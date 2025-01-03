«Что-то братья-месяцы мутят» - Белорусы показали «букеты» грибов, собранных в первый день 2025 года

🎥 Видео

Опубликовано: 03.01.2025 11:07 , Обновлено: 03.01.2025

Некоторые белорусы "решили не затягивать" с открытием грибного сезона в 2025 году и отправились в леса в первый же день нового года. Пользователи соцсетей не удержались от аналогий с детской сказкой "12 месяцев", одновременно восхищаясь январскими "уловами" грибников и удивляясь тому, что в этом сезоне "что-то братья-месяцы мутят".

Видео с целым “букетом” молоденьких вешенок опубликовал белорусский грибник, который публикует видео в TikTok под ником nechepurenki.by. По словам мужчины, грибы он собрал в Жлобинском районе Гомельской области 1 января 2025 года, чем вызвал у зрителей смешанные чувства - от восхищения от богатого грибного “улова” в середине зимы до недоумения от того, что кто-то в праздничный день не поленился по доброй воле (а не по приказу злой мачехи) идти в лес за подснежниками (то есть за грибами, конечно).

“Так, всё, сегодня 1 января 2025 года и мой мозг не может принять то, что вы снимаете. Вы что, в сказке “12 месяцев” живёте?” - изумились комментаторы.

Некоторые зрители усомнились в том, что мужчина, действительно, отправился в лес 1 января, а “букет” вешенок “вырастил сам в сарайчке”, поэтому автор, специально для сомневающихся, запечатлел процесс на другом видео.

Впрочем, как подтвердили другие комментаторы, таких заядлых грибников в Беларуси немало.

“Муж моей подруги 30 декабря 2024 года в лесу, около дачи, 30 км от Минска, собрал 3 десятилетровых ведра вешенок”, - рассказал один из зрителей.

“Вешенки такие тоже собираю в парке на пнях. Вечера собирала тоже”, - написала 2 января другая зрительница.

“Сегодня, 2 января, я тоже на своем участке набрала вешенок, муж был в шоке, вот вам и зима,” - поделилась третья.

“Завтра за лисичками поеду. У нас +6 сегодня. В позапрошлом году так же собирали”, - рассказала о своих планах ещё одна зрительница.

Ну, может, с лисичками она и погорячилась, но с пустой корзиной из леса, судя по сообщениям в тематических чатах и группах в соцсетях, точно не уйдёт. Так, участница группы “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” из Молодечно поделилась не только фотографиями грибов из зимнего леса 2 января, но и гастрономическими впечатлениями от дрожалки оранжевой, которая, судя по отчётам белорусских грибников в соцсетях, вылезла повсеместно в лесах из-за благоприятных погодных условий.

“Слизнячок с грибным привкусом - солененький, вполне себе ничего. Не спецефичный, ничем не пахнет, легкий грибной привкус и вот эта желеистость.. как будто устрицу глотаешь”, - поделилась своими кулинарным экспериментами автор фото.











Фото: vk.com/semenova4321

















Её “одногруппник” Николай Карачун тоже решил “с открытием сезона не затягивать” и 1 января вернулся из леса с “урожаем” фламулин.

















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