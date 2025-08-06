Как съесть кабачок и "даже не заметить"? Рецепт этих "наггетсов" понравился тысячам людей
Пользовательница TikTok поделилась видеорецептом "наггетсов" из кабачков, который понравился более 3,3 тысячам человек. Многие из зрителей уже назвали это блюдо вкусным и даже "великолепным".
[inf] Вообще наггетсы - это блюдо из куриного филе в хрустящей панировке, обжаренной в масле. Однако в рецептах этим словом также нередко называют похожую еду, даже приготовленную не из мяса. [/inf]
По словам автора рецепта, приготовив эти овощные “наггетсы”, можно съесть целый кабачок и “даже этого не заметить”.
Способ приготовления кабачковых “наггетсов” из TikTok
Согласно оригинальному рецепту, такое блюдо нужно готовить в аэрогриле. Но так как этот прибор есть далеко не у всех, мы нашли способ, как сделать их в духовке (но об этом ниже).
Ингредиенты:
- кабачок - 1 шт.
- чеснок - по вкусу;
- паприку - по вкусу;
- соль - по вкусу;
- яйцо - 1 шт;
- сыр (любой, например, гауда, российский или моосдам) - по вкусу для панировки;
- панировочные сухари - пачка;
- пшеничная мука - 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Кабачок очистите, нарежьте на небольшие бруски и положите в целлофановый пакет.
- Добавьте туда чеснок, паприку и соль. Оставьте на 5 минут.
- Взболтайте яйцо, добавьте сыр и панировочные сухари.
- Добавьте к кабачкам муку и перемешайте.
- Опустите кусочек кабачка в яйцо, затем в панировку.
- Разложите на решетку в аэрогриле и запекайте 10 минут при 190 градусов.
“Из одного кабачка целая гора вкуснях. Здесь 10 штук, и здесь я еще не доделала 8 штук”, — резюмировала автор рецепта.
[inf]К блюду также можно сделать простой соус. Достаточно смешать сметану или греческий йогурт с солью, зеленью и чесноком. [/inf]
https://www.tiktok.com/@mariaglazova/video/7529511234463354134
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В комментариях под видео многие зрители высоко оценили кабачковые “наггетсы”.
Например, одна из пользовательниц пообещала приготовить по этому рецепту, и после написала такой отзыв:
“Это нечто. Это бомба! Один бог знает, как я обожаю кабачки. Они получились хрустящими снаружи и такими нежными внутри. С соусом просто пушка!”
“Делала, быстро, вкусно”, — коротко написала вторая зрительница.
“Великолепно”, — так же ёмко отозвалась еще одна.
“Хруст просто божественный ? Сразу кушать захотелось ?”, — поделился еще кто-то.
А как приготовить такие “наггетсы” в духовке?
На самом деле, рецепт тот же. Разница лишь в градусах и времени запекания.
Разложите бруски кабачков в панировке на противень и поставьте в разогретую до 200 градусов в духовку. Запекайте 20-30 минут.
Если же у вас слишком мощная духовка, то хватит и 15 минут. А если боитесь сжечь блюдо, поставьте сначала 180 градусов. Однако время запекания тогда увеличиться до 30 минут.
Ранее Telegraf.news писал, что в картине мира многих кабачок предстаёт лишь в роли основы для создания оладий, фаршированных рулетиков либо консервированного лечо и кабачковой икры. Мало кто представляет этот овощ в роли сладкого десерта. И это напрасно. Существует масса рецептов, которые раскрывают потенциал кабачка с неожиданной стороны и убеждают в том, что он может стать отличным материалом для создания настоящих лакомств.
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