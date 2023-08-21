Сколько грамм семечек можно есть в сутки? Этот рецепт котлет из семян подсолнуха расширяет норму

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.08.2023 15:42 , Обновлено: 21.08.2023

Семечки подсолнуха — отличный перекус, их полезные свойства намного превосходят чипсы, сухарики и соленые орешки. В белорусских магазинах их можно найти солёными, жареным, сушеными и сырыми. Они содержат много очень питательных веществ, которые поддерживают функционирование организма человека. Но, к сожалению, есть их можно не более 30 грамм в сутки. И вот при каком условии.

Польза черных семечек

В Беларуси чрезвычайно популярны семечки подсолнуха (черные) и семечки тыквы (белые). И в обычных семенах подсолнечника можно найти целый набор действительно полезных для организма веществ.

Полезные вещества Количество в 100 граммах Белки 20 г Жиры 51 г Углеводы 20 г Клетчатка 8,6 г Витамин Е 35 мг Витамин В1 1,48 мг Витамин В6 1,3 мг Фолиевая кислота 227 мкг Магний 325 мг Фосфор 660 мг

В то же время, семена подсолнуха очень калорийны, и содержат 584 ккал в 100 граммах. А это значит, что рекомендуемая доза потребления - если это не ваша основная еда - не более 30 г в день.

Но есть их всё-таки стоит. Значительно количество витамина Е, который называют витамином молодости, помогает семечкам замедлять процессы старения кожи, увлажнять, питать и улучшать ее состояние. А ещё семена подсолнуха имеют гликемический индекс 35. Благодаря этому они помогают снизить уровень сахара в крови и могут употребляться людьми, борющимися с диабетом и гипогликемией.

[info_b]Семечки подсолнуха могут быть вредными для тех, у кого могут вызвать аллергические реакции. Также стоит обратить внимание на способ приготовления семечек - если они жарятся в масле или солятся, то это может увеличить их вредность. Но тут все обычно, как и с любыми другими продуктами. [/info_b]

Какие семечки подсолнуха самые полезные - сушеные или свежие?

Оказывается, особой разницы нет . Самое главное, чтобы их хорошо хранили. Сушеные семечки содержат много масла, которое может прогоркнуть на открытом воздухе.

Поэтому лучше всего покупать их в небольших упаковках, которые быстро израсходуются. Идеально покупать именно неочищенные семечки. Ведь их скорлупа - природная защита от повреждения. А ещё семечки можно хранить в холодильнике или морозильной камере. Но не обязательно.

Откуда взялись семечки?

Подсолнечник был одним из первых растений, которые были выращены человеком для пищи. Его предки произрастали и были впервые применены в пищу в Центральной и Южной Америке около 4-х тысяч лет назад. А культивировать это растение индейцы стали более 2000 лет назад.

Вот так семечки “выбивают” палками из цветков до сих пор в некоторых уголках Земли:

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/nature_life_us/status/1690584562928332800?t=YysA8XCZb8_TGCJME2Uicw&s=19”]

Индейцы использовали семена подсолнечника в качестве еды и производства масла. В Европу подсолнечник был привезен испанскими завоевателями в начале 16 века. Однако, его выращивание в промышленных масштабах началось только в 19 веке в России и Украине. В настоящее время подсолнечник является одним из основных источников растительного масла и занимает значительную площадь в сельском хозяйстве многих стран мира.

Интересные факты про семечки

Подсолнечник может вырасти до 5 метров в высоту.

Подсолнечник используется в косметике для производства кремов, лосьонов и шампуней

В некоторых странах семена подсолнечника используются для производства алкогольных напитков, например, в России и Украине для настойки из самогонки и семечек.

В мексиканской культуре семена подсолнечника имеют особое значение и используются для создания различных украшений и оберегов.

Подсолнечник является символом солнца и жизни, а также ассоциируется с оптимизмом и энергией. В Европу вместе с самими семенами конкистадоры доставили и золотые статуи цветка, сделанные индейцами.

А ещё бывает подсолнечник клубненосный, у которого в пищу идут корни. Их используют, в том числе, для производства суррогата кофе.

В середине XVII века в Англии молодые корзинки подсолнечника было модно варить и печь на углях, а потом есть с маслом и уксусом, как артишоки.

Подсолнух - родственник астр.

Мировой лидер по выращиванию подсолнечника - Украина.

Семечки подсолнуха обычно являются основой для сладостей (козинак, халва). Однако делают из них и котлеты. Мы нашли два совершенно непохожих друг на друга рецепта.

Как приготовить козинак из семечек?

Одно из самых вкусных блюд из семечек - это козинаки. Конечно, так изначально называлось грузинская национальная сладость, изготавливаемая из мелко нарезаных обжаренных грецких орехов смешанных с растопленным мёдом. Но из семечек она получается совсе не хуже.

Для приготовления козинака из семян подсолнечника вам понадобятся:

2 стакана семян подсолнечника,

1 стакан меда,

1/2 стакана сахара,

1/2 стакана воды,

1 чайная ложка масла.



Как приготовить козинак из семечек подсолнуха?

Шаг 1: Обжарьте семена подсолнечника на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудите.

Шаг 2: В кастрюле смешайте мед, сахар и воду. Нагрейте на среднем огне, пока сахар не растворится.

Шаг 3: Добавьте обжаренные семена подсолнечника в кастрюлю и перемешайте.

Шаг 4: Продолжайте готовить на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.

Шаг 5: Снимите кастрюлю с огня и добавьте масло. Перемешайте.

Шаг 6: Выложите смесь на противень, выровняйте и дайте остыть.

Шаг 7: Режьте козинак на кусочки и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

Как приготовить из семечек подсолнуха котлеты

Если как закуска семена подсолнуха не должны съедаться в больших количествах - семечка за семечкой можно не заметить, как набрали дневную норму калорий - то как основное блюдо они вполне подходят. Например, из черных семечек можно приготовить … котлеты! Вот простой рецепт.

Ингредиенты:

Семечки подсолнуха (очищенные) — 200 г,

Мука пшеничная — 0,5 ст. л.,

Крупная луковица — 1 шт,

Крупная морковь — 1 шт,

Молотый кориандр (по вкусу),

Тмин — 1/2 ч. л.,

Чеснок — 1 зуб.,

Черный молотый перец (на вкус),

Масло растительное (для обжарки лука) — 1 ст. л.,

Соль (по вкусу).

Как приготовить котлеты из семечек:

Семена подсолнечника перемелите в кофемолке.

Нарежьте мелко лук и обжарьте его в масле до золотистого цвета.

Морковь нашинкуйте на тёрке почти в кашу.

Затем все три горки перемешайте вместе в миске. Естественно, добавьте туда все остальные специи и муку.

После получения однородной массы оставьте на час в холодильнике.

Затем сформировать из “фарша” котлетки и выложить на покрытый пергаментом противень.

Зажаривайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 мин. Затем переверните все котлеты и жарьте в духовке ещё столько же времени.

Подавать можно с кашей или картофленым пюре.

Приятного аппетита!

Ранее Телеграф писал, что август — пора спелых, сочных и сладких арбузов. Эти плоды — ценные источники витаминов, калия, магния, железа и фосфора. А вот арбузные косточки мало кто ест. Некоторые боятся аппендицита или проблем с кишечников. Оказывается, они не менее полезны, чем сама ягода. Главное, правильно их приготовить.

Новость Телеграф