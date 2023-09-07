Как закатать помидоры на зиму без уксуса? Нашли рецепт с добавлением еще одного овоща
Закатывание помидоров — один из самых популярных способов сохранить их на зиму, чтобы в холодные темные дни наслаждаться летним вкусом и ароматом. Однако, многие рецепты требуют добавления уксуса. Если вы хотите избежать его использования, а также приготовить новую закуску, попробуйте этот рецепт.
Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Самое главное – томаты хорошего качества. Даже если у вас нет своего огорода с теплицей, не страшно. Сходите на рынок и выберите спелые красные овощи.
А для того, чтобы вкус получился насыщенным, нужно добавить еще и лук, а также некоторые специи.
Рецепт томатов без уксуса
Ингредиенты:
- 3 кг мясистых помидоров;
- 7 луковиц;
- горчица;
- лавровый лист;
- зернистый черный перец;
- молотый черный перец;
- соль.
Способ приготовления:
- Помидоры тщательно вымойте и разрежьте его на несколько частей, в зависимости от размера (но можно этого и не делать).
- Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Банки тщательно вымойте и высушите.
- Выложите помидоры и лук в банки, щедро посыпая каждый слой солью и перцем. Если вы предпочитаете более нежный вкус, можно использовать меньше специй.
- В самом конце положите немного семян горчицы и добавьте лавровый лист.
- Налейте кипяченую, чуть теплую воду и плотно закройте крышку.
- Банки пастеризуйте 5 минут в кипящей воде. Она должна достигать примерно ¾ высоты банки, не касаясь крышки.
- Выключите конфорку и оставьте банки в кастрюле, пока они не остынут.
- Храните закатки в прохладном месте.
Как заморозить помидоры на зиму? Есть только один правильный метод
Классические способы закатанных помидоров без уксуса
Есть и другие способы законсервировать томаты на зиму.
Например, можно приготовить помидоры в собственном соку:
Также многие консервируют эти овощи в масле: нарезают кружочками и слегка обжаривают на сковороде без масла. Затем перекладываю в стерилизованные банки, заливают растительным маслом и добавляют специи по вкусу.
Еще одним популярным способом является маринования помидоров в смеси с овощами. Томаты нарезают кружочками и смешивают, например, с перцем, морковью и луком. Затем массу перекладывают в стерилизованные банки, заливают растительным маслом и добавляют специи по вкусу.
Во всех случаях банки закрывают крышками и хранятся в прохладном месте.
Этими крышками нельзя закатывать огурцы. А какие взять для варенья, чтобы год простояло?