Как приготовить глазурь для пасхального кулича за 1 минуту? Нашли простейший рецепт

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Опубликовано: 06.04.2023 10:04 , Обновлено: 06.04.2023

Перед Пасхой многие задумываются не только о выборе кулича, но и о том, как его украсить и какую глазурь использовать. Мы нашли для вас идеальный, быстрый и простой рецепт глазури для пасхальной выпечки, чтобы это не стало для вас дополнительной проблемой.

Глазурь за 1 минуту

Этот вариант подойдет всем, у кого не очень много времени на предпраздничную готовку. Глазурь можно приготовить буквально за одну минуту. Несмотря на простоту рецепта, она отлично сцепиться с поверхностью кулича, сохранит эластичность и не будет крошиться при нарезке.

Вам понадобятся:

сгущенное молоко — 200 г (примерно 6 + 2/3 столовых ложек);

сухое молоко — 60 г (3 столовых ложки без горки);

лимонный сок — 3 ч. л.

Способ приготовления:

Все, что вам нужно сделать, это вылить в миску сгущенку комнатной температуры, добавить сухое молоко и лимонный сок. А затем размешать все ингредиенты до однородности. Готово! Ее можно сразу же наносить на куличи. А сверху можно украсить посыпкой.

Отметим, что если консистенция сгущенки будет не слишком густой, то может потребоваться больше сухого молока (на 5-16 грамм).

Сохнет глазурь около 2 часов.

Но если вы не хотите покупать сухое молоко (400 г в E-доставке стоит 8,13 BYN), то у нас есть и другие, не менее сложные рецепты.

Классическая белковая глазурь

Это традиционная глазурь для куличей. Она белая и рыхлая, на яичном белке, не липкая после высыхания. У этой глазури самый простой состав и в этом ее плюс, но она делается из сырых яичных белков и не всем нравится.

Вам понадобятся:

1 яичный белок;

120-150 г сахарной пудры;

1 столовая ложка лимонного сока.

Способ приготовления:

Взбейте яичные белки до рыхлой консистенции. Продолжая взбивать, порциями добавьте сахар для глазури, затем лимонный сок.

Если глазурь кажется слишком густой, добавьте немного воды или лимонного сока и взбейте. Если же она слишком жидкая, добавьте больше сахара.

Остывшие куличи покройте готовой глазурью.

Масляная глазурь

Довольно простая глазурь, которая немного мягче, чем обычная сахарная глазурь. Масляная глазурь остается мягкой после застывания и также не прилипает. Вкусная и очень простая альтернатива белковой глазури.

Вам понадобятся:

1 полная чашка сахара;

2 столовые ложки кипятка;

50 г сливочного масла комнатной температуры;

1 чайная ложка лимонного сока.

Высыпьте сахар в небольшую глубокую миску. Добавьте кипяток, смешайте венчиком до однородности.

После добавьте сливочное масло и продолжайте взбивать до однородности.

Если на кухне прохладно, то ингредиенты могут не смешаться до однородной консистенции. В этом случае миску с глазурью нужно поставить на водяную баню на несколько минут, постоянно перемешивая глазурь венчиком.

Если глазурь кажется слишком жидкой, можно добавить еще немного сахара для глазури. С другой стороны, если она слишком густая, то добавьте немного лимонного сока или кипятка.

Остывшую выпечку сразу же покройте масляной глазурью.