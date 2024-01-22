Как пожарить печень, чтобы она была мягкой? Важно добавить один ингредиент в правильный момент

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Опубликовано: 22.01.2024 12:36 , Обновлено: 22.01.2024

Свиная печень после жарки часто получается жесткой и сухой. Однако все зависит от способа приготовления. Кроме того, это легко исправить, применив несколько хитростей — и тогда мясо будет буквально таять во рту.

Традиционную свиную печень готовят всего из нескольких ингредиентов. Для приготовления понадобятся:

400 г свиной печени;

4 луковицы;

2,5 стакана молока;

масло для жарки;

соль.

Прежде всего, промойте печень под прохладной водой. Положите ее в посуду, например в кастрюлю или миску, залейте молоком и оставьте как минимум на полчаса (а лучше на 1-2 часа).

По истечении этого времени вытрите мясо насухо бумажным полотенцем. Это важно, потому что если вы положите влажную печень на горячее масло, жир начнет брызгать во все стороны.

[info_b]Также можно обмакнуть мясо в муку. На вкусе это никак не отразится, зато масло перестанет разбрызгиваться.[/info_b]

Далее обжарьте лук на сковороде. Когда он станет золотистого цвета, добавьте печень. Накройте крышкой и тушите в течение 10 минут. Это важно, потому что крышка обеспечит равномерное прожаривание мяса.

Однако самый важный шаг - добавить соль в правильный момент. Большинство людей приправляют печень перед тем, как бросить ее на сковороду или же время жарки. Это ошибка, которая и делает печень жесткой и невкусной. Солить блюдо следует только перед подачей на стол. Тогда она будет мягкой и вкусной.

Кроме того, можете посыпать блюдо любимыми специями или зеленью.

Сколько жарить печень?

Обжаривать печень с одной стороны на среднем огне около 3 минут или 5 минут для полного обжаривания. В общей сложности печень должна быть готова примерно через 6-10 минут.

Сколько минут на самом деле нужно жарить печень? Эти советы помогут приготовить идеальное блюдо

Как выбрать качественную печень в магазине?

К слову, для того, чтобы приготовить идеальное блюдо, не менее важно и качество печени. Обратите внимание на 4 признака:

Цвет. Печень не должна быть слишком светлой или темной. Свиная имеет красновато‑коричневый увет.

Внешний вид. На продукте не должно быть царапин, повреждений, пятен и кровяных сгустков.

Запах. Печень должна иметь слабый, но приятный запах.

Текстура. Продукт должен быть упругим.

Сделайте это перед тем, как жарить печень. Так она получится мягкой и нежной