Что еще приготовить из тыквы? Пончики! Этот сладкий рецепт будут просить все знакомые
Осень - незабываемое время, когда можно попробовать блюда и закуски, которые не встретишь в другое время года. Один из примеров - рецепты с тыквой. Из нее можно приготовить пироги и даже суп, но не менее вкусны и пончики. В сочетании с другими ингредиентами они получаются просто идеальными.
Рецепт тыквенных пончиков
Ингредиенты
- 640 г пшеничной муки;
- 350 г тыквенного пюре;
- 250 мл теплого молока;
- 100 г сахара;
- 55 г растопленного сливочного масла;
- 25 г свежих дрожжей;
- 2 яичных желтка;
- одно целое яйцо;
- 2 столовые ложки спирта или водки;
- натертая цедра одного апельсина;
- масло для жарки.
Дополнительные ингредиенты:
- варенье (подойдут сливовое или вишневое);
- сахарная пудра для посыпки.
Способ приготовления
Добавьте в миску к раскрошенным дрожжам чайную ложку сахара, столовую ложку муки и столовую ложку подогретого молока. Все тщательно перемешайте и аккуратно вымесите. Отложите приготовленную таким образом смесь в теплое место примерно на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать.
Тем временем просейте муку в большую миску и добавьте к ней оставшийся сахар. Туда же влейте приготовленный ранее разрыхлитель, оставшееся молоко и водку или спирт. Разбейте яйцо и добавьте 2 яичных желтка, апельсиновую цедру и тыквенное пюре.
Тщательно вымесите тесто, используя добавленные ингредиенты. Оно должно быть однородным, гладким и без комочков.
Влейте в приготовленную смесь растопленное масло и снова вымесите тесто, пока оно не станет гладким и эластичным.
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Накройте миску салфеткой и отставьте в теплое место примерно на 90 минут.
Поднявшееся тесто переложите на рабочую поверхность и недолго вымесите. Разделите тесто на равные порции и сформируйте круглые лепешки. На каждую положите по чайной ложке варенья. После этого уплотните пончики, придав им соответствующую форму.
Выложите все пончики на доску на небольшом расстоянии друг от друга и накройте салфеткой. Отложите в сторону на 20 минут, чтобы они немного поднялись.
В большой кастрюле разогрейте масло. Обжарьте пончики партиями примерно по 3,5 минуты с каждой стороны.
Выложите обжаренные пончики на выстеленную бумажным полотенцем доску, чтобы удалить лишний жир. Отложите в сторону, чтобы остыть.
Перед подачей украсьте пончики сахарной глазурью, шоколадной глазурью или глазурью. Наслаждайтесь!
Еще один вариант пончиков из тыквы
Другой рецепт тыквенных пончиков опубликовали на канале Ibérica на Youtube.
Ингредиенты:
- Тыква – 400 г;
- Дрожжи – 50 г;
- Мука – 500 г;
- Оливковое масло;
- Соль;
- Сахарная пудра;
- Горячий шоколад.
Приготовление:
Очищенную тыкву нарежьте кубиками, залейте водой и отварите. Затем разомните 400 г отваренной тыквы в пюре.
Для теста используйте воду, в которой варилась тыква: влейте 1,5 стакана, добавьте дрожжи и перемешайте.
После этого добавьте тыквенное пюре и тщательно смешайте все ингредиенты до однородной массы. Постепенно введите муку и замесите тесто. Накройте его пленкой и дайте немного настояться.
Из готового теста сформируйте пончики и обжарьте их в оливковом масле до золотистой корочки. Удалите лишнее масло, выложив пончики на салфетку.
Посыпьте пончики сахарной пудрой и подавайте с горячим шоколадом.
Ранее Telegraf.news писал, что тыква уже давно перестала ассоциироваться только с украшениями на Хэллоуин. Это овощ, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами. На кухне ее можно использовать во множестве вариантов, от супов до пирогов. Особой популярностью пользуется запеченная тыква. Как приготовить ее правильно?
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