025 15:21 , Обновлено: 12.08.2025

Популярный белорусский кулинарный блогер опубликовала в TikTok способ приготовления малосольных огурцов. По ее словам, этот рецепт "проверен десятилетиями" - так огурчики готовила еще ее бабушка, а также мама.

Как приготовить малосольные огурцы по рецепту белоруски?

По словам автора, она всегда делает такие огурцы в трёхлитровой банке.

“В литровой сделаю, так это ж на один зуб. Они как семечки съедаются”, — заявила она.

Ингредиенты (на трехлитровую банку):

огурцы — чуть больше 1 кг;

листья хрена — 2 шт.

зонтики укропа — 2 шт.

чеснок - 5 зубчиков;

лавровый лист — 2 шт.

перец горошком — примерно 1 чайная ложка;

соль — 3 столовые ложки;

вода — 3 литра;

пучок листьев смородины, малины и вишни (по желанию).

Способ приготовления:

Положите в банку листья хрен, смородины, малины, вишни и зонтики укропа. Также добавьте чеснок, лавровый лист и перец. Затем уложите огурцы и засыпьте их солью. Залейте в банку обычную воду, не кипяченую. Закройте банку крышкой и хорошо всё перемешайте, переворачивая банку то вниз, то вверх. Оставьте огурцы на 3 дня при комнатной температуре. Периодически взбалтывайте. Через 3 дня, по заверению кулинарного блогера, они будут готовы. Их стоит хранить в холодильнике.

“Очень вкусные”

В комментариях под видео многие зрители восхитились рецептом и захотели попробовать так приготовить.

“Супер”, — написал один из пользователей.

“Я тоже так делаю, очень вкусные”, — поделился другой.

“Попробую по вашему рецепту обязательно”, — пообещал третий.

А кто-то посоветовал использовать меньше соли.

“Я [кладу] 2 ложки соли на трехлитровую банку”, — отметила комментатор.

“На 1,5 литра воды 50 гр соли - вот это малосольные, форматные, очень вкусно”, — рассказала еще одна.

А вы бы попробовали приготовить такие малосольные огурчики?

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Ранее Telegaf.news писал, что в соцсетях набрал большую популярность рецепт приготовления маринованных огурцов — “по-фински”. Он не просто собрал более 5,7 млн просмотров за несколько дней, но и открыл жаркие споры в комментариях. В основном пользователи поделились на два лагеря — на тех, что за рецепт решили стоять горой и тех, кто назвал его “неправильным” и задал множество каверзных вопросов.

«Зачем столько?» — Рецепт огурцов «по-фински» набрал 5,7 млн просмотров в TikTok. Зрители разделились на 2 лагеря