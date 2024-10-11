Что еще приготовить из тыквы? Пончики! Этот сладкий рецепт будут просить все знакомые

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Опубликовано: 11.10.2024 12:15 , Обновлено: 11.10.2024

Осень - незабываемое время, когда можно попробовать блюда и закуски, которые не встретишь в другое время года. Один из примеров - рецепты с тыквой. Из нее можно приготовить пироги и даже суп, но не менее вкусны и пончики. В сочетании с другими ингредиентами они получаются просто идеальными.

Рецепт тыквенных пончиков

Ингредиенты

640 г пшеничной муки;

350 г тыквенного пюре;

250 мл теплого молока;

100 г сахара;

55 г растопленного сливочного масла;

25 г свежих дрожжей;

2 яичных желтка;

одно целое яйцо;

2 столовые ложки спирта или водки;

натертая цедра одного апельсина;

масло для жарки.

Дополнительные ингредиенты:

варенье (подойдут сливовое или вишневое);

сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления

Добавьте в миску к раскрошенным дрожжам чайную ложку сахара, столовую ложку муки и столовую ложку подогретого молока. Все тщательно перемешайте и аккуратно вымесите. Отложите приготовленную таким образом смесь в теплое место примерно на 15 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Тем временем просейте муку в большую миску и добавьте к ней оставшийся сахар. Туда же влейте приготовленный ранее разрыхлитель, оставшееся молоко и водку или спирт. Разбейте яйцо и добавьте 2 яичных желтка, апельсиновую цедру и тыквенное пюре.

Тщательно вымесите тесто, используя добавленные ингредиенты. Оно должно быть однородным, гладким и без комочков.

Влейте в приготовленную смесь растопленное масло и снова вымесите тесто, пока оно не станет гладким и эластичным.

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Накройте миску салфеткой и отставьте в теплое место примерно на 90 минут.

Поднявшееся тесто переложите на рабочую поверхность и недолго вымесите. Разделите тесто на равные порции и сформируйте круглые лепешки. На каждую положите по чайной ложке варенья. После этого уплотните пончики, придав им соответствующую форму.

Выложите все пончики на доску на небольшом расстоянии друг от друга и накройте салфеткой. Отложите в сторону на 20 минут, чтобы они немного поднялись.

В большой кастрюле разогрейте масло. Обжарьте пончики партиями примерно по 3,5 минуты с каждой стороны.

Выложите обжаренные пончики на выстеленную бумажным полотенцем доску, чтобы удалить лишний жир. Отложите в сторону, чтобы остыть.

Перед подачей украсьте пончики сахарной глазурью, шоколадной глазурью или глазурью. Наслаждайтесь!

Еще один вариант пончиков из тыквы

Другой рецепт тыквенных пончиков опубликовали на канале Ibérica на Youtube.

Ингредиенты:

Тыква – 400 г;

Дрожжи – 50 г;

Мука – 500 г;

Оливковое масло;

Соль;

Сахарная пудра;

Горячий шоколад.

Приготовление:

Очищенную тыкву нарежьте кубиками, залейте водой и отварите. Затем разомните 400 г отваренной тыквы в пюре.

Для теста используйте воду, в которой варилась тыква: влейте 1,5 стакана, добавьте дрожжи и перемешайте.

После этого добавьте тыквенное пюре и тщательно смешайте все ингредиенты до однородной массы. Постепенно введите муку и замесите тесто. Накройте его пленкой и дайте немного настояться.

Из готового теста сформируйте пончики и обжарьте их в оливковом масле до золотистой корочки. Удалите лишнее масло, выложив пончики на салфетку.

Посыпьте пончики сахарной пудрой и подавайте с горячим шоколадом.

Ранее Telegraf.news писал, что тыква уже давно перестала ассоциироваться только с украшениями на Хэллоуин. Это овощ, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами. На кухне ее можно использовать во множестве вариантов, от супов до пирогов. Особой популярностью пользуется запеченная тыква. Как приготовить ее правильно?

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