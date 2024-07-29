Идеальная добавка к пицце, шашлыкам и не только. Нашли рецепт кабачковой икры, которая заменит кетчуп

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Опубликовано: 29.07.2024 15:40 , Обновлено: 29.07.2024

Кабачок - один из тех овощей, которые в летний сезон у белорусов всегда в избытке. Пожалуй, самой популярной заготовкой из этого овоща на зиму является кабачковая икра. Практически каждая хозяйка имеет свой рецепт, но мы нашли такой вариант кабачковой икры, который можно использовать вместо кетчупа для самых разных блюд. Как его приготовить?

Способов приготовления кабачковой икры существует великое множество. Во многом различные варианты обусловлены вкусовыми предпочтениями каждого человека. Эта кабачковая икра идеально сочетается со многими блюдами и может выступить полноценной заменной надоевшему кетчупу в качестве добавки к любимым закускам.

Вы можете смазывать ею основу для пиццы, класть на бутерброд или подавать в качестве соуса к шашлыкам.

Как приготовить кабачковый соус на зиму?

Ингредиенты:

2 кг кабачков

1 кг лука

0,5 кг помидоров

2 перца

2 яблока

100 мл уксуса

150 г сахара

чайная ложка сладкого перца

1 чайная ложка орегано

ложка соли

половина чайной ложки перца

оливковое масло для жарки

Способ приготовления:

Вымойте и очистите овощи. Удалите семена из кабачков, перца, помидоров и яблок. Натрите кабачки на тёрке. Остальные овощи нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте лук и чеснок на оливковом масле. Добавьте яблоки и кабачки. Подождите, пока они станут мягкими, и добавьте помидоры, уксус, сахар, сладкий перец и орегано. Всё перемешайте и варите около 15-20 минут. Приправьте всё солью и перцем, затем перемешайте и разлейте смесь по банкам.

[info_b]Совет: в соус можно добавить специи, например, перец чили, корицу, базилик, тимьян и т. д. Все зависит от ваших предпочтений. Всегда проверяйте соус, прежде чем разливать его по банкам. Если вы не можете определиться с одним набором специй, разделите подготовленную кабачковую смесь на несколько частей и приправьте каждую из них по-разному.[/info_b]

С этим рецептом семья перестанет отказываться от ваших кабачков. Блюдо станет хитом в летний сезон

Как законсервировать кабачковый соус?

Разлейте соус по чистым, простерилизованным банкам. Не заполняйте их полностью. Оставьте один сантиметр «запаса». Тщательно закройте все банки и переверните их вверх дном. Крышки должны “втянуться”. Если этого не произошло, пастеризуйте консервы.

Для этого положите их в кастрюлю с водой (жидкость должна доходить до крышек) и варите около 20 минут.

Существует и другой метод пастеризации. Для него вам понадобится духовка. Разогрейте прибор до 130 градусов и поставьте в него баночки с соусом примерно на 30 минут.

Ранее Telegraf.news пиал о том, что существует рецепт заготовки кабачка, который, не зная правды, вы бы приняли за ананас. Кабачки, приготовленные таким образом, не будут собирать пыль на полке и исчезнут быстрее остальных закаток. Как их сделать?

Кабачки а-ля ананас. Эта заготовка на зиму исчезнет с полок быстрее остальных