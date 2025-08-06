Как съесть кабачок и "даже не заметить"? Рецепт этих "наггетсов" понравился тысячам людей

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Опубликовано: 06.08.2025 16:27 , Обновлено: 06.08.2025

Пользовательница TikTok поделилась видеорецептом "наггетсов" из кабачков, который понравился более 3,3 тысячам человек. Многие из зрителей уже назвали это блюдо вкусным и даже "великолепным".

[inf] Вообще наггетсы - это блюдо из куриного филе в хрустящей панировке, обжаренной в масле. Однако в рецептах этим словом также нередко называют похожую еду, даже приготовленную не из мяса. [/inf]

По словам автора рецепта, приготовив эти овощные “наггетсы”, можно съесть целый кабачок и “даже этого не заметить”.

Способ приготовления кабачковых “наггетсов” из TikTok

Согласно оригинальному рецепту, такое блюдо нужно готовить в аэрогриле. Но так как этот прибор есть далеко не у всех, мы нашли способ, как сделать их в духовке (но об этом ниже).

Ингредиенты:

кабачок - 1 шт.

чеснок - по вкусу;

паприку - по вкусу;

соль - по вкусу;

яйцо - 1 шт;

сыр (любой, например, гауда, российский или моосдам) - по вкусу для панировки;

панировочные сухари - пачка;

пшеничная мука - 2 ст.л.

Способ приготовления:

Кабачок очистите, нарежьте на небольшие бруски и положите в целлофановый пакет. Добавьте туда чеснок, паприку и соль. Оставьте на 5 минут. Взболтайте яйцо, добавьте сыр и панировочные сухари. Добавьте к кабачкам муку и перемешайте. Опустите кусочек кабачка в яйцо, затем в панировку. Разложите на решетку в аэрогриле и запекайте 10 минут при 190 градусов.

“Из одного кабачка целая гора вкуснях. Здесь 10 штук, и здесь я еще не доделала 8 штук”, — резюмировала автор рецепта.

[inf]К блюду также можно сделать простой соус. Достаточно смешать сметану или греческий йогурт с солью, зеленью и чесноком. [/inf]

https://www.tiktok.com/@mariaglazova/video/7529511234463354134

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В комментариях под видео многие зрители высоко оценили кабачковые “наггетсы”.

Например, одна из пользовательниц пообещала приготовить по этому рецепту, и после написала такой отзыв:

“Это нечто. Это бомба! Один бог знает, как я обожаю кабачки. Они получились хрустящими снаружи и такими нежными внутри. С соусом просто пушка!”

“Делала, быстро, вкусно”, — коротко написала вторая зрительница.

“Великолепно”, — так же ёмко отозвалась еще одна.

“Хруст просто божественный ? Сразу кушать захотелось ?”, — поделился еще кто-то.

А как приготовить такие “наггетсы” в духовке?

На самом деле, рецепт тот же. Разница лишь в градусах и времени запекания.

Разложите бруски кабачков в панировке на противень и поставьте в разогретую до 200 градусов в духовку. Запекайте 20-30 минут.

Если же у вас слишком мощная духовка, то хватит и 15 минут. А если боитесь сжечь блюдо, поставьте сначала 180 градусов. Однако время запекания тогда увеличиться до 30 минут.

Ранее Telegraf.news писал, что в картине мира многих кабачок предстаёт лишь в роли основы для создания оладий, фаршированных рулетиков либо консервированного лечо и кабачковой икры. Мало кто представляет этот овощ в роли сладкого десерта. И это напрасно. Существует масса рецептов, которые раскрывают потенциал кабачка с неожиданной стороны и убеждают в том, что он может стать отличным материалом для создания настоящих лакомств.

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