Как приготовить вкусную халву в домашних условиях? Понадобятся всего 2 ингредиента

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Опубликовано: 24.10.2024 11:43 , Обновлено: 24.10.2024

Халву можно легко купить в магазинах. Однако готовые продукты часто содержат множество ненужных и вредных добавок, включая усилители вкуса, гидрогенизированные жиры и большое количество сахара. Поэтому лучше приготовить ее дома — это несложно и не требует больших усилий. Единственное, чем вам нужно вооружиться, - это терпением. Сладость должна провести много времени в холодильнике.

Как приготовить домашнюю халву из 2 ингредиентов?

Халва (от араб. حَلَاوَة ‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

Однако ее можно приготовить всего их двух ингредиентов. Достаточно обжарить семена подсолнечника (или кунжута) на сухой сковороде, измельчить их в блендере и соединить с одним сладким ингредиентом.

Лучше всего подойдет жидкий мед. Затем нужно переложить полученную смесь в форму для фруктовых пирогов и поставить в холодильник. На следующий день халва будет готова к употреблению.

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Пошаговый рецепт домашней халвы

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Время приготовления: 6-8 часов.

Количество порций: 8.

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Ингредиенты:

300 г семян подсолнечника (без скорлупы) или 1,5 стакана кунжута;

100 мл жидкого меда (для кунжута - 3 столовые ложки меда).

Способ приготовления:

Обжарьте семена подсолнечника на сухой сковороде. Они должны слегка подрумяниться и испустить аромат. Будьте осторожны, чтобы не пережечь их, иначе они станут горькими.

Оставьте семена остывать. Затем мелко измельчите их в блендере.

Соедините измельченные семечки с медом. Тщательно перемешайте оба ингредиента. Готовая смесь должна иметь консистенцию пластилина.

Переложите ее в подходящую форму и прижмите. Не забудьте предварительно застелить форму пленкой.

Поместите форму с халвой в холодильник на 6-8 часов. В идеале - на ночь.

[info_b]Совет: Если вы хотите сделать ароматную халву, добавьте в подсолнечно-медовую смесь пару стручков ванили или несколько столовых ложек натурального какао.[/info_b]

А вот еще один рецепт несложной домашней халвы:

Полезна ли халва?

Домашняя подсолнечная халва намного полезнее, чем готовый продукт, продающийся в магазинах. Она не содержит искусственных красителей и усилителей вкуса. В ней нет сахара и других ненужных добавок.

Кроме того, не стоит забывать, что семечки, составляющие основу лакомства, являются источником ненасыщенных жирных кислот, а также множества ценных соединений, положительно влияющих на функционирование организма. К ним относятся витамины Е, С, D и А, а также фосфор, калий и цинк. Они вымывают из организма свободные радикалы, улучшают внешний вид волос, кожи и ногтей, а также замедляют процесс старения и укрепляют иммунитет, защищают от болезней.

Однако не стоит забывать, что даже полезные закуски, съеденные в избытке, могут нанести вред. Халва - даже домашняя - при чрезмерном употреблении способствует набору веса. Лишний вес вреден для здоровья и повышает риск многих заболеваний, таких как атеросклероз, диабет, гипертония, остеоартрит и рак.

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