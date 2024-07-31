Картофельное пюре ещё никогда не было таким вкусным и полезным. Что можно добавить вместо молока и масла?

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Опубликовано: 31.07.2024 17:55 , Обновлено: 31.07.2024

Картофельное пюре - один из самых популярных гарниров на столах белорусов. Чаще всего его готовят с добавлением молока и масла. Однако это далеко не самый лучший вариант. Что добавить в пюре, чтобы оно стало вкуснее, легче, а главное, принесло больше пользы для здоровья?

Блюда из картофеля присутствуют во многих кухнях мира и готовятся самыми разными способами.

Одним из популярнейших картофельных блюд является пюре. Нежный гарнир из этого овоща любим многими не случайно. Он приятно тает во рту и прекрасно сочетается с мясом, соусами и салатами.

[info_b]Картофельное пюре достаточно полезный гарнир. Оно богато минералами и витаминами С, В1, В4. Кроме того, пюре содержит ниацин (РР), который помогает бороться с “вредным” холестерином. Благодаря высокому содержанию калия, вареный и печёный картофель входит в список продуктов, полезных для сердечников и гипертоников.[/info_b]

По мнению диетологов, картофельное пюре не принесёт вреда здоровью и лишних килограммов, если приготовить его правильно. Тем не менее о том, как сделать блюдо полезнее, задумываются лишь единицы.

Как приготовить полезное пюре?

Главное правило любого пюре - это нежная и кремовая текстура без комочков. Чаще всего для того, чтобы обеспечить блюду нужную консистенцию, повара прибегают к использованию сливочного масла и молока. Причём нередко добавляют сразу оба этих ингредиента.

Такая версия картофельного пюре получается очень калорийной и жирной, что едва ли позволяет говорить о пользе такого блюда.

Однако можно приготовить пюре и без добавления этих продуктов. Причём оно получится не менее вкусным и нежным.

Так, например, вы можете заменить масло и молоко натуральным йогуртом или пахтой . Отдав предпочтение нежирным сортам этих продуктов, вы сделаете пюре гладким, но более лёгким и нежирным. Также одним из способов приготовить более полезное пюре является использование картофельного отвара вместо молока. Просто не сливайте после варки всю воду, прежде чем растолочь картофель. В этом случае консистенция пюре также получается кремообразной, а блюдо - ещё более лёгким. Если вы относитесь к числу людей, которые избегают употребления молочных продуктов, то можете использовать соевое молоко либо оливковое масло.

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Какие специи добавить?

Важную роль в приготовлении пюре играют специи. Есть его в пресном виде совершенно неприятно.

Традиционно в картофельное пюре добавляют перец, соль, мускатный орех и по желанию чеснок . Это отличный вариант, но можно рассмотреть и более пикантные сочетания.

С помощью специй можно обыграть привычное пюре так, что оно предстанет в совершенно новом свете.

Так, стоит добавить в растолчённый картофель немного перца и несколько капель лимонного сока . В таком варианте блюдо превратится в изысканное лимонно-перцовое пюре.

Уполезнит и добавит цвета этому гарниру и куркума . Стоит попробовать внести её в пюре по вкусу вместе с солью.

В завершение можно посыпать пюре зеленью, например, рубленым укропом или петрушкой . Эти популярные травы прекрасно улучшат вкус картофеля.

Также вы можете поэкспериментировать с добавлением других ингредиентов в пюре. Например, добавить васаби и шпинат, горчицу, картофель и не только.

Ранее Telegraf.news писал о 6 рецептах картофельного пюре, которые вы можете попробовать приготовить. Может статься, что именно эти сочетания станут одними из ваших любимых.

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