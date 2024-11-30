Поджарьте мандарины и залейте тестом. Этот пирог без духовки никого не оставит равнодушным

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Опубликовано: 30.11.2024 15:21 , Обновлено: 30.11.2024

Мандарины - настоящие символы зимы, Рождества и Нового года. Но не все знают о том, что эти фрукты также могут стать главным ингредиентом вкуснейшего пирога. Положите цитрусовые на сковородку, залейте тестом - и результат превзойдет все ожидания.

Мандарины в конце года вызывают исключительно приятные ассоциации. Сочные и сладкие, они напоминают нам о том, что скоро наступит Новый год. Теперь мы можем использовать фрукты для приготовления вкуснейшего бездрожжевого пирога.

При этом мы ни на минуту не будем пользоваться духовкой. Вместо этого вам понадобится сковорода. Просто положите мандарины в сковороду, залейте тестом и ждите, пока блюдо будет готово. Пирог получается пушистым, влажным, а сочные фрукты придадут ему дополнительный аромат.

Как приготовить бездрожжевой пирог с мандаринами?

Ингредиенты:

5 мандаринов;

1 яйцо;

4 ст. л. сахара;

4 ст. л. растительного масла;

½ стакана молока;

170 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

сливочное масло;

20 г сахара.

[info_b]Важно! Выбирайте в магазине некислые мандарины, иначе после жарки они будут горчить. [/info_b]

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Приготовление бездрожжевого пирога с мандаринами начнем с приготовления теста. Разбейте в миску яйцо, всыпьте сахар и соедините продукты. Влейте масло и молоко, продолжая перемешивать. Затем всыпьте муку, пекарский порошок и муку. Вымешивайте, пока тесто не станет гладким и однородным.

Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте сахар, разогрейте сковороду и обжарьте в масле половинки мандаринов. Положите их на сковороду плоской стороной вниз. Через некоторое время влейте подготовленное тесто. Разровняйте поверхность и жарьте 10 минут, накрыв крышкой.

По истечении времени переложите пирог на тарелку, нарежьте и сразу же подавайте. Пирог прекрасно поднимается за короткое время, получается пушистым и сочным. Можно не беспокоиться, что он будет сырым в середине.

Он отлично подойдет и для десерта на ужин, и для праздников. Запах вкусных мандаринов наполнит весь дом.

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