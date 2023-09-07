Как закатать помидоры на зиму без уксуса? Нашли рецепт с добавлением еще одного овоща

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Опубликовано: 07.09.2023 10:12 , Обновлено: 09.09.2023

Закатывание помидоров — один из самых популярных способов сохранить их на зиму, чтобы в холодные темные дни наслаждаться летним вкусом и ароматом. Однако, многие рецепты требуют добавления уксуса. Если вы хотите избежать его использования, а также приготовить новую закуску, попробуйте этот рецепт.

Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Самое главное – томаты хорошего качества. Даже если у вас нет своего огорода с теплицей, не страшно. Сходите на рынок и выберите спелые красные овощи.

А для того, чтобы вкус получился насыщенным, нужно добавить еще и лук, а также некоторые специи.

Рецепт томатов без уксуса

Ингредиенты:

3 кг мясистых помидоров;

7 луковиц;

горчица;

лавровый лист;

зернистый черный перец;

молотый черный перец;

соль.

Способ приготовления:

Помидоры тщательно вымойте и разрежьте его на несколько частей, в зависимости от размера (но можно этого и не делать). Лук очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Банки тщательно вымойте и высушите. Выложите помидоры и лук в банки, щедро посыпая каждый слой солью и перцем. Если вы предпочитаете более нежный вкус, можно использовать меньше специй. В самом конце положите немного семян горчицы и добавьте лавровый лист. Налейте кипяченую, чуть теплую воду и плотно закройте крышку. Банки пастеризуйте 5 минут в кипящей воде. Она должна достигать примерно ¾ высоты банки, не касаясь крышки. Выключите конфорку и оставьте банки в кастрюле, пока они не остынут. Храните закатки в прохладном месте.

Как заморозить помидоры на зиму? Есть только один правильный метод

Классические способы закатанных помидоров без уксуса

Есть и другие способы законсервировать томаты на зиму.

Например, можно приготовить помидоры в собственном соку:

Также многие консервируют эти овощи в масле: нарезают кружочками и слегка обжаривают на сковороде без масла. Затем перекладываю в стерилизованные банки, заливают растительным маслом и добавляют специи по вкусу.

Еще одним популярным способом является маринования помидоров в смеси с овощами. Томаты нарезают кружочками и смешивают, например, с перцем, морковью и луком. Затем массу перекладывают в стерилизованные банки, заливают растительным маслом и добавляют специи по вкусу.

Во всех случаях банки закрывают крышками и хранятся в прохладном месте.

Этими крышками нельзя закатывать огурцы. А какие взять для варенья, чтобы год простояло?