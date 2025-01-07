Как приготовить суп из зимних опят? Этот сезонный рецепт стоит попробовать всем любителям "тихой охоты"

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Опубликовано: 07.01.2025 07:00 , Обновлено: 06.01.2025

Немногие знают, но грибной сезон можно успешно продолжать даже зимой. Например, собирая фламмулины, более известные как зимние опята. Эти грибы не только очень полезны, но и вкусны, особенно в первых блюдах. Рассказываем, как приготовить сытный и ароматный суп с зимними опятами. Этот рецепт наверняка побудит вас отправляться на "тихую охоту" зимой чаще.

К началу зимы большинство белорусов вешает корзинки на гвоздь и ожидает нового грибного сезона, однако некоторые “тихие охотники” не оставляют попыток собрать грибные урожаи даже в январе. Так, например, совсем недавно белорусы хвастались в соцсетях собранными букетами фламмулин, более известных как зимние опята.

Эти грибы считаются деликатесом, полны витаминов и обладают выдающимися антиоксидантными свойствами, которые немногим уступают “чёрному золоту” лесов — чаге.

Как выглядят зимние опята?

Зимние опята — это маленькие грибы, которые чаще всего растут большими группами. У молодых грибов шляпки полукруглые, у более старых — плоские. Обычно они оранжевые или оранжево-коричневые. “Жабры” фламмулин светлые, ножка у основания тёмная, у шляпки светлее. Она покрыта нежной оболочкой, на ощупь напоминающей замшу.

Повстречать зимние опята можно повсюду: в лесах, парках и на задворках. Они растут на живых или мёртвых стволах лиственных деревьев, особенно плодовых. А вот на соснах или елях — не растут. Посему похожие на фламмулины грибы на таких деревьях лучше всего оставить на месте. Они могут оказаться ядовитыми.

Грибницы зимних опят могут плодоносить вплоть до марта, подолгу сохраняясь под снегом. Растёт он во время оттепелей, которых как раз ознаменовалась зима 2024-2025 в Беларуси.

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Как готовить зимние опята?

По вкусу фламмулины немного напоминают шампиньоны, но некоторые сравнивают их с морепродуктами.

Их можно мариновать, жарить, тушить, солить, добавлять в соусы. Но один из самых удачных и беспроигрышных вариантов приготовления фламмулин – грибной суп. Если вдруг вы искали удачный рецепт, то теперь он у вас точно будет.

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Рецепт супа из зимних опят

Ингредиенты:

около 300-350 г шляпок зимних опят,

700 мл бульона,

1 лук-порей,

1 большая морковь,

маленькая репчатая луковица,

3-4 картофелины,

1 кубик сливочное масла,

ложка соевого соуса,

сливки (по желанию),

укроп,

специи: соль, перец, гранулированный чеснок, несколько листочков душистого перца.

Приготовление:

Тщательно очистите кшляпки зимних опят. Более крупные разрежьте на кусочки, маленькие можно оставить целыми. Лук-порей нарежьте соломкой, лук нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Подготовьте кастрюлю и растопите на дне ложку сливочного масла. Затем добавьте репчатый лук и лук-порей. Тушите на среднем огне, пока овощи не станут полупрозрачными. Добавьте грибы, соевый соус и тушите около 7 минут. Добавьте морковь, тушите ещё 5 минут. Залейте всё бульоном, добавьте несколько лавровых листиков, убавьте огонь и варите 15 минут. Добавьте очищенный и нарезанный кубиками картофель, приправьте солью, чесноком и перцем и продолжайте готовить, пока картофель не станет мягким. В конце варки можно заправить суп темперированными сливками. Разлив по тарелкам, украсьте рубленым укропом.

Приятного аппетита!

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