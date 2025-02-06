Как сделать идеальное пюре? Добавьте один из этих 3 ингредиентов, чтобы заиграло "по-новому"

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Опубликовано: 06.02.2025 10:19 , Обновлено: 06.02.2025

Картофельное пюре — очень популярный у белорусов вариант гарнира. Кажется, что удивить кого-то им уже невозможно, но стоит вооружиться несколькими дополнительными добавками, и привычная пюрешка заиграет по-новому. Telegraf.news нашёл три ингредиента, которые сделают пюре особенным.

Пюре из картофеля поистине кулинарная классика. Оно идеально сочетается со множеством блюд, будь то гуляш, котлета или рыба и подходит как для обычного ужина, так и для праздничного застолья. Однако классическое пюре как бы оно любимо и вкусно не было со временем может и поднадоесть. В таком случае стоит добавить несколько секретных ингредиентов. Рассказываем, какие добавки превраят пюре в кулинарный шедевр, способный приятно удивить и семью и гостей.

Как правильно приготовить пюре?

Приготовить картофельное пюре несложно, и кажется, с этим может справиться даже школьник. Однако по-настоящему вкусное нежное пюре получается далеко не у каждого кулинара. Чтобы гарнир получился идеальным, стоит учесть несколько важных моментов.

На первом этапе готовки всё стандартно: чистим картофель, заливаем водой, подсаливаем и варим до мягкости. Обычно на это требуется около 25-30 минут. Готовность картошки проверяйте вилкой — она должна быть мягкой в середине.

Второй шаг: сливайте подсоленную воду и… подсушите её на плите. Об этой хитрости рассказал шеф-повар Илья Лазерсон. Вся влага из картофеля должна испариться. Это позволит приобрести пюре воздушность.

Шаг третий: подготовьте сливки и сливочное масло. Вы можете сразу же растворить второе в первом подогрев молоко в сотейнике. А можете сначала бросить масло в картошку и растолочь пюре ступкой, а потом уже влить горячее молоко. Илья Лазерсон также рекомендует добавить щепотку мускатного ореха для придания пюре особенного аромата.

https://www.tiktok.com/@lazersony/video/6937732075088776449?q=%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5&t=1738823917073

Как известно, показатель идеального пюре - отсутствие комочков. Добиться этого можно, просто хорошенько поработав ступкой либо прибегнув к миксеру. Кто-то может использовать и блендер, но стоит быть с этим осторожным. Если картошку сильно взбить, она превратится в клейстер, и блюдо будет испорчено.

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Эти добавки сделают пюре особенным

Привычное пюре можно превратить в изысканный гарнир, добавив несколько нетривиальных ингредиентов.

Так, если вы хотите придать пюре более острый и характерный вкус, можете добавить немного васаби (желательно постепенно, чтобы было легче контролировать остроту).Чтобы придать гарниру интенсивный аромат, можно добавить в пюре несколько зубчиков чеснока.

(желательно постепенно, чтобы было легче контролировать остроту).Чтобы придать гарниру интенсивный аромат, можно добавить в пюре несколько зубчиков чеснока. Чеснок предварительно прогрейте в оливковом масле (в кожуре), затем очистите и смешайте с картофелем.

предварительно прогрейте в оливковом масле (в кожуре), затем очистите и смешайте с картофелем. Сделать вкус пюре богаче и интереснее можно, добавив в него плавленый сыр . С ним гарнир также приобретет нежную бархатистую консистенцию.

Ранее Telegraf.news писал о том, что картофельное пюре — один из самых популярных гарниров на столах белорусов. Чаще всего его готовят с добавлением молока и масла. Однако это далеко не самый лучший вариант. Что добавить в пюре, чтобы оно стало вкуснее, легче, а главное, принесло больше пользы для здоровья?

Картофельное пюре ещё никогда не было таким вкусным и полезным. Что можно добавить вместо молока и масла?